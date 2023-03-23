HDP'yi 6'lı koalisyona ekleyen CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 yıllık 'özerlik' ajandası! 1991 yılında SHP'yi pusuya düşüren irade yeniden devrede

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle birlikte kurduğu özerklik hayali aslında derin bir maziye dayanıyor. Kılıçdaroğlu 2011'den bu yana kurultay, miting ya da seçim bildirgesi gibi fırsatını bulduğu her platformda yerel yönetimlere özerklik vereceğini vaat ediyor.
CHP'nin 2018 seçim bildirgesinde de HDP'nin 2015 seçim bildirgesindeki "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı" maddesini kopyaladığı görülüyor.
Kılıçdaroğlu 19 Mayıs 2011'deki Tunceli mitinginde "Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na konulan çekinceleri kaldıracağım. Yerel yönetimler özerk olsun, özel yasa çıkaralım, bütün belediyelerin gelirleri olsun ve başkanlar hizmet etsin" demişti. CHP lideri 5 Eylül 2014'te Ankara'da yapılan CHP Kurultayı'nda da "CHP iktidarında yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğiz" ifadesini kullanmıştı.