Kandil 'Kemal'e erdi, 6'lı koalisyona 7.ortak oldu! Önce Duran Kalkan şimdi de Bese Hozat... "Değerli" dedi Kılıçdaroğlu'nu destekledi





Bu yaşanan gelişmeler tüm sıcaklığını korurken terör örgütü PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat kod adlı Hülya Oran seçim sürecini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.



6'LI KOALİSYONA 'BİRLİK' MESAJI: "BU SEÇİM HİÇBİR SEÇİME BENZEMİYOR"

Türkiye'nin çok önemli bir seçim sürecine girdiğini söyleyen terörist Hozat "Bu seçim hiçbir seçime benzemiyor" ifadelerini kullandı.

Altılı koalisyonun birlikteliğini değerlendiren terörist Hozat "Seçim süreci ile birlikte güçlü bir mücadele yürütülürse bu faşist iktidar 14 Mayıs'ta yıkılacaktır." dedi.