Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine toplanıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de bugün toplanıyor. Toplantıda başta Terörsüz Türkiye, Gazze ve asgari ücret başlıklarının ele alınması beklenirken Suriye'deki gelişmeler, Ukrayna–Rusya savaşı ve ekonomide yaşanan son gelişmeler de masaya gelecek.

Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine toplanıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor.

3 KRİTİK BAŞLIK MASADA

Toplantıda başta Terörsüz Türkiye, Gazze ve asgari ücret başlıklarının ele alınması beklenirken Suriye'deki gelişmeler, Ukrayna–Rusya savaşı ve ekonomide yaşanan son gelişmeler de masaya gelecek.

Kabine toplanıyor!

Toplantıya saatler kala gündemin ana başlıkları netleşti. Güvenlikten dış politikaya, ekonomiden bölgesel gelişmelere kadar pek çok kritik konu değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM ELE ALINACAK

Toplantının öncelikli gündemlerinden biri, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yürütülen silahsızlanma adımları olacak. Terör örgütü PKK'nın Türkiye içindeki unsurlarını çektiğini açıklamasının ardından, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerinde devam eden silah bırakma faaliyetlerine ilişkin son bilgiler sunulacak. Örgütün çekilme sürecinin aşamaları ve sahadaki mevcut tablo Kabine tarafından değerlendirilecek.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER VE 10 MART MUTABAKATI GÜNDEMDE

Kabine'nin bir diğer önemli başlığı Suriye olacak. Özellikle SDG ile Şam yönetimi arasında imzalanan 10 Mart mutabakatının uygulanabilirliğine ilişkin süreç ayrıntılı şekilde ele alınacak. Mutabakatın hayata geçirilebilmesi için Türkiye'nin atabileceği kolaylaştırıcı adımlar ile bölgedeki güvenlik dinamikleri değerlendirilecek.

UKRAYNA–RUSYA SAVAŞI VE TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK ROLÜ

Devam eden Ukrayna–Rusya Savaşı da Kabine toplantısının dış politika gündemleri arasında yer alacak. Türkiye'nin arabuluculuk çabaları, taraflarla yürütülen temaslar ve önümüzdeki dönemde izlenecek diplomatik yol haritası masaya yatırılacak.

EKONOMİDE YIL SONU ADIMLARI GÖRÜŞÜLECEK

Kabine'de iç ekonomik gündem de kapsamlı şekilde ele alınacak. Enflasyonla mücadelede uygulanacak yeni adımlar, yıl sonu hedefleri ve ekonomik dengeleri güçlendirmeye yönelik planlamalar toplantının son bölümünde değerlendirilecek. Toplantıda asgari ücrete yapılacak artışın da masaya gelmesi bekleniyor.

