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    • 06.04.2023 11:15
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    Sırrı Sakık kirli pazarlığı ifşa etti! "Kemal Kılıçdaroğlu kapalı kapılar ardındakileri açıklasın" Bay Bay Kemal sessizliğe gömüldü!

    Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk destek veren HDPKK bölücük vaatlerinde vites yükseltti. Daha önce de '100 yıllık Cumhriyeti değiştireceğiz' diyen Sırrı Sakık bu kez kirli pazarlığı ifşa etti. Cumhuriyeti bir kez daha hedef alan Sakık, terörist başı Öcalan'a özgürlük çağrısında bulunurken, Kılıçdaroğlu'na 'kapalı kapılar ardında verdiği sözleri kamuoyuna deklare etmesi gerektiğini sölyledi. Bu sözlerin ardından sessizliğe gömülen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Söylenenler karşısında Kemal Kılıçdaroğlu gömüldüğü sessizlikten çıkarak milleti aydınlatmakla yükümlüdür." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

    takvim.com.tr
    Sırrı Sakık kirli pazarlığı ifşa etti!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Binbir kaosun gölgesinde şartlı 'evet' ile aday seçilen Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörün siyasi ayağı HDPKK'dan geldi. 7'li koalisyonun resmiyet kazanmasının ardından kirli ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaştı.

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    BÖLÜCÜ TALEPLER ORTAYA ÇIKTI
    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.

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    KANDİL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi.



    HDPKK AĞZINDAKİ BAKLALARI ÇIKARMAYA DEVAM EDİYOR
    Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde PKK'nın siyasi uzantısı HDP ağzındaki baklaları çıkarmaya devam ediyor. HDP'li Sırrı Sakık ve Nuray Özdoğan katıldıkları programda cumhuriyeti ve Anayasa'nın ilk dört maddesini hedef aldı.



    BEBEK KATİLİ ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI
    "Biz önümüzdeki yüzyılda bu anayasada yer almak istiyoruz"     diyen HDP'li Sırrı Sakık, "Herkese özgürlük Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük. Ya burada uzun süredir Öcalan üzerindeki bu fırtınayı görüyoruz. Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecriti görüyoruz. Bir hukuk devletinde bu olur mu?" ifadelerini kullandı.

    HDP'Lİ SIRRI SAKIK GİZLİ PAZARLIĞI İTİRAF ETTİ! I VİDEO İZLE



        KÜÇÜK ORTAKLARA AYAR VERDİ
        Koalisyondaki küçük ortakları için "Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ama bize parmak sallayacak" diyen Sakık, "İktidarı paylaşıyorlar, cumhurbaşkanlığı yardımcılıklarını paylaşıyorlar, bakanlıkları hatta milletvekilliklerini ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız HDP. Ama bazı siyasi partiler, altılı masada bize zaman zaman parmak sallıyorlar. Oyları ne biliyor musunuz? Emin olun yüzde 1'de değil binde 1'lerde olan parti. Bizimle gelecek cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, bizimle gelecek bakan olacak ama bize de parmak sallayacak" dedi.



        "CUMHURİYETİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"
        Daha önce de 'Yüzyıllık cumhuriyeti değiştireceğiz' diyen HDP'li Sırrı Sakık skandal söylemini yineledi. Sakık "Bizim yüzyıllık cumhuriyetin demokratikleşmesidir. Demokratik cumhuriyeti birlikte inşa etmeliyiz" dedi.



        TUTUKLU TERÖRİSTLERE ÖZGÜRLÜK İSTEDİ
        "Binlerce arkadaşımız içerde. On binlerce arkadaşımız sürgünde. Bir an önce bu hukuk ve huzurun oluşması için çaba sarf ediyoruz ve geri dönüş başlamalıdır. Cezaevinde, sürgünde nerede olursa olsun, hayatın her alanında."



            "YÜZYILLIK CUMHURİYETİN POLİTİKALARINA MI ONAY VERECEĞİZ"
            "Yüzyıllık bu ret ve inkârı bu seçimlerde halkımıza gideceğiz. Yüzyıllık cumhuriyetin politikalarına mı onay vereceğiz yoksa yeni yüzyılımızı inşa edeceğimiz demokratik bir cumhuriyeti hep birlikte nasıl inşa edeceğiz. Biz böyle bakıyoruz böyle gidiyoruz."

