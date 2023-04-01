Emperyalizmin maşası: Yeşil Sol Parti! Göstermelik bile olsa programa sokmadılar... Akıl hocası Amerikalı Murray Bookchin!

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonun HDPKK'yla yaptıkları ittifak flörtleri hız kazanırken HDP'nin hülle girişimini takvim.com.tr deşifre etti.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılması durumuna karşı kendi adıyla seçime girmeyeceğini Yeşil Sol Parti çatısı altında girileceği ve bu durum ile 6'lının ortaklıkta daha rahat edebilmesi planlandı.

Takvim.com.tr bu planı ve HDP-PKK-YEŞİL SOL bağını ayrıntılarıyla yazdı.

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MİTHAT SANCAR HÜLLEYİ İTİRAF ETTİ

Yaşananlar sonrası HDP Eş Başkanı Mithat Sancar da CHP'nin kanalı Halk TV'de yaptığı açıklamada, "Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız net." dedi.

Bu hülle emrinin Kandil'den geldiği bilinirken Sancar şu ifadeleri kullandı;

"Binde 1 ihtimal bile olsa kapatma durumunun olduğu sürece biz girmeyiz. O riski almak istemedik. Bunu parti meselesi olarak düşünmeyin bu seçimler hayati önemdedir. Türkiye tarihin en kritik seçimlerine giriyor. Seçim sonrası da çok önemlidir. Bu iktidar değiştiğinde ülkenin gerçekten demoktratik dönüşümü özgür geleceği ve büyük barışı yakalayabilmesi için biz ittifaklarımızla en büyük güvence olduğumuza inanıyoruz.

Dolayısıyla halkımızı ve toplumu bu konuda böyle büyük bir güçten yoksun bırakma hakkımız yok. Lüksümüz yok şansımız yok. O nedenle iktidarın insafına mahkemenin insiyatifine bu süreci bırakamayız.

Kararımızı size söylüyoruz; Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız net. Resmi olarak ben size Eş Başkan olarak söylüyorum."