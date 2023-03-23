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    • Haberler
    • 23.03.2023 07:58
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    • 23.03.2023 08:21
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    HDP'yi 6'lı koalisyona ekleyen CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 yıllık 'özerlik' ajandası! 1991 yılında SHP'yi pusuya düşüren irade yeniden devrede

    Terörün siyasi ayağını 6'lı koalisyona dahil eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile birlikte yıllardır kurduğu özerklik hayalini 2011 yılından itibaren her platformada dile getirdiği ortaya çıktı. PKK'nın siyasi uzantısı HDP özerklik için yakıp yıkarken Kılıçdaroğlu da bölücülüğe yasal kılıf arıyor. Gelinen son noktada bu tehlikeli yol, 6'lı koalisyon ortaklarınca alenen imzaya bağlanmış oldu. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "Aslında en önemli soru şu olmalı: "Hem ülkücü Meral Akşener'i hem de HDP'li Pervin Buldan'ı aynı masaya oturmaya zorlayan irade kim?" 1991 yılında SHP'yi pusuya düşürerek HEP ile ittifak yaptıran irade şimdi de 6'lı Masa üzerinden Türkiye'ye büyük bir tuzak kuruyor." ifadelerini kullanarak yıllar önce siyasette kurulan başka bir pusuyu gündeme getirdi.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nun 12 yıllık ’özerlik’ ajandası!

    6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle birlikte kurduğu özerklik hayali aslında derin bir maziye dayanıyor. Kılıçdaroğlu 2011'den bu yana kurultay, miting ya da seçim bildirgesi gibi fırsatını bulduğu her platformda yerel yönetimlere özerklik vereceğini vaat ediyor.

    CHP'nin 2018 seçim bildirgesinde de HDP'nin 2015 seçim bildirgesindeki "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı" maddesini kopyaladığı görülüyor.

    Kılıçdaroğlu 19 Mayıs 2011'deki Tunceli mitinginde "Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na konulan çekinceleri kaldıracağım. Yerel yönetimler özerk olsun, özel yasa çıkaralım, bütün belediyelerin gelirleri olsun ve başkanlar hizmet etsin" demişti. CHP lideri 5 Eylül 2014'te Ankara'da yapılan CHP Kurultayı'nda da "CHP iktidarında yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğiz" ifadesini kullanmıştı.

        HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç da "Millet İttifakı'nın bileşenlerinin altına imza attıkları kâğıtlara bakarsanız, bizim söylediklerimizin önemli bir kısmına kendilerinin geldiklerini görürsünüz. Dolayısıyla biz politika ve ilkelerle ilgileniyoruz" şeklindeki ifadeleriyle özerklik vaadinin verildiğini hatta imza altına alındığını açıkça ifade etmişti.

        1991'DE SHP DE PUSUYA DÜŞTÜ
        Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "Aslında en önemli soru şu olmalı: "Hem ülkücü Meral Akşener'i hem de HDP'li Pervin Buldan'ı aynı masaya oturmaya zorlayan irade kim?" 1991 yılında SHP'yi pusuya düşürerek HEP ile ittifak yaptıran irade şimdi de 6'lı Masa üzerinden Türkiye'ye büyük bir tuzak kuruyor." ifadelerini kullanarak yıllar önce siyasette kurulan başka bir pusuyu gündeme getirdi.

        İşte Barlas'ın bugünkü yazısı:

        HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını açıkladı. Yaklaşık 3 ay önce aynı Pervin Buldan, HDP olarak cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklarını söylemişti. Peki, 3 ayda ne değişti? Aslında en önemli soru şu olmalı: "Hem ülkücü Meral Akşener'i hem de HDP'li Pervin Buldan'ı aynı masaya oturmaya zorlayan irade kim?" 1991 yılında SHP'yi pusuya düşürerek HEP ile ittifak yaptıran irade şimdi de 6'lı Masa üzerinden Türkiye'ye büyük bir tuzak kuruyor.

