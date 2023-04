Sırrı Sakık kirli pazarlığı ifşa etti! "Kemal Kılıçdaroğlu kapalı kapılar ardındakileri açıklasın" Bay Bay Kemal sessizliğe gömüldü!

TUTUKLU TERÖRİSTLERE ÖZGÜRLÜK İSTEDİ

"Binlerce arkadaşımız içerde. On binlerce arkadaşımız sürgünde. Bir an önce bu hukuk ve huzurun oluşması için çaba sarf ediyoruz ve geri dönüş başlamalıdır. Cezaevinde, sürgünde nerede olursa olsun, hayatın her alanında."