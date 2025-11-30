Milyoner'de geceye damga vuran 300 bin TL'lik Trabzonspor sorusu

Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle izleyenleri ekrana kilitledi.
Büyük ödüle ulaşmak için ilerleyen yarışmacı, karşısına çıkan sorularla hem stüdyoda heyecanı artırdı hem de ekran başındakilere gerilim dolu anlar yaşattı.
300 BİN TL'LİK TRABZONSPOR SORUSU Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'in dün geceki bölümüne ise 300 bin TL'lik Trabzonspor sorusu damga vurdu.
300 BİN TL'LİK SORU: Trabzonspor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?
A- Hüseyin Avni Aker
B- Ahmet Suat Özyazıcı
C- Ziya Songülen
D- Ali Osman Ulusoy
YANIT: D
Soruyu yanıtlayıp yanıtlamamak arasında uzun süre düşünen yarışmacı şu ifadeleri kullandı:
"Hüseyin Avni Aker ismi çok fazla geliyor ama bilmiyorum, bu riski alsam mı? İkizim kesinlikle 'sakın alma' derdi. Eğer yanlış cevap verseydim 3 hafta boyunca bana kızardı.
Şu ana kadar hep haklı çıktı. Gerçekten ikiz olmak çok özel bir duygu, hep yanımdaydı ve iyiliğimi düşündü.
Burayı gerçekten çok sevdim. Şu an bile kendimi şanslı hissediyorum.
200 bin TL'yi kazanmak da yüksek lisans eğitimimde bana ciddi destek olurdu."
YARIŞMADAN ÇEKİLDİ Trabzonspor taraftarından özür dileyen yarışmacı, "Bilmediğim bir soruda riske giremezdim ve Trabzonspor taraftarından da özür diliyorum." diyerek yarışmadan çekildi.
Bir diğer yarışmacı ise 20.000 TL'lik soruya kadar ilerlemeyi başardı.
Yarışmacı "Başrollerinde Jean Reno ve Natalie Portman'ın olduğu "Lêon: The Professional" adlı film, Türkiye'de hangi adla da bilinir?" sorusu için 3 joker hakkını kullandı.
Yarışmacı son soruda yanlış cevap verince 5.000 TL'lik ödülün sahibi oldu.
İşte Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacının cevapladığı diğer sorular.