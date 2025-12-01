Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Kabine toplanıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor.



3 KRİTİK BAŞLIK MASADA



Toplantıda başta Terörsüz Türkiye, Gazze ve asgari ücret başlıklarının ele alınması beklenirken Suriye'deki gelişmeler, Ukrayna–Rusya savaşı ve ekonomide yaşanan son gelişmeler de masaya gelecek. Kabine toplanıyor! Toplantıya saatler kala gündemin ana başlıkları netleşti. Güvenlikten dış politikaya, ekonomiden bölgesel gelişmelere kadar pek çok kritik konu değerlendirilecek.

AA TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM ELE ALINACAK Toplantının öncelikli gündemlerinden biri, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yürütülen silahsızlanma adımları olacak. Terör örgütü PKK'nın Türkiye içindeki unsurlarını çektiğini açıklamasının ardından, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerinde devam eden silah bırakma faaliyetlerine ilişkin son bilgiler sunulacak. Örgütün çekilme sürecinin aşamaları ve sahadaki mevcut tablo Kabine tarafından değerlendirilecek.