        KANDİL'İN TALİMATI YERİNİ BULDU
        Aslında Pervin Buldan'ın böyle bir açıklama yapacağı günler öncesinden belliydi. PKK elebaşlarından Duran Kalkan, Mustafa Karasu ve Murat Karayılan üst üste açıklamalar yaparak hem 6'lı Masa'ya hem de masanın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na tam destek vermişti. Pervin Buldan'ın ise Kandil'in talimatını yerine getirmekten başka şansı kalmamıştı.

        Artık hiç kimse lafı evirip çevirmeye çalışmasın. Artık Kandil'in resmi cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. 6'lı Masa'da Erdoğan düşmanlığından başka bir vasfı olmayan küçük partiler ve İyi Partililer istediği tevili yapabilir. Ama bu gerçeği değiştiremez. Artık masanın yeni ortağı HDP değil Kandil'dir. İyi Partililerin hepsine de haksızlık etmek istemiyorum. İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu dün kameralar karşısına geçti ve "Masada bize pusu kuruldu" diyerek HDP-CHP arasındaki kirli ittifakı ifşa etti.

            HDP'NİN TEK İSTEĞİ PKK'NIN ÖNÜNÜN AÇILMASI
            Peki Kandil ve HDP ne karşılığında Kılıçdaroğlu'na bu desteği veriyor? Bakıyorum sosyal medyada HDP'ye verilecek bakanlık sayısı tartışılmaya başlanmış bile. HDP'nin asla böyle bir pazarlık içerisine gireceğini zannetmiyorum. Ne bakanlık isteyecekler ne de Kürtlerin temel hak ve özgürlükleri noktasında bir talepleri olacak. Zaten öyle bir dertleri de yok.


            HDP'nin tek bir isteği var: "Operasyonların durdurularak Türkiye sınırı içerisinde ve sınır ötesinde PKK'nın önünün açılması, örgütün yine bölgedeki eski gücüne kavuşup terör eylemlerini rahatlıkla yapabilmesi." Öncelikli hedefleri bu. Sonrasını duymak bile istemezsiniz. CHP'li Sezgin Tanrıkulu bu yüzden Türk ordusunu hedef alıyor. DEVA Lideri Babacan bu nedenle SİHA'lara saldırıyor.

            AHMET TÜRK, KÜRTLERİ NEDEN TEHDİT ETTİ?
            HDP'li Ahmet Türk geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da gerçekleştirilen ve "Öcalan'a özgürlük" sloganlarının damgasını vurduğu Nevruz şenliklerinde CHP'li misafirlerinin gözünün içine bakarak hem Türkiye'yi hem de Kürtleri tehdit etti. AK Parti'ye oy veren Kürtleri ahlaksızlıkla, düşmanlıkla suçladı. HDP'li Ahmet Türk'ü kendi halkını tehdit edecek kadar saldırganlaştıran sebepler ne olabilir?
            Tek bir açıklaması var: HDP seçmeninin CHP'li Kılıçdaroğlu'na oy vereceğine inanmıyor. Çünkü Kürtlerin geçmişten günümüze taşıdığı bir CHP travması var. Birçok Kürt araştırmacısı, erken cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen insan hakları ihlallerinden CHP'yi sorumlu tutuyor. Kürtlerin CHP hafızasındaki Dersim olaylarının izleri hâlâ silinmiş değil. Ahmet Türk, kendi halkını tehdit ederken belki de bu konuların tekrar gündeme gelmesinin önünü kesmeye çalışıyordu.

            KÜRTLERİN GERÇEK DOSTU ERDOĞAN'DIR
            Birkaç söz de Ahmet Türk'ün tehdit ettiği Kürt vatandaşlarımıza... Son 20 yılda Kürt sorununun çözümü noktasında yapılanları sıralasak eminim birkaç yazı konusu çıkar. Ret ve inkâr politikaları artık geride kaldı. Devlet televizyonu 24 saat Kürtçe yayın yapıyor. İktidara geldiği günden bu yana "Kürt sorunu benim sorunumdur" diyen Tayyip Erdoğan gibi bir liderden bahsediyoruz.
            AK Parti kadar Kürt sorunuyla yüzleşme cesareti gösterebilen başka bir iktidar gelmemiştir. Nereden bakarsanız bakın Kürtlerin gerçek dostu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Size oy için gelen HDP'lilere şu soruyu sormanızı istiyorum: "1991 yılından bu yana Meclis'tesiniz. Bizim için atılan her adımı sabote etmekten başka Kürtler için ne yaptınız?"