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            KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI: KAPALI KAPILAR ARKASINDA SÖYLENENLERİ KAMUOYUNA AÇIKLAYIN
            Yapılan pazarlığı ifşa eden Sakık, "Kılıçdaroğlu'nun da Türkiye toplumuna çıkıp açık net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyuna paylaşmalıdır. Yani kapalı kapılar arkasında söylenenlerin kamuoyuna deklere edilmesi gerekir." dedi.

            AK PARTİ'DEN TEPKİ
            AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Söylenenler karşısında Kemal Kılıçdaroğlu gömüldüğü sessizlikten çıkarak milleti aydınlatmakla yükümlüdür." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.

            Dağ şunları söyledi;

            "Sırrı Sakık'ın ikrar ettiği bu talepler karşısında CHP artık sobe olmuştur, kaçacak yeri kalmamıştır. Söylenenler karşısında Kemal Kılıçdaroğlu gömüldüğü sessizlikten çıkarak milleti aydınlatmakla yükümlüdür."



            TERÖRİSTLERE GENEL AF
            "Biz geldiğimizde içerde 350 bin mahkum var ve sürgünde olan arkadaşlarımız var. Bunların geri dönüşü için bir genel af düşünüyoruz. Biz önümüzdeki dönem bir genel affı masaya yatıracağız. Bunları bekliyoruz."



            "KAYYUMLARI ORADAN ALACAĞIZ"
            "Belediye başkanları cezaevinde ve dışarda olanların da içerde olanların da yerlerine kayyumlar atandı. Geldiğimiz gün ilk işimiz bu kayyumları oradan alacağız. Bakın buradan fırtınalar estiriyorlar, peki 31 Mart seçimlerinde İYİ Parti'den tutun Saadet'e, Saadet'ten tutun diğer sol partilere, CHP'ye kadar herkes el ele tutuşarak bugün ki iklimi değiştirmedi mi?"



                "ANAYASA'NIN İLK DÖRT MADDESİ DEĞİŞTİRİLMELİ"
                Diğer bir skandal açıklamaya imza atan HDP'li isim ise Nuray Özdoğan oldu. PKK kanalında konuşan Özdoğan, "Türkçe'yi tek dil kabul eden, Türklüğü tek ulus olarak kabul eden bir anayasayla ilerlemek mümkün değil" diyerek Anayasa'nın ilk dört maddesinin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

                HDP'Lİ NURAY ÖZDOĞAN PKK'NIN KANALINDA İTİRAFINDA BULUNDU! I VİDEO İZLE



                HDP'li Nuray Özdoğan, "Bugün birçok maddesine dokunamadığımız, Türkçeyi tek dil kabul eden, Türklüğü tek ulus olarak kabul eden bir anayasayla ilerlemek mümkün değil. Bunun tıkandığı aşamaya geldiğini rejimde tespit etmeli. Herkes tespit etmeli. Bunun için beklenecek bir zaman yok" dedi.

                (Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)

                "BİZ 100 YILLIK CUMHURİYETİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"
                HDP'li Sakık, daha önce de100 yıllık cumhuriyeti değiştirecek bir sistem kuracaklarını söyledi.

                Sakık şu ifadeleri kullanmıştı:

                "Biz bu sistemi değiştireceğiz. Bizim küçük hesaplarımız yok. Aslında dünkü açıklama bu. Biz masada oturup bir bakanlık, vekillik veyahut da bir cumhurbaşkanı yardımcılığı değil, biz 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Demokratik bir cumhuriyeti inşa edeceğiz.

                Önümüzdeki dönem bir özgürlük dönemi olacak. Bu özgürlüğü birlikte inşa edeceğiz. Kimlerle inşa edebileceksek onlarla da oturup konuşacağız. Kürtler diyor ki bizimle mücadele değil bizimle müzakere yapın. Bizimle oturun. Bizimle kavga değil, barış sağlayın."

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