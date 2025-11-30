4 adımda terörsüz Türkiye: Yol haritası netleşti
Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” sürecinde güncellenmiş yol haritası netleşiyor. İlk iki aşamada PKK’nın Türkiye’den çekilmesi ve Zap’taki mağaraları boşaltması tamamlanırken, sıradaki kritik bölgelerin Gara, Hakurk, Sincar ve Mahmur hattı olduğu belirtiliyor.
Türkiye'nin terörle mücadelede yeni dönemi olarak nitelenen "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin güncellenmiş yol haritasının ayrıntıları ortaya çıkıyor. Dört aşamada ilerleyen süreçte terör örgütü PKK'nın çekilme ve silah bırakma adımları büyük ölçüde tamamlanırken, sıradaki bölgelerin Gara, Hakurk ile Irak'ın kuzeyindeki Sincar ve Mahmur hattı olduğu belirtiliyor.
İLK İKİ AŞAMA TAMAMLANDI
Devletin ilgili birimlerinden edinilen bilgilere göre örgüt, sürecin ilk aşamasında Türkiye'den tamamen çekildiğini duyurarak kritik bir eşiği geçti. İkinci aşamada ise Zap bölgesinde yer alan dört mağaradan çıkışını ilan etti. Güvenlik kaynakları, bölgede yaptığı incelemelerde çekilmenin gerçekleştiğini teyit etti. Örgüt mensuplarının geride bıraktığı silah, mühimmat ve lojistik malzemeler imha edildi.
Metina'da bulunan iki mağaranın da önümüzdeki haftalarda boşaltılmasıyla Pençe-Kilit bölgesinin tamamen terörden arındırılması hedefleniyor. Bu alanlar, yıllar boyunca en yoğun çatışmaların yaşandığı bölgeler olarak biliniyor.
ÜÇÜNCÜ AŞAMA: GARA VE HAKURK
Sürecin üçüncü aşaması kapsamında örgütün Gara ve Hakurk'taki varlığını sonlandırması ve bu bölgelerdeki silahlarını teslim etmesi bekleniyor.
DÖRDÜNCÜ AŞAMA: SİNCAR–MAHMUR HATTI
Son aşamada ise örgütün Suriye yapılanmasına lojistik aktarım sağlayan Sincar ve Mahmur hattının boşaltılması öngörülüyor. Buradaki grupların da silahlarını teslim etmesiyle süreç tamamlanmış olacak.
SİLAH BIRAKMADA KRİTİK EŞİK
Yetkililere göre PKK'nın silah bırakma süreci büyük ölçüde tamamlanma aşamasına geldi. Ancak Suriye hattındaki bazı sorunlar devam ediyor. Türkiye'nin bu konuda ABD yetkilileriyle yaptığı temaslarda ilerleme sağlandığı, CENTCOM'un zaman zaman direnç gösterse de bu tutumun kırılmaya başladığı ifade ediliyor.
SDG KONUSUNDA OLUMLU SİNYALLER
Yakın dönemde SDG'ye ilişkin yeni gelişmeler bekleniyor. SDG'nin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan Arap aşiretleriyle Türkiye'nin doğrudan temas yürüttüğü belirtiliyor.
ÇEKİLEN BÖLGELERDE ENVANTER ÇIKARILDI
Örgütün boşalttığı alanlarda ele geçirilen silah ve mühimmatın envanteri çıkarıldı. Ağır silah kategorisine giren bir unsurun bulunmadığı, tüm malzemelerin kayda alındıktan sonra imha edildiği aktarıldı.