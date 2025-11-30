Kadıköy'de dev derbi! Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri netleşti
Trendyol Süper Lig'in 14. haftası İstanbul'da sona erecek. Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. İki takım da rakibini yenerek zirvede yer almak amacında. Teknik direktörler Domenico Tedesco ve Okan Buruk ilk 11'lerini belirledi. İşte detaylar...
Birbirinden çekişmeli maçlara sahne olan Süper Lig'de dev derbi heyecanı yaşanıyor. Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
DEV DERBİNİN ÇARPICI RAKAMLARI
Süper Lig'de gözler sezonun maçına çevrildi. Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe–Galatasaray derbisi, hem zirve yarışının kaderini hem de psikolojik üstünlüğü belirleyecek. Sezonun en kritik sınavlarından biri olarak değerlendirilen maç, yalnızca üç puan anlamına gelmiyor; aynı zamanda iki takımın da gelecek haftalara bakışını, teknik heyetlerin planlarını ve taraftarların moralini doğrudan etkileyecek bir karşılaşma niteliği taşıyor.
Lider Galatasaray, iki önemli eksiğine rağmen kazanarak farkı açmayı hedeflerken Fenerbahçe ise 66 hafta sonra yeniden zirveye çıkmak, taraftarı önünde uzun süredir aradığı derbi galibiyetini elde etmek ve namağlup serisini sürdürmek istiyor. Kadıköy atmosferinin derbide nasıl rol oynayacağı merak edilirken, iki takımın da galibiyete aynı iştahla yaklaşacağı belirtiliyor.
GOL VERİMLİLİĞİNDE FENERBAHÇE AVANTAJLI
Ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe, şu ana kadar ürettiği 30 golle hücumda istikrarlı bir grafik ortaya koyuyor. Sarı-lacivertliler, yüzde 12.1'lik gole çevirme oranıyla verimlilik sıralamasında önde yer alırken Galatasaray ise yüzde 11.7 ile rakibini yakından takip ediyor.
Bu veriler, iki takım arasındaki hücum gücü farkının büyük olmadığı ancak Fenerbahçe'nin ceza sahası içi organizasyonlarında daha başarılı olduğunu gösteriyor. Özellikle Anderson Talisca, Sebastian Szymanski ve Edin Džeko'nun yokluğunda bile takımın yüksek üretkenliğini koruması dikkat çekiyor.
DERBİNİN KRİTİK DİLİMİ: İLK 30 DAKİKA
İstatistikler, derbinin kaderinin ilk yarım saat içinde şekillenme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe bu sezon en çok golü ilk 30 dakika ile 61–75 arası dakikalarda kalesinde gördü. Galatasaray ise tam tersine bu periyotlarda büyük bir tehdit oluşturuyor; toplam 15 golünü bu iki zaman aralığında kaydetti.
Okan Buruk'un öğrencileri maçlara hızlı başlayan bir kimlik gösterirken, Fenerbahçe'nin ilk bölümdeki savunma kırılganlığı derbi öncesi sarı-lacivertli cephenin en çok üzerinde durduğu konulardan biri oldu. İlk golü atan tarafın derbilerdeki psikolojik üstünlüğü ele geçirme ihtimali çok yüksek olduğu için iki takım da maça yüksek tempo ile başlamaya hazırlanıyor.
KULÜBE ETKİSİNDE FENERBAHÇE ÖNDE
Bu sezon Fenerbahçe'nin kulübesi ligin en üretken yapılarından biri oldu. Tedesco'nun oyuna ikinci yarıda dahil ettiği futbolcuların ürettiği 7 gol, takımın derin rotasyonunun önemini bir kez daha gösterdi. Sarı-kırmızılılarda yedeklerden gelen oyuncular 5 gol kaydetti. Bu gollerin dört tanesi Mauro Icardi'den gelirken, kulübenin hücuma katkısı Galatasaray'da daha sınırlı bir seviyede kaldı.
Derbinin kırılma anlarında kulübe katkısı belirleyici olabilir. İki teknik adamın da hamle gücü yüksek olsa da Fenerbahçe'nin daha geniş ve skor üretebilen bir yedek rotasyonu bulunuyor.
FİZİKSEL MÜCADELE VE DUELLOLARDA DENGELİ TABLO
Fiziksel mücadelelerde Fenerbahçe rakiplerine üstünlük sağlıyor. Maç başına 52.3 ikili mücadele kazanma ortalamasıyla ligin zirvesinde yer alan sarı-lacivertliler, özellikle orta sahadaki dinamizmiyle dikkat çekiyor.
Galatasaray ise 49 ortalama ile 9. sırada bulunuyor. Her ne kadar sarı-lacivertliler bu alanda üstün olsa da Galatasaray'ın özellikle Torreira–Ndombele ikilisiyle merkezde güçlü bir fiziksel varlık göstermesi bekleniyor.
Savunmadan hücuma geçişlerde fiziksel mücadele üstünlüğü belirleyici olabilir.
HAVADA ASLAN YERDE KANARYA
Hava toplarında Galatasaray açık ara önde. Yüzde 57.6'lık başarı oranıyla ligin zirvesinde yer alan sarı-kırmızılılar, özellikle stoper ikilisi Abdülkerim–Davinson ile ciddi bir hava hakimiyeti kuruyor.
