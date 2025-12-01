Güney Kıbrıs yayınında Rum uzmandan itiraf gibi sözler: "Konu Türklerse bunu düşünmek aptallık!"

Güney Kıbrıs'ta yayımlanan Simerini gazetesinin canlı yayınında konuşan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Yiannos Charalambides, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yükselişini ve savunma sanayisindeki dönüşümünü çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. Rum kökenli uzman, Ankara'nın artık hem askeri hem stratejik anlamda "rakipsiz" bir güç haline geldiğini vurgularken, Yunanistan ile Güney Kıbrıs'ın Türkiye karşısındaki zayıf konumuna dikkat çekti. Charalambides'in "Türkleri dikkate almamak aptallıktır" sözleri, bölgedeki güç dengesinin Ankara lehine nasıl hızla değiştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Güney Kıbrıs merkezli Simerini'nin canlı yayınında konuşan Rum kökenli uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Yiannos Charalambides, Türkiye'nin son yıllarda savunma alanında kazandığı gücü ve Doğu Akdeniz'deki baskın konumunu dikkat çekici bir dille yorumladı.

Fotoğraf: Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"ANKARA ARTIK ASKERİ VE STRATEJİK OLARAK RAKİPSİZ"

Charalambides, Türkiye'nin dev bir güç haline geldiğini ifade ederken bunun temel nedenini savunma sanayisinde son günlerde attığı adımlarına bağlayarak şunları söyledi:

Ankara, savunma sanayisini geliştirdi, artık ihtiyaçlarının yüzde 80'ini karşılıyor. Yani bir özerklik söz konusu. Bir ülke savunma programlarında özerk olduğunda ve savunmada kendi kendine yeterli olduğunda bağımsızlığın ve dış politikadaki tercihlerin gücü katlanıyor. İşte Türkiye tam olarak bunu yapıyor

Uzmana göre kendi silah sistemlerini üretmesi ve dışa bağımlılığı minimize etmesi, Türkiye'yi hem askeri hem de stratejik olarak rakipsiz bir konuma taşıdı.

"TÜRKLERİN SÖYLEDİKLERİNİ DİKKATE ALMAMAK APTALLIKTIR"

Bununla birlikte Türkiye'nin ulusal çıkarlarını savunmadaki kararlılığına dikkat çeken Charalambides, geçmişteki örnekleri hatırlatarak "Türkiye, Kardak, Kasos veya başka alanlarda çıkarları zarar gördüğünde gerekeni yaptı. Ulusal çıkarları söz konusu olduğunda askeri müdahaleden çekinmiyor, Yunanistan ise her seferinde geri adım atıyor. Türklerin söylediklerini dikkate almamak, açıkça aptallıktır" dedi.

Charalambides, Türkiye'nin bu kararlı duruşunun bölgedeki rakipler üzerinde ciddi bir endişe yarattığını belirterek "Endişeliyiz ancak buna kapılmamamız ve adımlarımızı dikkatle atmamız gerekiyor" ifadesinde bulundu.

Fotoğraf: Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"TÜRKİYE BÖLGEDEKİ EN BASKIN GÜÇ KONUMUNDA"

Charalambides, bölgede güvenilir bir caydırıcılık mekanizmasının eksikliği ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'den uzak durmasının, Türkiye'nin hakimiyetini daha da perçinlediğini ifade ederek "Endişemizi artıran ve besleyen şey güvenilir bir caydırıcılığın olmayışı ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'den uzak durmasıdır. Bu durum tam anlamıyla o boşluğu teyit ediyor. Sonuç olarak Türkiye, şu anda bölgedeki en baskın güç konumunda" diye konuştu. Uzman isim, Türkiye'nin hem askeri hem diplomatik hem de stratejik üstünlüğünün bölgede artık tartışmasız olduğunu söyledi.

Bununla birlikte İsrail'e de dair çarpıcı bir değerlendirmede bulunan Charalambides şu ifadeleri kullandı:

Biz burada bunları tartışırken İsrail'in gelip gelmeyeceğini konuşuyoruz. Aramızda gerçekten Yunanistan ile Türkiye arasında bir kriz çıkarsa İsrail'in müdahale edeceğine inanan saf biri var mı? Yunanistan'ın kendisi bile bundan kaçıyor. Dolayısıyla Yunanistan'ın bile Türkiye'ye karşı inandırıcı olması için Kıbrıs'ı koruyabileceğini göstermek istiyorsa burada olması gerekir

Charalambides'in açıklamaları, analistlere göre Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın Türkiye karşısındaki çaresizliğini gözler önüne sererken, Doğu Akdeniz'deki dengelerin Ankara lehine hızlı ve kararlı bir şekilde değiştiğini ortaya koydu.