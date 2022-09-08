HDP'nin gölgesindeki 6'lı masa sallanmaya devam ediyor.

CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözleri sonrası İYİ Parti ve CHP arasında başlayan gerginlik giderek artıyor.

CHP'li Tekin'in sözleri sonrası İYİ Parti'den gelen sert tepkilere karşılık eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş ihale iddiasını ortaya atmıştı.

CHP'li Yarkadaş, "HDP'lilerin verdiği oylarla belediye başkanları seçilecek, o belediye başkanlarının dairelerinde daire başkanlarınız oturacak, genel müdürleriniz olacak, ihaleler alınacak sonra da diyeceksiniz ki 'Biz HDP'yi meşru saymıyoruz.' HDP'yi meşru saymıyorsan kardeşim o zaman HDP'lilerin verdiği katkıyla belediyelerde daire başkanlığı da yapmayacaksın, genel müdürlüğü de kabul etmeyeceksin. Bu nasıl bir siyasi tavırdır." demişti.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Yarkadaş'ın ihale iddiaları üzerine İYİ Parti adına 'Suçu bildirmeme' ve 'İftira' suçlarından suç duyurusunda bulunmuştu. Poyraz'ın avukatı Eray Gülcü, suç duyurusuna ilişkin yaptığı açıklamada "Barış Yarkadaş açıklamaları ile; büyükşehir belediyelerinden, il ve ilçe belediyelerinden İYİ Parti yöneticilerinin 'yakın çevrelerinin' ihale aldıklarını, bunları tek tek bildiğini, 'bana söyletmesinler, konuşturmasınlar' vurgusu ile de tüm detaylara vakıf olduğunu, belediyelerde ihalelerin dağıtıldığını, İYİ Parti yöneticilerinin eşlerinin, dostlarının ve akrabalarının dağıtılan ihaleleri aldıklarını ifade etmiştir." ifadelerini kullandı.

"CHP'Lİ BELEDİYEDEN İHALE ALIYORSAN BUNU ELEŞTİRİRİM"

Yarkadaş, bu gelişmelerin ardından İYİ Parti'nin suç duyurusuna karşılık geri adım atmadı. Yarkadaş, bir TV programının canlı yayınında "HDP'yi yok saydığınız, takdirde Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamazsınız, böyle bir iddianız olmadığı anlamına gelir. İkincisi, bu ülkenin eşit yurttaşlarına karşı ayrımcılık yaparsınız. Had bildirme işi çıktı, benimle ilgili tweet yazıyor İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı 'Haddini aştı' diyor. Ne haddine senin ben gazeteciyim her türlü düşüncemi ifade ederim. Sen İYİ Partili olarak CHP'li belediyeden ihale alıyorsan bunu eleştiririm" dedi.

ABB'DEN 107 MİLYON LİRALIK İHALE

Yarkadaş ayrıca ihale iddiasının detaylarını da paylaştı. Yarkadaş'ın açıklamalaru şu şekilde; "Bir Milletvekili partisinin ittifak ortağı olduğu bir belediyeden ihale almamalı, bir partinin yöneticisi de ihale almamalı, o zaman siz siyasi etiğe aykırı davranmış olursunuz. AK Parti'ye yönelik tüm eleştirilerimiz boşa çıkar. İYİ Parti'de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale alıyor.

"İFTİRA ATIYORSUN İSPATLA DİYENLERDEN ÖZÜR BEKLİYORUM"

'Kim ihale almış? Barış Yarkadaş iftira atıyor' diyorlar. Şimdi burada iftira atan kim? İnternette dolaşırken Samsun'daki bir yerel gazetede bu haberin çıktığını gördüm. Samsun Milletvekili olduğu için gazete 'Siz bu ihaleyi aldınız mı?' diye soruyorlar. Bedri Yaşar 'Söz konusu ihale şeffaf bir şekilde yapılmıştır bize bir kıyak yoktur' diyor. 2 gündür benim hakkımda Twitter'da 'İftira atıyorsun, ispatla' diyen arkadaşlardan kocaman bir özür bekliyorum. Bu sadece bir tanesi. İYİ Parti neye dayanarak benim hakkımda suç duyurusunda bulundu anlamış değilim.

MİLLETVEKİLİ DANIŞMANI BELEDİYE İŞE ALIMLARINDA AKTİF

Çankaya Beytepe'de imar düzenlemesi yapılıyor bu da Büyükşehir Belediyesi'nden geçiyor burada bakıyorsunuz İYİ Parti Milletvekilinin eski ortağı var, bir başka Milletvekilinin danışmanı belediyelerde işe alımlarda çok aktif olduğunu görüyoruz.

İBB AĞAÇ A.Ş.'NİN BAŞINA İYİ PARTİ GENEL YARDIMCISININ EŞİ GETİRİLİYOR

İBB Ağaç A.Ş. var, başına bir orman mühendisi getiriliyor Ali Sukas. Beyefendinin eşi Berna Hanım İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı. Bir bakıyorsunuz 1 aydır oradaki işçiler grev yapıyorlardı peki Ali Sukas'ı İYİ Parti nasıl gidip denetleyebilecek?

Ben kimseye iftira atmadım, bir tespit yaptım belgesini de ortaya koydum. O yüzden suç duyurusunu da doğal karşılıyorum. Hamama giren terler derler ya biz de girdik şimdi de terleriz önemli değil ama yeter ki o hamamdan temiz toplumla çıkalım."