İstanbul o tarihte bembeyaz olacak! Kar kapıda: Buzlanma ve don alarmı! Listede hangi iller var?

Meteoroloji yeni haftaya girerken yurt genelinde etkisini sürdüren yağışlara ilişkin uyarılarını yeniledi. Hafta başı itibarıyla birçok bölgede sağanak ve kar yağışının devam edeceği belirtilirken özellikle iç ve yüksek kesimlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar ihtimalinin arttığı ifade edildi. Peki bu hafta İstanbul'da nasıl olacak? Hangi illerde kar yağacak? İşte 1 Aralık 2025 bölge bölge hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 01.12.2025 07:15
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımlayarak birçok bölge için yağış, karla karışık yağmur, sis ve don uyarılarında bulundu. Ülke genelinde bulutluluk artarken bazı bölgelerde kuvvetli yağışların görüleceği bildirildi.

Yağış Alan Bölgeler Genişliyor

Son tahminlere göre Türkiye'nin büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek. Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun büyük kısmı, Karadeniz'in tamamı, Doğu Anadolu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Siirt'te yağış bekleniyor.

Adana'nın doğusu ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin de yağışlı geçeceği ifade edildi.

Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Endişesi

Meteoroloji özellikle Trabzon, Rize ve Artvin için dikkat çeken bir uyarı yayınladı.

Bu üç ilde yağışların yer yer kuvvetli olması nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli davranması gerektiği vurgulandı.