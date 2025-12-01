Sahte isimle 38 yıl kesinleşmiş hapis cezasından kaçtı... Yüz tanıma sistemiyle yakayı ele verdi
Sosyal medyada fenomen yazar olarak tanınan 'Ali Demir Evrensel' isimli şahıs aslında katil çıktı. Halkın dini duygularını istismar edecek paylaşımlar yaparak binlerce takipçiye ulaştı. Sahte isimle 7 kitap yayınlayıp ülke çapında konferanslar düzenleyen kişinin, iki cinayet dosyası dahil 38 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ramazan Evrensal (49) olduğu ortaya çıktı. Evrensal ifadesinde, 'Ben utanılacak bir şey yapmadım. Utanacak olanlar başını eğer. Bana iftira atıyorlar' dedi.
Adana Seyhan ilçesinde polis ekipleri, sosyal medyada halkın dini duygularını istismar edecek paylaşımlar yapan "Ali Demir Evrensel" isimli kişiyi takibe aldı. İncelemeler sonucunda bu isimde resmi bir kayda rastlanmayınca devreye yüz tanıma sistemi girdi ve fenomenin gerçek kimliği "Ramazan Evrensal" (49) olarak belirlendi. Kimliği yüz tanıma sistemiyle ortaya çıkarılan Evrensal, saklandığı villaya düzenlenen operasyonda yakalandı.
YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE PAÇAYI ELE VERDİ
Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Evrensal'ın; 2006 yılında karıştığı iki ayrı cinayet olayından 36 yıl 7 ay 12 gün, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl olmak üzere toplamda 38 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ayrıca Evrensal'ın "Hakaret", "Ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" ve "Dolandırıcılık" gibi 3 ayrı suçtan daha arandığı belirlendi.
SAHTE İSİMLE KİTAP YAZMIŞ, ÜLKEYİ GEZMİŞ
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, Ramazan Evrensal'ın kullandığı sahte isimle 7 kitap yazdığı ve bu kitapları internet üzerinden satışa sunduğu belirlendi. Daha da çarpıcı olanı, firari hükümlünün son iki yıl içinde Adana, Mersin, İstanbul, Mardin ve Bursa gibi büyük şehirlerdeki lüks otellerde imza günleri ve halka açık konferanslar düzenleyerek geniş bir kitleye hitap ettiği ortaya çıktı. Ramazan Evrensal'ın sosyal medya hesaplarında çok sayıda takipçi kitlesine ulaştığı görüldü. Cinayet davalarının 2021'de Yargıtay tarafından onandığı bildirildi.