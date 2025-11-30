CHP'de PM ve YDK belli oluyor! Silivri Bülbülü Şaban Sevinç dokunulmazlık istiyor | Mansur Yavaş cephesinden hamle
CHP kurultayının son gününde PM ve YDK üyeleri belli oluyor. PM üye sayısı, 60'tan 80'e çıkarılırken TAKVİM'in CHP koridorlarından aktardığı "Adı yolsuzluklarla anılanlar PM'yi vekillik ve dokunulmazlık için sıçrama tahtası olarak görüyor" kulisi doğrulandı. İBB iddianamesinde adı geçen Saraçhane Bülbülü Şaban Sevinç, CHP Parti Meclisi'ne aday oldu. Mansur Yavaş cephesinden de PM'ye dönük bir hamle geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi, 38. Kurultay'daki şaibeleri aklayamadan 39. Kurultaya gitti. Tek adaylı eş genel başkanlı seçimde Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi.
Kurultayın belirleyici unsuru olarak PM seçimleri ön plana çıkıyor.
Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu "SİSTEM" unsurları varlığını sürdürmek istiyor. İBB ve Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde adı yolsuzluğa bulaşanlar dokunulmazlık için vekilliğe giden yolda PM'yi basamak olarak kullanmak isterken; parti içi muhalefet de Özgür Özel'in anahtar listesini delme hesabında.
TAKVİM NE DEDİYSE O! PM 80'E ÇIKIYOR
Bu bağlamda kurultayın son gününde partinin kayıtlı delegeleri Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyelerini seçmek için bir araya geldi.
Kurultayda yapılan tüzük değişikliğine göre PM üye sayısı, 60'tan 80'e çıkarıldı. TAKVİM, PM'nin 80'e çıkarılacağını günler öncesinden okurlarına duyurmuştu.
SARAÇHANE BÜLBÜLÜ DOKUNULMAZLIK İSTİYOR
Nitekim, TAKVİM'in CHP koridorlarından aktardığı "Adı yolsuzluklarla anılanlar PM'yi vekillik için sıçrama tahtası olarak görüyor" kulisi doğrulandı. Esas hedefleri "dokunulmazlık" zırhı elde etmek olan İmamoğlu'nun yakın çevresi şimdiden PM listelerine adaylığını koydu.
Bu bağlamda ismi İBB iddianamesinde "fonlanan gazeteciler" listesinde yer alan, CHP'nin şaibeli kurultay iddianamesinde adı olan Şaban Sevinç, CHP Parti Meclisi'ne aday oldu.
Mansur Yavaş cephesinden de PM için hamle geldi. Yavaş'ın eski danışmanı Volkan Gültekin de CHP PM'ye aday oldu.
Kemal Derviş'in eski özel kalemi, Eski Spor Bakanı Fikret Ünlü'nün kızı Oya Ünlü Kızıl CHP'nin yeni yönetiminde yer alacak.
PM'YE "MEYHANE" OPERASYONU
Öte yandan PM oylaması öncesi Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba öncülüğünde Ankara'nın 5 büyük meyhanesi kapatıldığı iddia edildi.
Cuma gecesi rakı balık masalarında CHP'yi dizayn etmek isteyenler Balıkhan'da toplandı.
Vekillere tahsisli resmi plakalı araçlar ve Çankaya Belediyesi'nin otobüsü alkollü mekanlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.