PKK'dan 7'li koalisyona önce sözlü sonra sazlı destek! HDP'nin çatısı altında seçime gireceği Yeşil Sol'a terör örgütü imzalı şarkı

6'lı koalisyonun 'Halil İbrahim Sofrası' olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. CHP, 'Milliyetçi' geçinen İYİ Parti ve HDPKK aynı noktada buluştu.
HDPKK Eş Genel Başkanı Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. "Öcalan'a özgürlük" ve "yerel özerklik" gibi bölücü talepler de açığa çıktı.
KILIÇDAROĞLU HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırırken, Kandil'den de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, "6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır" dedi. Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu.
AYNI HDP'NİN 'YEŞİL'İ!
Öte yandan Mithat Sancar kapatılma durumuna karşı HDP adıyla seçime girmeyeceklerini Yeşil Sol çatısı altında gireceklerini duyurmuş, "Biz Yeşil Sol Parti ile seçime gireceğiz. Bu kararımız net" ifadelerini kullanmıştı.
Takvim.com.tr de Yeşil Sol'un HDP ile aynı kodları taşıdığını, PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini "HÜLLECİLERİN İTTİFAK OYUNU" başlığıyla okurlarına duyurmuş, sahnelenen kirli oyuna dikkat çekmişti.