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            KAYYUM YALANLARI ATMAYI BIRAK KEMAL BEY!

            TERÖRİSTE PEŞKEŞ DEĞİL VATANDAŞA HİZMET
            Öte yandan teröristlere para gönderen HDP'li belediyelerin yerine atanan kayyumlar, başta Diyarbakır olmak üzere özerlik çağrısıyla başlatılan hendek olaylarında yıkımın yaşandığı 11 kent ile ilçelerini yeniden inşa etti. Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesi olmak üzere, 7 mahallesi tamamen yıkılan Şırnak, Nusaybin ve Cizre'nin aralarında bulunduğu şehirler, Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen 'İhya Projeleri' ile yeniden kuruldu. TOKİ eliyle kentlerin mimarisine uygun konutlar inşa edilirken, el yapımı patlayıcılarla yıkıma uğrayan okullar ve işyerleri yeniden kuruldu. Hendekler nedeniyle evlerini terk edip başka kentler ile köylere göç etmek zorunda kalan yaklaşık 300 bin kişi yeniden şehirlerine geri döndü.

                IŞIL IŞIL KENTLER
                Adeta 'küllerinden yeniden doğan' şehirler, huzur ve güvenin de sağlanmasıyla ışıl ışıl cazibe merkezlerine dönüştü. Huzur ve güven ortamının da sağlandığı bölgedeki kentlere kayyum atanan belediyelerce yeni yollar, yeni evler, parklar, bahçeler, yaşam alanları kuruldu.

                İMRALI CANİSİ ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTEYENLERE GAZİLERDEN TOKAT GİBİ CEVAP: TÜRK HALKI BUNA ASLA İZİN VERMEYECEK
                Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen HDP'li Ahmet Türk'e şehit yakınları ve gazilerden tepki geldi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege, "Öcalan'ın bırakın serbest kalmasını bir an önce idam edilmesi gerekir. Ona bu ülkede yaşama hakkı vermeyeceğiz" dedi.

                HDP'li Ahmet Türk, Nevruz kutlamalarında terör örgütü elebaşı Öcalan'dan bahsederken 'sayın' ifadesini kullanırken, "Bu Nevruz ve dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz mücadele etmek zorundayız" diyerek skandal sözler sarf etti. Sabah'ta yer alan habere göre, Ahmet Türk'ün bu konuşmalarının kabul edilemez olduğunu söyleyen Ege, "Nevruz kutlamalarında Diyarbakır'da meydana gelen olay ve yapılan açıklamaları esefle ve şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal düzenine alenen karşı gelen bölücülerin hepsinin içeride olması, bebek katili Abdullah Öcalan'ın ise bir an önce idam edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

                    HEVESLERİNİ KURSAKLARINDA BIRAKACAĞIZ
                    2016'da İstanbul Dolmabahçe'deki bombalı saldırıda şehit düşen polis memurlarından Konyalı Emre Horoz'un (24) babası Mustafa Horoz, "PKK ile saf tutup hareket edenler bu ülkeyi yönetmeye mi talip oluyorlar? Dilerim Rabbimden şehitlerimizin kanında boğulurlar. Zaten başa geldiklerinde istedikleri Öcalan'ı serbest bırakmak olacak. Bu isteklerini kursaklarında bırakacağız" dedi.

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                    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
                    Haberler Haberler HDP'yi 6'lı koalisyona ekleyen CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 yıllık 'özerlik' ajandası! 1991 yılında SHP'yi pusuya düşüren irade yeniden devrede
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