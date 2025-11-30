PODCAST CANLI YAYIN

CHP'de PM ve YDK belli oluyor! Silivri Bülbülü Şaban Sevinç dokunulmazlık istiyor | Mansur Yavaş cephesinden hamle

CHP kurultayının son gününde PM ve YDK üyeleri belli oluyor. PM üye sayısı, 60'tan 80'e çıkarılırken TAKVİM'in CHP koridorlarından aktardığı "Adı yolsuzluklarla anılanlar PM'yi vekillik ve dokunulmazlık için sıçrama tahtası olarak görüyor" kulisi doğrulandı. İBB iddianamesinde adı geçen Saraçhane Bülbülü Şaban Sevinç, CHP Parti Meclisi'ne aday oldu. Mansur Yavaş cephesinden de PM'ye dönük bir hamle geldi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'de PM ve YDK belli oluyor! Silivri Bülbülü Şaban Sevinç dokunulmazlık istiyor | Mansur Yavaş cephesinden hamle
Cumhuriyet Halk Partisi, 38. Kurultay'daki şaibeleri aklayamadan 39. Kurultaya gitti. Tek adaylı eş genel başkanlı seçimde Özgür Özel yeniden genel başkan seçildi.

Kurultayın belirleyici unsuru olarak PM seçimleri ön plana çıkıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu "SİSTEM" unsurları varlığını sürdürmek istiyor. İBB ve Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde adı yolsuzluğa bulaşanlar dokunulmazlık için vekilliğe giden yolda PM'yi basamak olarak kullanmak isterken; parti içi muhalefet de Özgür Özel'in anahtar listesini delme hesabında.




Bu bağlamda kurultayın son gününde partinin kayıtlı delegeleri Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyelerini seçmek için bir araya geldi.

TAKVİM NE DEDİYSE O! PM 80'E ÇIKIYOR

Kurultayda yapılan tüzük değişikliğine göre PM üye sayısı, 60'tan 80'e çıkarıldı. TAKVİM, PM'nin 80'e çıkarılacağını günler öncesinden okurlarına duyurmuştu.



SARAÇHANE BÜLBÜLÜ DOKUNULMAZLIK İSTİYOR

Nitekim, TAKVİM'in CHP koridorlarından aktardığı "Adı yolsuzluklarla anılanlar PM'yi vekillik için sıçrama tahtası olarak görüyor" kulisi doğrulandı. Esas hedefleri "dokunulmazlık" zırhı elde etmek olan İmamoğlu'nun yakın çevresi şimdiden PM listelerine adaylığını koydu.

Bu bağlamda ismi İBB iddianamesinde "fonlanan gazeteciler" listesinde yer alan, CHP'nin şaibeli kurultay iddianamesinde adı olan Şaban Sevinç, CHP Parti Meclisi'ne aday oldu.

Mansur Yavaş cephesinden de PM için hamle geldi. Yavaş'ın eski danışmanı Volkan Gültekin de CHP PM'ye aday oldu.

Kemal Derviş'in eski özel kalemi, Eski Spor Bakanı Fikret Ünlü'nün kızı Oya Ünlü Kızıl CHP'nin yeni yönetiminde yer alacak.
CHP PM seçimlerine meyhane operasyonu! Yine Balıkhan... Rakı masasında dizayn | Başrolde Ali Mahir Başarır ve Veli AğbabaCHP PM seçimlerine meyhane operasyonu! Yine Balıkhan... Rakı masasında dizayn | Başrolde Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba


PM'YE "MEYHANE" OPERASYONU

Öte yandan PM oylaması öncesi Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba öncülüğünde Ankara'nın 5 büyük meyhanesi kapatıldığı iddia edildi.

Cuma gecesi rakı balık masalarında CHP'yi dizayn etmek isteyenler Balıkhan'da toplandı.

Vekillere tahsisli resmi plakalı araçlar ve Çankaya Belediyesi'nin otobüsü alkollü mekanlar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.


Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'de PM ve YDK belli oluyor! Silivri Bülbülü Şaban Sevinç dokunulmazlık istiyor | Mansur Yavaş cephesinden hamle
CHP PM seçimlerine "meyhane" operasyonu! Yine Balıkhan... Rakı masasında dizayn | Başrolde Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba
CHP'ye "Eko"sistem ipotek koydu! Formalite kurultay "Özgür" olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu ve sadık vekillere ihraç tehdidi
Kredi kartında "asgari" tehlike! Milyonlar fark etmeden borç batağına sürükleniyor
Papa 14. Leo İstanbul'da... Türkiye temasları sürüyor! Minguzzi ailesiyle görüştü
Sibirya soğukları hızla yaklaşıyor: Meteoroloji sarı alarm verdi! Aralık ayında kar yağacak mı?
Başkan Erdoğan İlim Yayma Ödülleri’nde konuştu: Gazze’de savaş değil planlı bir yok ediş var’
Fransız kanalında panik: Zelensky yayını bomba ihbarıyla kesildi
Kadıköy'de dev derbi! Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri netleşti
325'ten 2025'e... Papa'nın İznik ziyaretine tarihsel perspektif! 'Konsil'e asıl katılanlar Doğu'daki kiliselerdi
Spor yazarları Trabzonspor'un Konyaspor zaferini değerlendirdi! "Fatih Tekke çılgınlığı"
CHP'li belediyeler yine sınıfta kaldı! Ege’yi sağanak vurunca İzmir ve Muğla'da deniz ile kara birleşti
CHP’nin linç ekibi verdiği röportaj nedeniyle eski Genel Başkanı’nı topa tuttu!
İmralı görüşmelerine sabotaj: Türkiye barış için adım attı PKK tehditle karşılık verdi
Fırtına'nın zirve inadı! Trabzonspor - Konyaspor: 3-1 | MAÇ SONUCU
CHP'de iki yılda beşinci kurultay... Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında "arınma" savaşı!
"Asrın Soykırımı: Gazze" belgeseli! A Haber hakikatin ve mazlumların sesi oldu
İlim Yayma Ödülleri 2025 sahiplerini buldu: Büyük Ödül Prof. Dr. Özcan Erel’e verildi
CANLI | KAIROS ve VIRAT Gemisi'nde son durum Bir saldırı daha! Can kaybı var mı? Ukrayna üstlendi: İşte saldırı anı
Sergen Yalçın'dan sürpriz! Beşiktaş'ın ilk 11'i netlşeşti