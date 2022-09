İhale bombasında yeni perde: Akşener de işin içinde! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen İsmail Ok anlattı

MİLLETVEKİLİ DANIŞMANI BELEDİYE İŞE ALIMLARINDA AKTİF

Çankaya Beytepe'de imar düzenlemesi yapılıyor bu da Büyükşehir Belediyesi'nden geçiyor burada bakıyorsunuz İYİ Parti Milletvekilinin eski ortağı var, bir başka Milletvekilinin danışmanı belediyelerde işe alımlarda çok aktif olduğunu görüyoruz.

İBB AĞAÇ A.Ş.'NİN BAŞINA İYİ PARTİ GENEL YARDIMCISININ EŞİ GETİRİLİYOR

İBB Ağaç A.Ş. var, başına bir orman mühendisi getiriliyor Ali Sukas. Beyefendinin eşi Berna Hanım İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı. Bir bakıyorsunuz 1 aydır oradaki işçiler grev yapıyorlardı peki Ali Sukas'ı İYİ Parti nasıl gidip denetleyebilecek?

Ben kimseye iftira atmadım, bir tespit yaptım belgesini de ortaya koydum. O yüzden suç duyurusunu da doğal karşılıyorum. Hamama giren terler derler ya biz de girdik şimdi de terleriz önemli değil ama yeter ki o hamamdan temiz toplumla çıkalım."

AK PARTİLİ İSMAİL OK: DAHA BÜYÜKLERİ DE VAR!

Yarkadaş'ın ardından bir bomba da Eski İYİ Partili İsmail Ok patlattı.

İYİ Parti ve CHP arasındaki bu ihale skandalıyla ilgili AK Parti Balıkesir milletvekili İsmail Ok çarpıcı açıklamalar yaptı. İYİ Parti'den millyetçilerin tasfiye edildiğini ve partinin Sorosçulara teslim edildiğini ifade ederek istifa eden Ok, Yarkadaş'ın sözlerinin buzdağının görünün yüzü olduğunu söyledi. Sabah'a konuşan Ok, Akşener'in de işin içinde olduğunu söyledi.