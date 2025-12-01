Çözülme sürüyor! Bakan Yerlikaya açıkladı: 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin 2025 yılı terör ve organize suç bilançosuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Terörsüz Türkiye için çalışıyoruz. Örgüt mensupları ikna yoluyla gelip teslim oluyor" diyerek terör örgütlerindeki çözülmenin hızla devam ettiğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya: ''Terörsüz Türkiye için çalışıyoruz''

103 TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU DAHA TESLİM OLDU

Yerlikaya'nın paylaştığı verilere göre, bu yıl içinde aralarında 10 Diyarbakır Annelerinin evladının da bulunduğu toplam 103 terör örgütü mensubu, ikna çalışmalarıyla yurt dışından Türkiye'ye gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Bakan, teslim olanların büyük bölümünün PKK'dan kopan kişiler olduğunu belirtti.

Foto: AA

"ÖRGÜTTE GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN ÇÖZÜLME VAR"

Yerlikaya, ikna çalışmalarının örgüt üzerindeki psikolojik ve lojistik etkisine de dikkat çekerek, "Bu sonuçlar terör örgütlerinde geri dönüşü olmayan bir çözülmenin yaşandığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN TAVİZSİZ MÜCADELE

Ali Yerlikaya açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin Huzuru" şiarıyla göreve geldiğimiz günden beri; hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, Terörden organize suçlara, uyuşturucudan siber suçlara kadar her alanda büyük bir mücadele veriyoruz.

Foto: AA

"BİRLİĞİN VE REFAHIN YÜKSELDİĞİ TÜRKİYE'Yİ KONUŞACAĞIZ"



Ve inşallah, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle de; Artık terörün gölgesinin düştüğü bir ülke değil, Birliğin, kardeşliğin, refahın yükseldiği Büyük ve Güçlü Türkiye'yi konuşacağız.



Bakanlık olarak; Bir yandan 'Terörsüz Türkiye' hedefinin inşasına omuz verirken, diğer yandan da sahada hâkimiyeti, güvenliği ve kamu düzenini tavizsiz biçimde sürdürüyoruz.

KIRSALDAKİ ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ KESİNTİSİZ SÜRÜYOR



Bu anlayışla, Terörsüz Türkiye sürecinin akamete uğramaması için, Kırsaldaki arama ve tarama faaliyetlerimize kesintisiz devam ediyoruz.



2025 yılında; Terörle mücadele kapsamında, 14'ü büyük, 77'si orta çaplı olmak üzere, Toplam 91 arazi taraması gerçekleştirdik.

TONLARCA PATLAYICI VE YÜZLERCE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ



Bu arama tarama faaliyetleri kapsamında, 306 mağara ve sığınak imha edilmiş, 3 bin 442 kilogram patlayıcı madde, 403 silah ve bu silahlara ait 45 bin 465 mühimmat ele geçirilmiştir.

Foto: AA

İHA VE İKU'LARDAN 43 BİN SAATLİK DESTEK



Yine, İHA ve İKU'larımız bu dönemde toplam 43 bin 193 saat uçuş gerçekleştirmiştir.



10'u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere, toplam 103 terör örgütü mensubu, ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olmuştur."

KATALOG SUÇLARDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya suç bilançosuna ilişkin de 11 aylık verileri açıkladı. Yerlikaya Jandarma bölgelerinde "Kişilere Karşı İşlenen 10 Önemli Suç"un %10,5 oranında azaldığını belirtti.

Aydınlatma oranının yüzde 99,8'e ulaştığını ifade eden Yerlikaya, "Bu yıl kasten yaralama %9,1, kasten öldürme %6 oranında azaldı." dedi.

Mal varlığına karşı işlenen 9 katalog suçta da %20'nin üzerinde azalma yaşandığını söyleyen Yerlikaya, hırsızlık türlerinde dikkat çekici düşüşler olduğunu, motosiklet hırsızlığında %47, evden hırsızlıkta %31,7 gerileme kaydedildiğini açıkladı.

ORGANİZE SUÇLAR VE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE "TARİHİ BAŞARI": 73 TON UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

2025 yılında 328 organize suç operasyonu düzenlendiğini belirten Yerlikaya, 1.934 kişinin tutuklandığını söyledi. "Suçtan beslenen hiçbir yapı, Jandarmanın nefes aldığı coğrafyada barınamaz" diyen Yerlikaya, yalnızca Jandarma bölgesinde uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 120 kişinin tutuklandığını, 73 ton uyuşturucu madde ve 16 milyonun üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Foto: AA

SİBER DEVRİYELER 24 SAAT GÖREV YAPIYOR

Siber suçlarla mücadelede yapay zekâ destekli analiz ve tarama sistemlerinin devrede olduğunu belirten Yerlikaya, yıl içinde Jandarma bölgesinde 43 binden fazla suç unsuru taşıyan hesap ve şahsın tespit edildiğini, 1.200 kişinin tutuklandığını söyledi.

TRAFİKTE HEDEF: 2050'DE "SIFIR CAN KAYBI"

Otoyol Jandarması projesine de değinen Yerlikaya, 15 Ekim 2024'ten itibaren otoyol ağının yüzde 75'inde Jandarmanın görev aldığını belirtti. 56 ana birimin kurulduğunu, 3 bin 793 personel ve 1.006 timin görev yaptığını ifade eden Yerlikaya, "2030'da can kayıplarını yüzde 50 azaltmayı, 2050'de sıfır can kaybı hedefine ulaşmayı amaçlıyoruz." dedi.

2025'te denetlenen araç sayısının 63 milyona ulaşarak %58 arttığını belirtti.

Trafik denetimi, Foto: AA

"JANDARMAMIZI HER ALANDA DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Konuşmasının sonunda şehitlere rahmet, gazilere minnetlerini ifade eden Yerlikaya, göreve geldiğinden bu yana Jandarmaya 9 bin 728 araç, 35 hava aracı kazandırıldığını ve yaka kamerası sayısının 50 bine ulaştığını söyledi.

"Rabbim ayağınıza taş değdirmesin." diyen Yerlikaya, Jandarma Teşkilatının her bir mensubuna teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.