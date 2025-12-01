Sahte isimle 38 yıl kesinleşmiş hapis cezasından kaçtı... Yüz tanıma sistemiyle yakayı ele verdi

CİNAYET DOSYASINA UYUŞTURUCU DA EKLENECEK

Emniyet ekipleri, Evrensal'ın Adana'nın Gülbahçesi Mahallesi'ndeki lüks bir villada saklandığını belirledi. Villaya düzenlenen operasyonda polisi fark eden Ramazan Evrensal, evin arka penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştı ancak bölgede önlem alan ekipler tarafından evin bahçesinde yakalandı. Adreste yapılan aramada; 1123 adet uyuşturucu hap, Hassas terazi, 34 bin 100 lira, 240 avro ve 1780 sterlin nakit para ele geçirildi. Çok sayıda dijital materyale de inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Ekiplerce yakalanan Ali Demir Evrensel sahte isimli Ramazan Evrensal'ın sosyal medya hesabı (İnstagram hesabı)

"BEN UTANILACAK BİR ŞEY YAPMADIM! UTANACAK OLANLAR BAŞINI EĞER"

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne sevk edilen Ramazan Evrensal, gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi: "Ben utanılacak bir şey yapmadım. Utanacak olanlar başını eğer. Bana iftira atıyorlar" ifadelerini kullandı.

Adliyeye sevk edilen Ramazan Evrensal, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