Fenerbahçe ise bu alanda yüzde 39 seviyesinde kalmış durumda. Bu nedenle derbide duran toplarda Galatasaray bir adım önde görünüyor.
Yerden mücadelelerde ise tablo tersine dönüyor. Yüzde 53.5 başarı oranıyla Fenerbahçe üstün; Galatasaray ise yüzde 52.5 ile hemen arkasından geliyor. Bu veri, maçın orta sahasında zemine yakın pas oyununun daha kritik olacağını işaret ediyor.
ŞUT TEHDİDİNDE KANARYA ZİRVEDE
Fenerbahçe, maç başına 19.2 şut ve 7.4 isabetli şut ortalamasıyla ligde hücum üretkenliğinde zirvede.
Galatasaray ise 18.4 şut ve 6.5 isabet ortalamasıyla sarı-lacivertlileri takip ediyor.
Bu istatistikler iki takımın da derbide bol pozisyon üreteceğini, maçın yüksek tempolu geçme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.
HÜCUM LİDERLERİ: TALISCA VE ICARDI
Fenerbahçe'de Anderson Talisca, attığı goller ve oyun içinde yarattığı tehdit ile takımın hücumdaki lideri konumunda. 46 şut, 19 isabet, 2 kafa golü ve 2 ceza sahası dışı golle takımını taşıyor.
Galatasaray'da ise Victor Osimhen'in yokluğunda sorumluluk alan Mauro Icardi, 85 dakikada bir gol bulma başarısıyla derbinin kilit isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Arjantinli yıldız, Kadıköy deplasmanlarında attığı kritik gollerle derbilerin kaderini değiştirebilecek güçte.
DURAN TOPLARDA ZIT TABLO
Fenerbahçe duran toplardan 6 gol bularak bu alanda etkili bir görüntü sergiledi.
Galatasaray yalnızca 3 duran top golü bulabildi.
Savunma performansında ise roller tamamen tersine dönüyor. Galatasaray bu sezon duran toptan hiç gol yemedi. Fenerbahçe ise 4 kez bu şekilde kalesinde gol gördü. Derbide duran topların maçın kaderini belirleme ihtimali oldukça yüksek.
GOLLERİN YABANCILARDAN GELMESİ GELENEĞİ SÜRÜYOR
Son 11 sezonda oynanan 26 derbide atılan 41 golün 34'ü yabancı futbolculardan geldi.
Galatasaray bu dönemde 24 gol atarken bunların 21'i yabancı futbolcular tarafından kaydedildi.
Fenerbahçe'nin 17 golünün 13'ünü yabancı isimler kaydetti.
Modern futbolun çok uluslu yapısının derbilere yansıdığı bu tabloda, yabancı yıldızların belirleyici rolü dikkat çekici seviyeye ulaşmış durumda.
CEZALAR VE GERİDE KALAN 15 SEZONUN AĞIR FATURASI
Son 15 sezonda derbilerde yaşanan gerginlikler, olaylar ve saha içi tartışmalar nedeniyle iki kulübe toplam 13 milyon liraya yakın para cezası kesildi.
Fenerbahçe'ye uygulanan ceza miktarı 8 milyon 291 bin 500 liraya ulaşırken Galatasaray'a 4 milyon 830 bin lira ceza verildi.
Bu cezalar; taraftar olaylarından teknik adam çıkışlarına, oyuncu tartışmalarından sahaya girme vakalarına kadar çok geniş bir yelpazeye yayılıyor.
SON DERBİNİN ARDINDAN VERİLEN YAPTIRIMLAR
İki takım arasında oynanan son derbinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 3 maç men cezası verilirken Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay birer maçlık ceza aldı.
Fenerbahçe'ye taraftar olayları nedeniyle 900 bin 750 lira, Galatasaray'a ise 222 bin lira ceza uygulanması derbinin ardından yaşanan tansiyonun boyutunu ortaya koydu.
SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZALARINDA FENERBAHÇE ÖNDE
Son 15 sezonda Fenerbahçe 7 kez, Galatasaray ise 3 kez seyircisiz oynama cezası aldı.
Özellikle 2012 yılındaki Süper Final maçının ardından verilen 5 maçlık ceza, Türk futbol tarihinin en ağır yaptırımları arasında yer alıyor.
EN ÇOK CEZA ALAN İSİMLER
Galatasaray'da Fatih Terim 10 maç, Hasan Şaş 8 maç, Engin Baytar ise 11 maç men cezasıyla listenin başında yer alıyor.
Fenerbahçe'de ise Volkan Demirel, Raul Meireles ve Jailson 8'er maç ceza alarak en çok yaptırım gören isimler oldu.
DERBİDE GOL ATMIŞ MEVCUT OYUNCULAR
Şu an kadrolarda olup derbilerde gol atmış isimler şöyle:
Fenerbahçe: Sebastian Szymanski, Çağlar Söyüncü
Galatasaray: Victor Osimhen, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Mauro Icardi
Bu oyuncuların varlığı, derbide skoru değiştirme ihtimali en yüksek profillerin yine yıldızlar olacağını gösteriyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Brown, Oosterwolde, Skriniar, Semedo, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Duran
Galatasaray: Uğurcan, Kazımcan, Abdülkerim, Sanchez, Sara, Torreira, Lemina, İlkay, Sane, Barış, Osimhen