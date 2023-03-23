HDP'yi 6'lı koalisyona ekleyen CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 yıllık 'özerlik' ajandası! 1991 yılında SHP'yi pusuya düşüren irade yeniden devrede

1991'DE SHP DE PUSUYA DÜŞTÜ

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "Aslında en önemli soru şu olmalı: "Hem ülkücü Meral Akşener'i hem de HDP'li Pervin Buldan'ı aynı masaya oturmaya zorlayan irade kim?" 1991 yılında SHP'yi pusuya düşürerek HEP ile ittifak yaptıran irade şimdi de 6'lı Masa üzerinden Türkiye'ye büyük bir tuzak kuruyor." ifadelerini kullanarak yıllar önce siyasette kurulan başka bir pusuyu gündeme getirdi.



İşte Barlas'ın bugünkü yazısı:

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını açıkladı. Yaklaşık 3 ay önce aynı Pervin Buldan, HDP olarak cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklarını söylemişti. Peki, 3 ayda ne değişti? Aslında en önemli soru şu olmalı: "Hem ülkücü Meral Akşener'i hem de HDP'li Pervin Buldan'ı aynı masaya oturmaya zorlayan irade kim?" 1991 yılında SHP'yi pusuya düşürerek HEP ile ittifak yaptıran irade şimdi de 6'lı Masa üzerinden Türkiye'ye büyük bir tuzak kuruyor.