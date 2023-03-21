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    • Haberler
    • 21.03.2023 13:24
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    • 21.03.2023 13:46
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    CHP ile HDP kol kola terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi!

    6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörün siyasi ayağı HDP ile yaptığı görüşme sonrası kanlı ittifak Diyarbakır'da bir kez daha gün yüzüne çıktı. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı görüşme sonrası Diyarbakır'da HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliğine katılan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, terörün siyasi ayağı HDP'liler ile saf tuttu. 6'lı koalisyonla yapılan kanlı iş birliği sonrası bu dönemin bebek katili PKK elebaşı için özgürlük dönemi olacağını söyleyen HDP'li Ahmet Türk yaptığı konuşmada, "Bu Nevruz ve bu dönem sayın Öcalan’ın özgürleşme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz hep birlikte mücadele etmek zorundayız” dedi. Türk'e sosyal medyadan tepki yağdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kanlı ortaklık Diyarbakır’da sahnede!

    Türkiye 2023 seçimleri için gün sayıyor. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. 6'lı koalisyondaki kaosun gölgesinde şartlı 'evet' ile aday seçilen Kılıçdaroğlu'na ilk destek terörün siyasi ayağı HDP'den geldi. HDP'li ve CHP'li kurmaylar arasında ittifak flörtü hız kazandı, taraflar birbirlerine arka çıkan açıklamalarını peşi sıra sıraladı.

    CHP İLE HDP KOLA KOLA ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİ | VİDEO İZLE


    HDP'li Sezai Temelli de PKK kanalında 6'lı koalisyonla olan ittifaklarını "Beraber hareket edeceğiz" diyerek ilan etti. Bu bağlamda HDP 'Tutum Belgesi' adı altında CHP ve diğer koalisyon ortaklarına dayatmalarda bulunmaya başladı.

    HDPKK ve türevleri bölücülük faaliyetlerini hız vererek şartlarını sıraladı. Van'daki Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen HDP etkinliğinde DBP'li Saliha Aydeniz "Tecritte ısrar savaşta ısrardır" tehdidinde bulunarak "Öcalan 14 Mayıs'ta fiziki özgürlüğüne kavuşacak" dedi.



    BULDAN: ÖCALAN'A TECRİTİ KALDIRIN
    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Türkiye halkları tecrit istemiyor. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor. Tecritle sadece İmralı'yı değil tüm Türkiye'yi tecrit alanına sıkıştırmak istiyorlar" diyerek Öcalan'a özgürlük talep etti.

    Buldan, "14 Mayıs'tan sonra öyle bir ülkeye gözümüzü açacağız ki, özgür bir yaşama uyanacaksınız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın sevgili arkadaşlarım" dedi.



        KILIÇDAROĞLU HDP İLE MASAYA OTURDU: YEREL ÖZERKLİK, KAYYUM TEMİNATI, PKK İLE AĞIZ BİRLİĞİ...
        HDP'nin bölücü taleplerinin üzerinden 24 saat geçmeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Pervin Buldan - Mithat Sancar ikilisi masaya oturdu.

        Kirli pazarlık sonrası Kılıçdaroğlu, "Toplantıda yerel yönetimler üzerinde duruldu. Kayyum uygulamasının doğru olmadığını ilettik. Her koşulda demokrasiyi savunmalıyız. Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir" açıklamasını yaptı.

        CHP TUTUMUNU BÖLÜCÜLÜKTEN YANA KULLANDI
        Bilindiği üzere Selahattin Demirtaş tarafından dayatılan 'Tutum Belgesi'nde de yerel yönetimler, kayyum vb. benzeri maddeler mevcut. Dün de CHP'li Özgür Özel, HDPKK'ya kayyum teminatında bulunmuştu.

        Kılıçdaroğlu'nun da PKK ile ağız birliği yaparak Türkiye'de Kürt sorunu var algısını yayması ise dikkatlerden kaçmadı. Bu gelişmeler CHP'nin tutumunu bölücülükten yana kullandığının en somut delili olarak tezahür etti.




        PKK'DAN 6'LI KOALİSYONA: "İKTİDARA KOLTUK DEĞNEĞİ OLMAYIN, SİZE DESTEK VERİYORUZ"
        6'lı koalisyonla HDP'nin resmileşen ittifakı, açığa çıkan bölücü talepler, PKK ile yapılan ağız birliğinin gölgesinde Kandil'den 6'lı koalisyon özelinde CHP'ye "İktidara koltuk değneği olmayın" zılgıtı geldi.

