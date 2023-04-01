Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.04.2023 11:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.04.2023 11:18
    ABONE OL

    Emperyalizmin maşası: Yeşil Sol Parti! Göstermelik bile olsa programa sokmadılar... Akıl hocası Amerikalı Murray Bookchin!

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP yedek lastik olarak kullandığı Yeşil Sol Partisi listelerinden seçime girecek. Takvim.com.tr'nin HDP ve PKK ile bağını deşifre ettiği Yeşil Sol Partisi geçtiğimiz gün seçim bildirgesini ve programını duyurdu. Bildiride bölücü talepler sıralanırken dikkat çeken bir detay da yansıdı. HDP'nin Program metninde ‘emperyalist’ ifadesi göstermelik olarak geçse de Yeşil Sol Parti’nin 87 sayfalık belgesinde ise emperyalizm ve emperyalist sözcüklerine yer verilmedi. Bu durum söz konusu oluşumun emperyalizmin maşası olduğunun bir örneği olurken Yeşil Sol adının "akıl hocası" olarak da Rus göçmeni Yahudi Amerikalı Murray Bookchin biliniyor...

    takvim.com.tr
    Emperyalizmin maşası: Yeşil Sol Parti!

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonun HDPKK'yla yaptıkları ittifak flörtleri hız kazanırken HDP'nin hülle girişimini takvim.com.tr deşifre etti.

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılması durumuna karşı kendi adıyla seçime girmeyeceğini Yeşil Sol Parti çatısı altında girileceği ve bu durum ile 6'lının ortaklıkta daha rahat edebilmesi planlandı.

    Takvim.com.tr bu planı ve HDP-PKK-YEŞİL SOL bağını ayrıntılarıyla yazdı.

    Söz konusu haberimiz için görsele tıklayınız;

    MİTHAT SANCAR HÜLLEYİ İTİRAF ETTİ
    Yaşananlar sonrası HDP Eş Başkanı Mithat Sancar da CHP'nin kanalı Halk TV'de yaptığı açıklamada, "Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız net." dedi.

    Bu hülle emrinin Kandil'den geldiği bilinirken Sancar şu ifadeleri kullandı;

    "Binde 1 ihtimal bile olsa kapatma durumunun olduğu sürece biz girmeyiz. O riski almak istemedik. Bunu parti meselesi olarak düşünmeyin bu seçimler hayati önemdedir. Türkiye tarihin en kritik seçimlerine giriyor. Seçim sonrası da çok önemlidir. Bu iktidar değiştiğinde ülkenin gerçekten demoktratik dönüşümü özgür geleceği ve büyük barışı yakalayabilmesi için biz ittifaklarımızla en büyük güvence olduğumuza inanıyoruz.

    Dolayısıyla halkımızı ve toplumu bu konuda böyle büyük bir güçten yoksun bırakma hakkımız yok. Lüksümüz yok şansımız yok. O nedenle iktidarın insafına mahkemenin insiyatifine bu süreci bırakamayız.

    Kararımızı size söylüyoruz; Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız net. Resmi olarak ben size Eş Başkan olarak söylüyorum."

    YEŞİL SOL PROGRAMINI AÇIKLADI
    30 Mart'ta Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik hazırlıkların tanıtıldığı programda, seçim bildirgesini açıkladı.

    Çankaya'da bir otelde düzenlenen programda, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, açış konuşması yaptı.

    BÖLÜCÜ TALEPLER SIRALANDI
    PKK güdümündeki parti PKK terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlükten yerel özerkliğe kadar birçok ihanet hedefini kamuoyu ile paylaşmaktan çekinmedi.


    Aile yapısını tehdit eden İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönüleceği belirtilen bildirgede, PKK destekçisi belediyelere atanan kayyumların kaldırılması da vaatler arasında yer aldı.

    Farklı kimlik ve anadillerin tanınacağı belirtilen ve yerel özerkliğe işaret eden ihanet bildirgesinde, zorunlu din derslerinin ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da kaldırılma hayali yer alıyor. Suriye ve Irak'ta PKK'yı yerle bir eden tüm askeri operasyonların sona ereceği aktarılan skandal metinde, "Kolluk kuvvetlerine cezasızlık politikasına son vereceğiz" deniliyor.

