Türkiye dün yine bir sokak hayvanı saldırısıyla sarsıldı. Ankara'da 1,5 ve 5 yaşındaki iki kardeşin pitbull cinsi bir köpek tarafından ağır yaralanması, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeleri tekrar ülkenin gündemine taşıdı.

SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ GEÇTİĞİMİZ YIL MECLİS'TE KABUL EDİLDİ

Türkiye'de sokak hayvanlarının toplanması, ıslahı ve rehabilite edilemeyenlerin uyutulmasına yönelik yapılan düzenlemeler için geçtiğimiz yıl önemli bir adım atılmış; sokak hayvanlarının toplanması, ıslah edilmesi, sahiplendirilemeyen ve rehabilite edilemeyenlerin uyutulmasına imkan tanıyan yasa TBMM'de kabul edilmişti. Düzenleme kamuoyunda büyük destek görürken en sert itiraz CHP'den gelmiş, parti yasayı "hak ihlali" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.

CHP'NİN AYM BAŞVURUSU OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, CHP'nin iptal başvurusu Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, düzenlemenin sokak hayvanlarının kontrolü, toplum güvenliği ve kamu sağlığı açısından anayasal çerçeveye uygun olduğuna hükmetti.