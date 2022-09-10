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    • 10.09.2022 21:35
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    • 10.09.2022 21:54
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    İhale bombasında yeni perde: Akşener de işin içinde! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok anlattı

    CHP’nin ‘HDP’ye bakanlık’ çıkışının ardından İYİ Parti'den yükselen sesler sonrası CHP’li Barış Yarkadaş İYİ Partililerin HDP’den ihale aldığını belgelerle ifşalamıştı. Yarkadaş'ın ardından bir bomba da eski İYİ Partili İsmail Ok patlatı. İYİ Parti'den istifa eden ve AK Parti'ye katılan İsmail Ok, "Yarkadaş'ın anlattıklarından daha büyükleri de var. Yüzleri kızarıyorsa istifa etsinler. Edemezler çünkü hep birlikte nemalanıyorlar" dedi. Ok Akşener'in de işin içinde olduğunu söyledi.

    İhale bombasında yeni perde!

    Geçtiğimiz hafta CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık" vaadinin ardından İYİ Parti'den Yavuz Ağıralioğlu ve Musavat Dervişoğlu gibi isimler ses yükseltti.

    CHP'li Barış Yarkadaş ise İYİ Partililerin HDP'den ihale aldığını iddia etti. İYİ Partili Uğur Poyraz, CHP'li Yarkadaş'ın iddiaları sonrası suç duyurusunda bulunmuş ve krizi yargıya taşımıştı. Geri adım atmayan Yarkadaş "Sen CHP'li belediyeden ihale alıyorsan ben seni eleştiririm." sözleriyle ABB'den alınan 107 milyon liralık ihaleyi ifşaladı.

    Yarkadaş belgeleri canlı yayında gösterirken, "İYİ Parti'de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale alıyor." dedi.

    ABB'DEN 107 MİLYON LİRALIK İHALE
    Yarkadaş ayrıca ihale iddiasının detaylarını da paylaştı. Yarkadaş'ın açıklamalaru şu şekilde; "Bir Milletvekili partisinin ittifak ortağı olduğu bir belediyeden ihale almamalı, bir partinin yöneticisi de ihale almamalı, o zaman siz siyasi etiğe aykırı davranmış olursunuz. AK Parti'ye yönelik tüm eleştirilerimiz boşa çıkar. İYİ Parti'de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale alıyor.

    "İFTİRA ATIYORSUN İSPATLA DİYENLERDEN ÖZÜR BEKLİYORUM"
    'Kim ihale almış? Barış Yarkadaş iftira atıyor' diyorlar. Şimdi burada iftira atan kim? İnternette dolaşırken Samsun'daki bir yerel gazetede bu haberin çıktığını gördüm.

    Samsun Milletvekili olduğu için gazete 'Siz bu ihaleyi aldınız mı?' diye soruyorlar. Bedri Yaşar 'Söz konusu ihale şeffaf bir şekilde yapılmıştır bize bir kıyak yoktur' diyor. 2 gündür benim hakkımda Twitter'da 'İftira atıyorsun, ispatla' diyen arkadaşlardan kocaman bir özür bekliyorum.

    Bu sadece bir tanesi. İYİ Parti neye dayanarak benim hakkımda suç duyurusunda bulundu anlamış değilim.

        MİLLETVEKİLİ DANIŞMANI BELEDİYE İŞE ALIMLARINDA AKTİF
        Çankaya Beytepe'de imar düzenlemesi yapılıyor bu da Büyükşehir Belediyesi'nden geçiyor burada bakıyorsunuz İYİ Parti Milletvekilinin eski ortağı var, bir başka Milletvekilinin danışmanı belediyelerde işe alımlarda çok aktif olduğunu görüyoruz.

