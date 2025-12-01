İstanbul o tarihte bembeyaz olacak! Kar kapıda: Buzlanma ve don alarmı! Listede hangi iller var?

Yağış Alan Bölgeler Genişliyor

Son tahminlere göre Türkiye'nin büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek. Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun büyük kısmı, Karadeniz'in tamamı, Doğu Anadolu, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Siirt'te yağış bekleniyor.

