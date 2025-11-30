4 adımda terörsüz Türkiye: Yol haritası netleşti

Türkiye 'nin terörle mücadelede yeni dönemi olarak nitelenen "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin güncellenmiş yol haritasının ayrıntıları ortaya çıkıyor. Dört aşamada ilerleyen süreçte terör örgütü PKK 'nın çekilme ve silah bırakma adımları büyük ölçüde tamamlanırken, sıradaki bölgelerin Gara , Hakurk ile Irak'ın kuzeyindeki Sincar ve Mahmur hattı olduğu belirtiliyor.

Takvim

İLK İKİ AŞAMA TAMAMLANDI

Devletin ilgili birimlerinden edinilen bilgilere göre örgüt, sürecin ilk aşamasında Türkiye'den tamamen çekildiğini duyurarak kritik bir eşiği geçti. İkinci aşamada ise Zap bölgesinde yer alan dört mağaradan çıkışını ilan etti. Güvenlik kaynakları, bölgede yaptığı incelemelerde çekilmenin gerçekleştiğini teyit etti. Örgüt mensuplarının geride bıraktığı silah, mühimmat ve lojistik malzemeler imha edildi.

Metina'da bulunan iki mağaranın da önümüzdeki haftalarda boşaltılmasıyla Pençe-Kilit bölgesinin tamamen terörden arındırılması hedefleniyor. Bu alanlar, yıllar boyunca en yoğun çatışmaların yaşandığı bölgeler olarak biliniyor.