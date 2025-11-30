Kadıköy'de dev derbi! Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri netleşti

Ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe , şu ana kadar ürettiği 30 golle hücumda istikrarlı bir grafik ortaya koyuyor. Sarı-lacivertliler, yüzde 12.1'lik gole çevirme oranıyla verimlilik sıralamasında önde yer alırken Galatasaray ise yüzde 11.7 ile rakibini yakından takip ediyor. Bu veriler, iki takım arasındaki hücum gücü farkının büyük olmadığı ancak Fenerbahçe'nin ceza sahası içi organizasyonlarında daha başarılı olduğunu gösteriyor. Özellikle Anderson Talisca, Sebastian Szymanski ve Edin Džeko'nun yokluğunda bile takımın yüksek üretkenliğini koruması dikkat çekiyor.

İstatistikler, derbinin kaderinin ilk yarım saat içinde şekillenme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe bu sezon en çok golü ilk 30 dakika ile 61–75 arası dakikalarda kalesinde gördü. Galatasaray ise tam tersine bu periyotlarda büyük bir tehdit oluşturuyor; toplam 15 golünü bu iki zaman aralığında kaydetti.

Okan Buruk'un öğrencileri maçlara hızlı başlayan bir kimlik gösterirken, Fenerbahçe 'nin ilk bölümdeki savunma kırılganlığı derbi öncesi sarı-lacivertli cephenin en çok üzerinde durduğu konulardan biri oldu. İlk golü atan tarafın derbilerdeki psikolojik üstünlüğü ele geçirme ihtimali çok yüksek olduğu için iki takım da maça yüksek tempo ile başlamaya hazırlanıyor.

KULÜBE ETKİSİNDE FENERBAHÇE ÖNDE

Bu sezon Fenerbahçe'nin kulübesi ligin en üretken yapılarından biri oldu. Tedesco'nun oyuna ikinci yarıda dahil ettiği futbolcuların ürettiği 7 gol, takımın derin rotasyonunun önemini bir kez daha gösterdi. Sarı-kırmızılılarda yedeklerden gelen oyuncular 5 gol kaydetti. Bu gollerin dört tanesi Mauro Icardi'den gelirken, kulübenin hücuma katkısı Galatasaray'da daha sınırlı bir seviyede kaldı.

Derbinin kırılma anlarında kulübe katkısı belirleyici olabilir. İki teknik adamın da hamle gücü yüksek olsa da Fenerbahçe'nin daha geniş ve skor üretebilen bir yedek rotasyonu bulunuyor.