    TERÖRİST BAŞINA ÖZGÜRLÜK HAYALİ
    FETÖ ve PKK'lı teröristlere ağır darbe indiren KHK'ları da iptal etmeyi vaat eden HDP, terörist başı Abdullah Öcalan'ı da unutmadı.

    Adli ve siyasi tutuklular için ayrımcı infaz rejimine son verileceği belirtilen ihanet metninde, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum siyasi tutsakların koşullu salıverilmeden yararlanmasını engelleyen hükümleri kaldıracağız" denilerek terörist başına özgürlük hedefini ortaya koydu.

    PROGRAM EMPERYALİZM KELİMESİ BİLE GEÇMEDİ
    Sol yapıların ne kadar gerçeği yansıtmasada "Emperyalizme karşıyız maskesi" taktığı bilinirken Yeşil Sol Parti'nin programı için emperyalizm kelimesi geçmedi bile...

    HDP'NİN METNİNDE BİLE GEÇİYOR
    HDP'nin Program metninde 'emperyalist' ifadesi göstermelik olarak geçse de Yeşil Sol Parti'nin 87 sayfalık belgesinde ise emperyalizm ve emperyalist sözcüklerine yer verilmedi.

        Halkların Demokratik Partisi'nin "Emek, eşitlik, özgürlük, barış ve adalet için..." başlığıyla başlayan program metninde 'emperyalizm' sözcüğü iki yerde geçiyor.

        "Emperyalizme, savaşlara, sömürüye ve hegemonyacılığa karşı mücadele" başlığı altında şu ifadelere yer veriliyor:

        "Partimizin başlıca uluslararası amacı, savaşsız, sömürüsüz, halkların eşitliğine dayalı yeni ve özgür bir dünya kurulmasıdır. Partimiz, bu amaç doğrultusunda, emperyalizmin halklarımız, Ortadoğu, Kafkasya, Balkan ve tüm dünya halkları üzerindeki egemenlik ve baskı politikalarına; emperyalist askeri, ekonomik ve siyasi anlaşmalara, askeri üslere ve kurumlara karşı mücadeleyi öncelikli görevi olarak kabul eder."

        NE DE OLSA YEŞİL SOL'UN AKIL HOCASI RUS GÖÇMENİ YAHUDİ AMERİKALI
        Bu durum söz konusu oluşumun emperyalizmin maşası olduğunun bir örneği olurken Yeşil Sol adının "akıl hocası" olarak Rus göçmeni Yahudi Amerikalı Murray Bookchin olarak biliniyor.

        Yeşil Sol adı nereden geliyor? PKK ve Suriye'deki kolu PYD ile İmralı'daki terörist ele başı Abdullah Öcalan'ın da "akıl hocası" Amerikalı bir isim karşımıza çıkıyor.

        Yeşil ve Sol kavramlarının kaynağı da işte 2006 yılında ölen Rus göçmeni Yahudi Murray Bookchin.

        New York - Bronx'ta Rus göçmeni Yahudi ailenin çocuğu olarak 1921'de doğan Bookchin, komünist gençlik örgütüne ve Sosyalist İşçi Partisi'ne katıldı. Otomotiv işçisi oldu. Sendikalarda görev aldı. Bookchin, New York'ta Alman göçmen Troçkist Josef Weber aracılığıyla sınıf mücadelesi kavramını reddeden "Demokrasi Hareketi" grubuna dahil oldu. Hareketin yayın organında yazmaya başladı. Ekoloji konusuna ağırlık verdi. İlk kitabını çıkardı: "Sentetik Çevremiz." Sonra anarşizme yönelen Bookchin, New York Anarşistler Federasyonu'nu kurdu. Kıtlık Sonrası Anarşizm (1971), Özgürlüğün Ekolojisi (1982) ve Şehirsiz Kentleşme (1987) gibi kitaplar yazmayı sürdüren Bookchin, 1988 yılında sosyal ekoloji ve özgürlükçü belediyecilik ilkelerine dayanan Sol Yeşil Ağı kurdu. İşte bugün HDP'nin yedek partisi Yeşil Sol parti de adını buradan alıyor.

