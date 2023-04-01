Emperyalizmin maşası: Yeşil Sol Parti! Göstermelik bile olsa programa sokmadılar... Akıl hocası Amerikalı Murray Bookchin!

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonun HDPKK'yla yaptıkları ittifak flörtleri hız kazanırken HDP'nin hülle girişimini takvim.com.tr deşifre etti.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin kapatılması durumuna karşı kendi adıyla seçime girmeyeceğini Yeşil Sol Parti çatısı altında girileceği ve bu durum ile 6'lının ortaklıkta daha rahat edebilmesi planlandı.
Takvim.com.tr bu planı ve HDP-PKK-YEŞİL SOL bağını ayrıntılarıyla yazdı.
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MİTHAT SANCAR HÜLLEYİ İTİRAF ETTİ
Yaşananlar sonrası HDP Eş Başkanı Mithat Sancar da CHP'nin kanalı Halk TV'de yaptığı açıklamada, "Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız net." dedi.
Bu hülle emrinin Kandil'den geldiği bilinirken Sancar şu ifadeleri kullandı;
"Binde 1 ihtimal bile olsa kapatma durumunun olduğu sürece biz girmeyiz. O riski almak istemedik. Bunu parti meselesi olarak düşünmeyin bu seçimler hayati önemdedir. Türkiye tarihin en kritik seçimlerine giriyor. Seçim sonrası da çok önemlidir. Bu iktidar değiştiğinde ülkenin gerçekten demoktratik dönüşümü özgür geleceği ve büyük barışı yakalayabilmesi için biz ittifaklarımızla en büyük güvence olduğumuza inanıyoruz.
Dolayısıyla halkımızı ve toplumu bu konuda böyle büyük bir güçten yoksun bırakma hakkımız yok. Lüksümüz yok şansımız yok. O nedenle iktidarın insafına mahkemenin insiyatifine bu süreci bırakamayız.
Kararımızı size söylüyoruz; Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız net. Resmi olarak ben size Eş Başkan olarak söylüyorum."
YEŞİL SOL PROGRAMINI AÇIKLADI
30 Mart'ta Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik hazırlıkların tanıtıldığı programda, seçim bildirgesini açıkladı.
Çankaya'da bir otelde düzenlenen programda, HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, açış konuşması yaptı.
BÖLÜCÜ TALEPLER SIRALANDI
PKK güdümündeki parti PKK terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlükten yerel özerkliğe kadar birçok ihanet hedefini kamuoyu ile paylaşmaktan çekinmedi.
Aile yapısını tehdit eden İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönüleceği belirtilen bildirgede, PKK destekçisi belediyelere atanan kayyumların kaldırılması da vaatler arasında yer aldı.
Farklı kimlik ve anadillerin tanınacağı belirtilen ve yerel özerkliğe işaret eden ihanet bildirgesinde, zorunlu din derslerinin ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da kaldırılma hayali yer alıyor. Suriye ve Irak'ta PKK'yı yerle bir eden tüm askeri operasyonların sona ereceği aktarılan skandal metinde, "Kolluk kuvvetlerine cezasızlık politikasına son vereceğiz" deniliyor.
TERÖRİST BAŞINA ÖZGÜRLÜK HAYALİ
FETÖ ve PKK'lı teröristlere ağır darbe indiren KHK'ları da iptal etmeyi vaat eden HDP, terörist başı Abdullah Öcalan'ı da unutmadı.
Adli ve siyasi tutuklular için ayrımcı infaz rejimine son verileceği belirtilen ihanet metninde, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum siyasi tutsakların koşullu salıverilmeden yararlanmasını engelleyen hükümleri kaldıracağız" denilerek terörist başına özgürlük hedefini ortaya koydu.
PROGRAM EMPERYALİZM KELİMESİ BİLE GEÇMEDİ
Sol yapıların ne kadar gerçeği yansıtmasada "Emperyalizme karşıyız maskesi" taktığı bilinirken Yeşil Sol Parti'nin programı için emperyalizm kelimesi geçmedi bile...
HDP'NİN METNİNDE BİLE GEÇİYOR
HDP'nin Program metninde 'emperyalist' ifadesi göstermelik olarak geçse de Yeşil Sol Parti'nin 87 sayfalık belgesinde ise emperyalizm ve emperyalist sözcüklerine yer verilmedi.