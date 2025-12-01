Memura yüzde 19.5 zam! Yeni anket geldi TAKVİM hesapladı: Meslek meslek kim ne kadar alacak?
Hem memurlar hem memur emeklileri Ocak zammına kilitlendi. Artış için yeni anketten yeni ipucu geldi. Takvim.com.tr de bu orana göre yeni aylıkları hesapladı…
Yaklaşık 6.5 milyon memurun ve emeklinin Ocak zammının belli olması artık sayılı süre kaldı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından yüzde 11 olarak belirlenen zam oranına eklenecek enflasyon farkı 4 ayda yüzde 5'i bulurken, gözler kalan 2 aylık veriye çevrildi. Bunlardan Kasım enflasyonu da 3 Aralık Çarşamba günü açıklanacak. Böylece artış büyük ölçüde ortaya çıkacak.
Hem memurların hem emeklilerin meraklı bekleyişi sürerken, bir ipucu daha geldi. AA Finans'ın 32 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'nin sonuçları açıklandı. Ankette, ekonomistlerin 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31.89 oldu.
Bu tahmin gerçekleşirse, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 13.04 çıkacak. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7.66 enflasyon farkı oluşurken, bununla birlikte yüzde 11'lik Ocak zammı yüzde 19.5'i bulacak. Memurlara ve memur emeklilerine Ocak'ta ayrıca bin lira taban aylık artışı da yapılacak.
Ocak zammı yüzde 19.5 olursa bin lira taban aylık artışı dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 351 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde de en düşük maaş 22 bin 672 lira seviyesinden 28 bin 93 liraya ulaşacak.
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 76.659
% 19.5 +1.000 TL: 92.607,51
Memur (üniv. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 52.617
% 19.5 +1.000 TL: 63.877,32
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 67.766
% 19.5 +1.000 TL: 81.980,37
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 61.146
% 19.5 +1.000 TL: 74.069,47
Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 74.490
% 19.5 +1.000 TL: 90.015,55
Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 68.084
% 19.5 +1.000 TL: 82.360,38
Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 126.119
% 19.5 +1.000 TL: 151.712,21
Hemşire (üniv. mez.) 5/1
Mevcut maaş: 61.759
% 19.5 +1.000 TL: 74.802,01
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 78.200
% 19.5 +1.000 TL: 94.449,00
Teknisyen (lise mezunu) 11/1
Mevcut maaş: 54.547
% 19.5 +1.000 TL: 66.183,67
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 111.348
% 19.5 +1.000 TL: 134.060,86
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 73.792
% 19.5 +1.000 TL: 89.181,44
Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 63.916
% 19.5 +1.000 TL: 77.379,62
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 73.515
% 19.5 +1.000 TL: 88.850,43
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
Müsteşar 1/1
Mevcut maaş: 82.432,30
% 19.5 +1.000 TL: 99.506,60
Genel müdür 1/1
Mevcut maaş: 72.957,86
% 19.5 +1.000 TL: 88.184,64
Şube müdürü (Lisans) 1/4
Mevcut maaş: 33.995,55
% 19.5 +1.000 TL: 41.624,68
Memur (Lisans) 1/4
Mevcut maaş: 27.688,80
% 19.5 +1.000 TL: 34.088,12
Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 33.995,55
% 19.5 +1.000 TL: 41.624,68
Kaymakam 1. sınıf 1/4
Mevcut maaş: 47.908,82
% 19.5 +1.000 TL: 58.251,04
Başkomiser 1/4
Mevcut maaş: 34.864,94
% 19.5 +1.000 TL: 42.663,60
Polis memuru 1/4
Mevcut maaş: 34.282,48
% 19.5 +1.000 TL: 41.967,56
Hemşire (Lisans) 1/4
Mevcut maaş: 33.995,55
% 19.5 +1.000 TL: 41.624,68
Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 33.995,55
% 19.5 +1.000 TL: 41.624,68
Teknisyen (Lise) 1/4
Mevcut maaş: 24.406,34
% 19.5 +1.000 TL: 30.165,58
Pratisyen hekim 1/4
Mevcut maaş: 59.466,38
% 19.5 +1.000 TL: 72.062,32
Profesör 1/4
Mevcut maaş: 65.075,88
% 19.5 +1.000 TL: 78.765,68
İmam-hatip
Mevcut maaş: 33.995,55
% 19.5 +1.000 TL: 41.624,68
Avukat 1/4
Mevcut maaş: 33.995,55
% 19.5 +1.000 TL: 41.624,68