        İBB AĞAÇ A.Ş.'NİN BAŞINA İYİ PARTİ GENEL YARDIMCISININ EŞİ GETİRİLİYOR

        İBB Ağaç A.Ş. var, başına bir orman mühendisi getiriliyor Ali Sukas. Beyefendinin eşi Berna Hanım İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı. Bir bakıyorsunuz 1 aydır oradaki işçiler grev yapıyorlardı peki Ali Sukas'ı İYİ Parti nasıl gidip denetleyebilecek?

        Ben kimseye iftira atmadım, bir tespit yaptım belgesini de ortaya koydum. O yüzden suç duyurusunu da doğal karşılıyorum. Hamama giren terler derler ya biz de girdik şimdi de terleriz önemli değil ama yeter ki o hamamdan temiz toplumla çıkalım."

        AK PARTİLİ İSMAİL OK: DAHA BÜYÜKLERİ DE VAR!
        Yarkadaş'ın ardından bir bomba da Eski İYİ Partili İsmail Ok patlattı.

        İYİ Parti ve CHP arasındaki bu ihale skandalıyla ilgili AK Parti Balıkesir milletvekili İsmail Ok çarpıcı açıklamalar yaptı. İYİ Parti'den millyetçilerin tasfiye edildiğini ve partinin Sorosçulara teslim edildiğini ifade ederek istifa eden Ok, Yarkadaş'ın sözlerinin buzdağının görünün yüzü olduğunu söyledi. Sabah'a konuşan Ok, Akşener'in de işin içinde olduğunu söyledi.

        "HANİ MİLLETVEKİLİ YAKINI İHALEYE GİREMEYECEKTİ?"
        İsmail Ok şunları söyledi:

        "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde biraz önce de ifade ettiğiniz gibi, kamuoyuna da daha önce yansımıştı bunlar. Ama taban bunları yeni yeni öğrendiği için kamuoyunda daha çok dikkat çekmeye başladı. Bunlara oy veren kitlelerin rahatsızlığı nedeniyle gündemde daha uzun süre kalmaya başladı. O zaman sayın milletvekili, 'Bu ihaleyi çocuklar almış, benim haberim yok' gibi bir de kamuoyu ile dalga geçici, tiye alıcı, hafife alıcı cevap verdi. Hani siz hiçbir milletvekilinin yakını, bırak yakınını kendisi, ortağının bulunduğu ihalelere girmeyecekti, işe girmeyecekti. İYİ Parti'nin Başkanlık Divanı'nda görev yapıp da, büyükşehirlerde bir tarafta HDP'li, bir tarafta İYİ Partili bürokratlar CHP şemsiyesi altında, şu anda koalisyonu oluşturmuş durumdalar.

        "YARKADAŞ'IN ANLATTIKLARINDAN DAHA BÜYÜKLERİ VAR"
        Bu güneşin balçıkla sıvanmayacağını, mızrağın çuvala sığımadığını gösteren bütün kamuoyunun gözleri önünde cereyan eden küçük bir olay. Daha büyükleri de mi var? Evet kesinlikle var, kesinlikle var. Siz Barış Yarkadaş'ı şikayet edeceğinize, o milletvekilini istifaya davet edin samimiyseniz.

        "AKŞENER İSTİFAYA DAVET EDEMEZ BERABER KURDULAR"
        Siz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden nasıl olur da, bizim beraber yönettiğimiz Büyükşehir Belediyesinden ihale aldınız diye istifaya davet ettirmeniz lazım. Edemezler istifaya davet. Meral Akşener istifaya davet edemez. Çünkü beraber bu kurguları hayata geçiriyorlar. Onun için Barış Yarkadaş'a değil, aynanın karşısına geçip baksınlar, bak altını çiziyorum yüzleri kızarıyorsa o milletvekilini istifaya davet etsinler. Edemezler çünkü birlikte yapıyorlar bunu. Herkes o şeyden nemalanıyor.

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        İhale bombasında yeni perde!
        Haberler Güncel İhale bombasında yeni perde: Akşener de işin içinde! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok anlattı
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