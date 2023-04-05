Kemal Kılıçdaroğlu hangi planın parçası? PKK ile benzer dil, Mehmetçik'e "Komutanlarınızı dinlemeyin' çağrısı, tehlikeli oyun...

Sınırdan kaçak geçişler olduğunu iddia ederek Mehmeçil'e skandal bir çaprı yapan Kılıçdarıoğlu, "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin." dedi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu ABD ile temaslara da hız verdi.

Kılıçdaroğlu'nun bu hamleler ve söylemlerle neyi amaçladığı ve hangi planın parçası olduğuna dair Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas ve Hürriyet Yazarı Nedim Şener çok çarpıcı yazılar kaleme aldı.

Barlas Türkiye düşmanlarının "İç savaş" planına dikkat çekerken Nedim Şener ise, "Yüzyıllık plan', ABD, AB, PKK/HDP ve Kılıçdaroğlu" başlığıyla, "Kılıçdaroğlu'nun tutumu, emperyalistlerin maşası bölücü PKK/HDP ile ilişkiyi sadece cumhurbaşkanlığı seçimi için destek olarak görmekten çıkarıp "amaç birliğine" çeviriyor." ifadelerine yer verdi.

Barlas'ın yazıs şu şekilde;

"Türk siyasetine yeni bir soluk getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yıldır Türkiye'nin geleceğine yön veriyor. 14 Mayıs seçimlerine giderken oylarını da giderek artırıyor. Birbirine güvenmeyen, sürekli birbirinin kuyusunu kazan, birbirine hakaret etmeyi zekâ pırıltısı zanneden bu 7'li koalisyon masasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olması mümkün değil. Zaten anketler de ortada. Erdoğan 8 aydır yükselişini sürdürüyor. Tarihin en büyük deprem felaketine rağmen Türk toplumunun en büyük umudu yine Erdoğan.

Kılıçdaroğlu ise Türkiye düşmanlarını, küresel efendilerini, FETÖ'yü ve PKK'yı yanına alarak iktidarı ele geçireceğini zannediyor. Türkiye'yi komşularına düşman haline getirmeye çalışan ABD yönetimi ise Kılıçdaroğlu'na açık destek veriyor. Zaten bu desteği ABD Başkanı Biden çok uzun süre önce açıklamıştı.