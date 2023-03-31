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    • 01.04.2023 01:17
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    PKK'dan 7'li koalisyona önce sözlü sonra sazlı destek! HDP'nin çatısı altında seçime gireceği Yeşil Sol'a terör örgütü imzalı şarkı

    CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylık yolunda destek veren HDP'nin hülle oyunuyla seçime Yeşil Sol adıyla gireceği herkesin malumu. Bu kapsamda terör örgütünün uzantısı olan parti saha çalışmalarına hız verdi, "Disa Em" isimli seçim şarkısı duyuruldu. Ancak söz konusu şarkıyı PKK'nın müzik organizasyonlarını yapan "Hunergeha Welat" adlı grubun yaptığı ortaya çıktı. Öte yandan terör örgütü PKK'nın 7'li koalisyona ve Kılıçdaroğlu'na sözler verdiği desteği sazla taçlandırması dikkatlerden kaçmadı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Yeşil Sol’a terör örgütü imzalı şarkı!

    6'lı koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.



    HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.

    KILIÇDAROĞLU HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
    Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi. Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.

    AYNI HDP'NİN 'YEŞİL'İ!
    Öte yandan Mithat Sancar kapatılma durumuna karşı HDP adıyla seçime girmeyeceklerini Yeşil Sol çatısı altında gireceklerini duyurmuş, "Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız net" ifadelerini kullanmıştı.

    Takvim.com.tr de Yeşil Sol'un HDP ile aynı kodları taşıdığını, PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini "HÜLLECİLERİN İTTİFAK OYUNU" başlığıyla okurlarına duyurmuş, sahnelenen kirli oyuna dikkat çekmişti.



        Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde Yeşil Sol Partisi seçim çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda "DİSA EM" isimli seçim şarkısı duyuruldu.

        YEŞİL SOL'UN SEÇİM ŞARKISINA PKK DAMGASI
        Yeşil Sol'un Twitter hesaplarından yapılan paylaşımlarda da şarkıya ve klibe yer verildi. Söz konusu şarkıyı PKK'nın müzik organizasyonlarını yapan "Hunergeha Welat" adlı grubun yaptığı ortaya çıktı.



        PKK'nın müzik ayağı olan militan yuvası, dağda leş olan teröristlere 'şehit' tanımlaması yapıp adlarına klipler de paylaşıyor.
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        Haberler Güncel PKK'dan 7'li koalisyona önce sözlü sonra sazlı destek! HDP'nin çatısı altında seçime gireceği Yeşil Sol'a terör örgütü imzalı şarkı
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