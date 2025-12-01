PODCAST CANLI YAYIN

CHP'nin sokak hayvanları düzenlemesini engelleme girişimi yine tutmadı: Yüksek mahkeme itiraza noktayı koydu!

Sokak hayvanlarının toplanması, ıslahı ve rehabilite edilemeyenlerin uyutulmasını öngören düzenleme yürürlükteyken, Ankara’da iki küçük kardeşin pitbull saldırısıyla ağır yaralanması sokak hayvanları düzenlemesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Tüm bu gerçeklere karşın ise CHP’nin düzenlemenin iptali için AYM'ye bir başvuru gerçekleştirmişti. CHP'nin başvurusuna AYM'den ret kararı geldi.

Türkiye dün yine bir sokak hayvanı saldırısıyla sarsıldı. Ankara'da 1,5 ve 5 yaşındaki iki kardeşin pitbull cinsi bir köpek tarafından ağır yaralanması, sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeleri tekrar ülkenin gündemine taşıdı.

Ankara’da pitbull dehşeti: İki küçük kardeş kanlar içinde kaldıAnkara’da pitbull dehşeti: İki küçük kardeş kanlar içinde kaldı

SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ GEÇTİĞİMİZ YIL MECLİS'TE KABUL EDİLDİ

Türkiye'de sokak hayvanlarının toplanması, ıslahı ve rehabilite edilemeyenlerin uyutulmasına yönelik yapılan düzenlemeler için geçtiğimiz yıl önemli bir adım atılmış; sokak hayvanlarının toplanması, ıslah edilmesi, sahiplendirilemeyen ve rehabilite edilemeyenlerin uyutulmasına imkan tanıyan yasa TBMM'de kabul edilmişti. Düzenleme kamuoyunda büyük destek görürken en sert itiraz CHP'den gelmiş, parti yasayı "hak ihlali" gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı! Provokatörlere rağmen sokaklar artık güvenli! Kanunda hangi maddeler var?Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı! Provokatörlere rağmen sokaklar artık güvenli! Kanunda hangi maddeler var?

CHP'NİN AYM BAŞVURUSU OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, CHP'nin iptal başvurusu Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, düzenlemenin sokak hayvanlarının kontrolü, toplum güvenliği ve kamu sağlığı açısından anayasal çerçeveye uygun olduğuna hükmetti.

Sahipsiz sokak hayvanlarıSahipsiz sokak hayvanları

AYM, CHP'nin başvurusunu oy birliğiyle reddetti.

Mahkemenin karar metninde şu ifadeler yer aldı:

"1. Mahkememiz çoğunluğu tarafından; 7527 sayılı Kanunun 4. maddesiyle 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 6. maddesinin; birinci fıkrasında yer alan "... 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanununda öngörülen durumlar dışında..." ibaresinin '...kanuni istisnalar hariç..." şeklinde değiştirilmesinin; Kanunun 5. maddesiyle 5199 sayılı Kanunun 13. maddesine eklenen ikinci fıkranın ve 13. maddenin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "Öldürme esas ve usulleri..." ibaresinin "Öldürme ve ölanazi işlemine ilişkin esas ve usuller..." şeklinde değiştirilmesinin; 6. maddesiyle 5199 sayılı Kanun'un 14. maddesinin; Birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan "Tibbî... " ibaresinin "Kanunî ve tıbbî..." şeklinde değiştirilmesinde bulunan "Kanuni..." ibaresinin; 7. maddesiyle 5199 sayılı Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının; değiştirilen (b) bendinde yer alan; "...her türlü önlemi almak, " ibaresinin, Anayasa'ya aykırı olmadığına ve söz konusu kurallara yönelik iptal talebinin reddine karar verilmiştir."

Foto: Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüFoto: Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

Fotoğraf: Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüFotoğraf: Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

