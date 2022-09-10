İhale bombasında yeni perde: Akşener de işin içinde! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok anlattı

Geçtiğimiz hafta CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık" vaadinin ardından İYİ Parti'den Yavuz Ağıralioğlu ve Musavat Dervişoğlu gibi isimler ses yükseltti.
CHP'li Barış Yarkadaş ise İYİ Partililerin HDP'den ihale aldığını iddia etti. İYİ Partili Uğur Poyraz, CHP'li Yarkadaş'ın iddiaları sonrası suç duyurusunda bulunmuş ve krizi yargıya taşımıştı. Geri adım atmayan Yarkadaş "Sen CHP'li belediyeden ihale alıyorsan ben seni eleştiririm." sözleriyle ABB'den alınan 107 milyon liralık ihaleyi ifşaladı.
Yarkadaş belgeleri canlı yayında gösterirken, "İYİ Parti'de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale alıyor." dedi.
ABB'DEN 107 MİLYON LİRALIK İHALE
Yarkadaş ayrıca ihale iddiasının detaylarını da paylaştı. Yarkadaş'ın açıklamalaru şu şekilde; "Bir Milletvekili partisinin ittifak ortağı olduğu bir belediyeden ihale almamalı, bir partinin yöneticisi de ihale almamalı, o zaman siz siyasi etiğe aykırı davranmış olursunuz. AK Parti'ye yönelik tüm eleştirilerimiz boşa çıkar. İYİ Parti'de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale alıyor.
"İFTİRA ATIYORSUN İSPATLA DİYENLERDEN ÖZÜR BEKLİYORUM"
'Kim ihale almış? Barış Yarkadaş iftira atıyor' diyorlar. Şimdi burada iftira atan kim? İnternette dolaşırken Samsun'daki bir yerel gazetede bu haberin çıktığını gördüm.
Samsun Milletvekili olduğu için gazete 'Siz bu ihaleyi aldınız mı?' diye soruyorlar. Bedri Yaşar 'Söz konusu ihale şeffaf bir şekilde yapılmıştır bize bir kıyak yoktur' diyor. 2 gündür benim hakkımda Twitter'da 'İftira atıyorsun, ispatla' diyen arkadaşlardan kocaman bir özür bekliyorum.
Bu sadece bir tanesi. İYİ Parti neye dayanarak benim hakkımda suç duyurusunda bulundu anlamış değilim.