CHP ile HDP kol kola terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi!





6'LIDAKİ SALLANTI PKK'YI ENDİŞELENDİRDİ

Elebaşı Duran Kalkan, 6'lı masadaki kaosun PKK'yı endişelendirdiğini de bu sözlerle itiraf etti;



"Bu muhalefet vardı, altılı masa. bir iç karışıklık yaşadı. Bunlara çok değinmeyeceğim ama gerçekten de müdahaleler oldu. Ne yapıldı bilinemez. Karmaşık bir durum. İnsan kuşku duyuyor gerçekten de. İnsan endişe duyuyor"