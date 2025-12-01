takvim-logo

Sahte isimle 38 yıl kesinleşmiş hapis cezasından kaçtı... Yüz tanıma sistemiyle yakayı ele verdi

Sosyal medyada fenomen yazar olarak tanınan 'Ali Demir Evrensel' isimli şahıs aslında katil çıktı. Halkın dini duygularını istismar edecek paylaşımlar yaparak binlerce takipçiye ulaştı. Sahte isimle 7 kitap yayınlayıp ülke çapında konferanslar düzenleyen kişinin, iki cinayet dosyası dahil 38 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ramazan Evrensal (49) olduğu ortaya çıktı. Evrensal ifadesinde, 'Ben utanılacak bir şey yapmadım. Utanacak olanlar başını eğer. Bana iftira atıyorlar' dedi.

Adana Seyhan ilçesinde polis ekipleri, sosyal medyada halkın dini duygularını istismar edecek paylaşımlar yapan "Ali Demir Evrensel" isimli kişiyi takibe aldı. İncelemeler sonucunda bu isimde resmi bir kayda rastlanmayınca devreye yüz tanıma sistemi girdi ve fenomenin gerçek kimliği "Ramazan Evrensal" (49) olarak belirlendi. Kimliği yüz tanıma sistemiyle ortaya çıkarılan Evrensal, saklandığı villaya düzenlenen operasyonda yakalandı.

Fenomenin gerçek yüzü ortaya çıktı

Ekiplerce yakalanan Ali Demir Evrensel sahte isimli Ramazan Evrensal (DHA)Ekiplerce yakalanan Ali Demir Evrensel sahte isimli Ramazan Evrensal (DHA)

YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE PAÇAYI ELE VERDİ

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Evrensal'ın; 2006 yılında karıştığı iki ayrı cinayet olayından 36 yıl 7 ay 12 gün, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl olmak üzere toplamda 38 yıl 7 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ayrıca Evrensal'ın "Hakaret", "Ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" ve "Dolandırıcılık" gibi 3 ayrı suçtan daha arandığı belirlendi.

Ekiplerce yakalanan Ali Demir Evrensel sahte isimli Ramazan Evrensal (İnstagram hesabı)Ekiplerce yakalanan Ali Demir Evrensel sahte isimli Ramazan Evrensal (İnstagram hesabı)

SAHTE İSİMLE KİTAP YAZMIŞ, ÜLKEYİ GEZMİŞ

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, Ramazan Evrensal'ın kullandığı sahte isimle 7 kitap yazdığı ve bu kitapları internet üzerinden satışa sunduğu belirlendi. Daha da çarpıcı olanı, firari hükümlünün son iki yıl içinde Adana, Mersin, İstanbul, Mardin ve Bursa gibi büyük şehirlerdeki lüks otellerde imza günleri ve halka açık konferanslar düzenleyerek geniş bir kitleye hitap ettiği ortaya çıktı. Ramazan Evrensal'ın sosyal medya hesaplarında çok sayıda takipçi kitlesine ulaştığı görüldü. Cinayet davalarının 2021'de Yargıtay tarafından onandığı bildirildi.

Ekiplerce yakalanan Ali Demir Evrensel sahte isimli Ramazan Evrensal (İnstagram hesabı)Ekiplerce yakalanan Ali Demir Evrensel sahte isimli Ramazan Evrensal (İnstagram hesabı)

CİNAYET DOSYASINA UYUŞTURUCU DA EKLENECEK

Emniyet ekipleri, Evrensal'ın Adana'nın Gülbahçesi Mahallesi'ndeki lüks bir villada saklandığını belirledi. Villaya düzenlenen operasyonda polisi fark eden Ramazan Evrensal, evin arka penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştı ancak bölgede önlem alan ekipler tarafından evin bahçesinde yakalandı. Adreste yapılan aramada; 1123 adet uyuşturucu hap, Hassas terazi, 34 bin 100 lira, 240 avro ve 1780 sterlin nakit para ele geçirildi. Çok sayıda dijital materyale de inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Ekiplerce yakalanan Ali Demir Evrensel sahte isimli Ramazan Evrensal'ın sosyal medya hesabı (İnstagram hesabı)Ekiplerce yakalanan Ali Demir Evrensel sahte isimli Ramazan Evrensal'ın sosyal medya hesabı (İnstagram hesabı)

"BEN UTANILACAK BİR ŞEY YAPMADIM! UTANACAK OLANLAR BAŞINI EĞER"

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi'ne sevk edilen Ramazan Evrensal, gazetecilerin soruları üzerine şunları söyledi: "Ben utanılacak bir şey yapmadım. Utanacak olanlar başını eğer. Bana iftira atıyorlar" ifadelerini kullandı.

Adliyeye sevk edilen Ramazan Evrensal, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

