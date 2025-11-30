Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu "SİSTEM" unsurları varlığını sürdürmek istiyor. İBB ve Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde adı yolsuzluğa bulaşanlar dokunulmazlık için vekilliğe giden yolda PM'yi basamak olarak kullanmak isterken; parti içi muhalefet de Özgür Özel'in anahtar listesini delme hesabında.







Bu bağlamda kurultayın son gününde partinin kayıtlı delegeleri Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyelerini seçmek için bir araya geldi.

Kurultayda yapılan tüzük değişikliğine göre PM üye sayısı, 60'tan 80'e çıkarıldı. TAKVİM, PM'nin 80'e çıkarılacağını günler öncesinden okurlarına duyurmuştu.