        HDP'nin dünkü açıklamalarına dikkat çekerek bebek katili Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğe kavuşacağını söyleyen PKK elebaşı Duran Kalkan, 6'lı koalisyona hedef alarak "Koltuk değneği olmayın, sıra size de gelir zarar görürsünüz" çıkışında bulundu.

        Yürüttükleri bölücü mücadeleyi "Antifaşist Demokratik Devrim Mücadelesi" olarak tanımlayan Kalkan, CHP ve diğer koalisyon üyelerine çağrı yaparak "Yürüttüğümüz antifaşist demokratik devrim mücadelesine güç katacak her türlü siyasi tutuma, söze, pratiğe destek vereceğiz. Örgütlenmeye destek vereceğiz. Tutumumuz böyledir" dedi.

        Bu sözler, PKK'nın 6'lı koalisyona "İktidara koltuk değneği olmayın, size destek veriyoruz" şeklindeki serzenişini gözler önüne serdi.



            6'LIDAKİ SALLANTI PKK'YI ENDİŞELENDİRDİ
            Elebaşı Duran Kalkan, 6'lı masadaki kaosun PKK'yı endişelendirdiğini de bu sözlerle itiraf etti;

            "Bu muhalefet vardı, altılı masa. bir iç karışıklık yaşadı. Bunlara çok değinmeyeceğim ama gerçekten de müdahaleler oldu. Ne yapıldı bilinemez. Karmaşık bir durum. İnsan kuşku duyuyor gerçekten de. İnsan endişe duyuyor"



            "DAHA AÇIK TUTUM BEKLİYORUZ, SOMUT ADIM ATIN..."
            6'lı koalisyondan daha açık bir tutum beklediklerini dile getiren Duran Kalkan, "Daha açık tutum bekliyoruz. Daha mücadeleci duruş bekliyoruz. Daha demokratik yaklaşım bekliyoruz. Faşizm faşizmle yıkılmaz. Faşizm devrimle yıkılır, demokrasiyle yıkılır. Faşizmi aşacaksan devrimci demokrat olacaksın en azından. Özgürlükçü olacaksın. Başka türlü olmaz. Diğeri faşizme hizmet eder. Bu muhalefet gerçekten de zayıf kalıyor" diyerek 'somut adım atın' çağrısını yineledi.




            ELEBAŞI BASTIRDI, KILIÇDAROĞLU BOYUN EĞDİ! OLMAYAN KÜRT SORUNU ÜZERİNDEN SÖYLEM BİRLİĞİ...
            Terör örgütü PKK'nın eli kanlı elebaşı Duran Kalkan, 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile de söylem birliği yaptı. Kalkan, "Kürt sorununun özgürlükçü çözümüne karşı tutum açıklayın" baskısı sonrası Kılıçdaroğlu, HDP ile oturduğu kirli pazarlık masasında "Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir" açıklamasını yaptı.


                CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTENEN ETKİNLİKTE
                Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yaptığı görüşme sonrası kirli ittifak Diyarbakır'da bir kez daha gün yüzüne çıktı. Diyarbakır'da HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliğine katılan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, terörün siyasi ayağı HDP'liler ile saf tuttu.

                Ahmet Türk ise etkinlikte yaptığı konuşmada Abdullah Öcalan'a özgürlük istediklerini söyledi.

                BU DÖNEM ÖCALAN'IN ÖZGÜRLEŞME DÖNEMİ
                CHP'li Tanrıkulu'nun da olduğu etkinlikte bu dönemin elebaşı için özgürlük dönemi olacağını söyleyen Ahmet Türk yaptığı konuşmada, "Bu Nevruz ve bu dönem sayın Öcalan'ın özgürleşme dönemidir. Bunu hep birlikte sağlamak için gece gündüz hep birlikte mücadele etmek zorundayız" dedi.

                BEBEK KATİLİ İÇİN HDP'YE SÖZ MÜ VERDİNİZ!
                Diyarbakır'daki skandala tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Çelebi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "6'lı masa hayır öyle bir şey yok demeyecek mi? Bebek katili için HDP'ye söz mü verdiniz!" ifadelerini kullandı.

                Ahmet Türk'ün skandal sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o tepkilerden bazıları

                    Ahmet Türk: Bu dönem Sayın Öcalan'ın özgürleşme dönemidir. Katil Apo, terörist PKK sürüsü, FETÖ soysuzları ile iş tutan, onlara yol açan, içerdeki hain, dışardaki düşmandır‼️ Onlara karşı vatanımı korumak, benim şehitlerimize borcum, Ata'ma andımdır.

                    Ahmet Türk, bu dönemin bebek katili Öcalan'a özgürlük dönemi olduğunu söylüyor. Bu it oğlu itlere bu cesaret nerden geldi acaba ?

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