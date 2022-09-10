CHP’li Nilüfer Belediyesi'nden İyi Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Özgür Şimşek’e kıyak: "Al sen işlet!"

KIYAĞA EMEK DEDİ

Şimşek, yaklaşık 1 yıldır işlettiği kafeye, geçen Haziran'da görkemli bir açılış yaptı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem başta olmak üzere CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Lale Karabıyık ve Erkan Aydın, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ve İyi Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'unn da katıldığı açılış için gelen Ankara'dan Bursa'ya gelen İyi Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu ise "Görüyorum ki bu kardeşlerimiz emeklerini ekmeğe dönüştürmüşler" açıklaması yaptı.