        ABDULLAH ÖCALAN'IN AKIL HOCASI MURRAY BOOKCHIN PKK'YA DA YOL GÖSTERDİ
        PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın düşüncelerine yön veren ve mektup arkadaşlığı da yaptığı Amerikalı Murray Bookchin'in, Suriye'nin kuzeyinde PYD terör örgütü ve bölgedeki terör elebaşlarının peşinde olduğu "otonom" yapılanmaya yol gösterici bir isim aynı zamanda. PYD ve silahlı kolu YPG'nin giderek "kendi kendini yönetme" noktasına ulaşmasında "Bookchin etkisi" yaklaşımına dikkat çekiliyor.

        ABD'nin Vermont Eyaleti'nde yaşayan ve 2006'da ölen yazar ve siyasi teorisyen Murray Bookchin, anarşist, özgürlükçü sosyalist ve tarihçi olarak tanımlanıyor. Suriye'deki terör örgütünün kamplarında Murray Bookchin öğretilirken, YPG'ye katılan teröristler de yine aynı kaynaktan ilham alarak besleniyor.

        Rusya'dan göç eden Yahudi bir ailenin oğlu olan Murray Bookchin, 1930'lu yıllardaki Büyük Buhran döneminde sol ve sosyalist düşüncelerden etkilendi. Hayat arkadaşı olan biyografi yazarı Janet Biehl, Bookchin'in, merkeziyetçi devlet otoritesine karşı çıkan bir düşünceyİ savunduğunu kaydetti. Janet Biehl'e göre, Bookchin en çok bir devrimci olan büyükannesinden etkilendi.

        Bookchin, 2004 yılında, İmralı'da hapis olan PKK elebaşısı Abdullah Öcalan ile yazışmaya başladı. Öcalan, Bookchin'in kitaplarını cezaevinde okumaya başladı. Kitaplar, Öcalan'ın düşüncelerini ve PKK'nın yaklaşımlarını etkiledi. PYD'nin yönetimi tamamen Murray Bookchin'in yazılarını kılavuz alıyor.

            HDP'NİN YEDEK PARTİSİ YEŞİL SOL DA PKK İDEOLOJİSİNİN ÜRÜNÜ
            Söz konusu oluşum HDPKK hakkında verilecek olası kapatma kararına karşı 16 Ekim 2022'de Olağanüstü Kongre'ye gitti ve logosunda HDP'nin logosuna benzer bir değişiklik yaptı.

            Partinin eşsözcüsü İbrahim Akın o dönem yaptığı açıklamada, "HDP'nin kapatılmaması için her türlü mücadeleyi veriyoruz ama kapatılırsa HDP'nin seçeneksiz olmadığını da göstermek istiyoruz" çıkışında bulunarak "Biz HDP'nin devamıyız" mesajı verdi.

            "HDP'NİN 3'ÜNCÜ YOLUMUZ VAR ÇIKIŞI"
            Yeşil Sol'un Olağanüstü Kongresi'ne katılan isimlerden olan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Yeşil Sol Parti'nin büyüdüğünü ve genişlediğini aktararak, "3'üncü yolumuz var" diyerek planlarını da açıklamıştı.

            AKIL HOCALARI ÖCALAN, PKK'YI ÖRGÜT OLARAK GÖRMÜYORLAR
            PKK'nin siyasi ayağı HDP ile Yeşil Sol arasındaki benzerlik yalnızca değiştirilen parti logosu ile görev alan isimler değil. HDP gibi PKK elebaşının talimatıyla hayata geçirilen HDK bünyesinde kurulun Yeşil Sol da terör örgütü elebaşı Öcalan için kampanyalara katılıyor.

            Partinin il kongrelerinde HDP'li milletvekilleri katılıyor. Tıpkı HDP'liler gibi Yeşil Solllular da PKK'ya terör örgütü olarak görmüyor. PKK'nın siyasi ayağı HDP ile benzer şekilde özerklik, anadilde eğitim gibi bölücü taleplere programında yer veriyor.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Kılıçdaroğlu’ndan FETÖ elebaşı ile aynı poz!
            Haberler Güncel Emperyalizmin maşası: Yeşil Sol Parti! Göstermelik bile olsa programa sokmadılar... Akıl hocası Amerikalı Murray Bookchin!
                loading
                SON DAKİKA