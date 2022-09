Barış Yarkadaş İYİ Parti'yi bombaladı VİDEO

BARIŞ YARKADAŞ: BENİ KONUŞTURMASINLAR HDP'NİN OYUYLA KAZANDIĞI BELEDİYELERDEN İHALE ALDI

CHP'nin bir diğer önemli isimlerinden Barış Yarkadaş da İYİ Parti'den gelen HDP restine karşılık "İYİ Parti HDP'nin oyuyla belediyelerden ihale aldı' açıklamasıyla İYİ Parti'nin de HDP'ye muhtaç olduğunu gözler önüne serdi.

Millet İttifakı'nde bu yaşananlardan sonra akıllara ilk gelen, "Millet İttifakı'nda 6'lı masa çatırdadı ve ittifak dağılıyor" oldu. Ancak aslına olan bu değil. Bunun en güzel ispatı ise Meral Akşener'in son günlerde attığı adımlar. İşte onlara örnekler:

HDP'NİN KÖTÜ POLİSİ YİNE DEVREDE! AKŞENER'E SERT ÇIKTI

Tüm bunlar olurken HDP'den sert tepki geldi. Meral Akşener'e karşı daha önce de 'kötü polis' rolünü oynayan Ebru Günay bir kez daha sahaneye çıktı ve Akşener'e yönelik "Meral Akşener veya onun sözcülerinin işi HDP'ye konum belirlemek değil. Bir kere halk; seni Mehmet Ağar ve Tansu Çiller ile çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor.

Hiç merak etme, senin bu ülkeye vaat ettiğin tek şey 90'ların karanlığıdır. Hiçbir HDP'li zaten senin olduğun masaya gelmez, hatta oturduğun kıraathanede çay içmez. Defalarca söyledik, yine söyleyelim; HDP'nin masası ve ittifakı bellidir. Bizim birlikteliğimiz Emek ve Özgürlük İttifakı'dır. Bu ittifak gerçekten demokratik değişimi, dönüşümü isteyen gerçek muhaliflerin tek adresidir. Seçimleri önemsiz görmüyoruz ama seçim gününe ve adaylık tartışmalarına odaklanarak değil, mücadele ittifakını büyüterek geliyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNAY'IN BU ÇIKIŞLARI İLK DEĞİL

Ebru Günay, böyle bir çıkışı ilk defa yapsa bir anlamı olurdu. Ancak Günay, geçmiş zamanlarda da Meral Akşener'i kendisine hep hedef olarak belirledi.

İşte Ebru Günay'ın Akşener ve CHP'yle ilgili sözleri:

TARİHE NOT: AMAÇ ÇOKLU ADAYLA SEÇİME GİRMEK

Takvim.com.tr tarihe not düşüyor. Buğra Kavuncu'nun Mansur Yavaş açıklamasıyla başlayan ve Gürsel Tekin'in HDP desteğiyle devam eden süreçte İYİ Partililer her ne kadar tepki gösteriyorlar gibi gözükse de gizli ortaklık devam ediyor. CHP, HDP'den vazgeçemiyor. İYİ Parti ise milliyetçi tabanını kaybetmek istemiyor. Ancak HDP'siz de yapamıyor. Millet İttifakı'nın görünen planı ise: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk tura çoklu adayla girmek.

CHP'liler çoklu aday planlarını ise Sözcü yazarı Aytunç Erkin'e sızdırdı. Erkin, köşesinde konuyla ilgili şunları yazdı "Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın isimlerden biri. Kulis notu olarak aktarmakta fayda var o yöneticinin kurduğu cümleleri:

"Başından bu yana Kemal Bey'e masanın bu kadar büyümesinin doğru olmadığı söylendi. Ancak Genel Başkan demokrat bir isim ve herkesle buluşmanın doğru olduğunu savundu. Bugün geldiğimiz noktada CHP'nin adayı Kemal Bey. Gönüllerin adayı değil bunu kimse unutmasın ve sık sık masaya çağrı yaptı şu ana kadar karşılık alamadı. Süreç böyle giderse çoklu adaya doğru gidecek ve ikinci tura kim kalırsa o isim ittifak tarafından desteklenir. " Bu cümlelerin ardından CHP'nin ağır toplarından Gürsel Tekin'in "HDP'ye de bakanlık verilebilir" açıklamasının ardından İYİ Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan ülkücü kanadından ciddi eleştiriler geldi. Bu açıklamalara İYİ Parti lideri Meral Akşener de Yeniçağ TV'de öfkeli bir şekilde destek verdi.

"Gürsel Tekin çok tecrübeli CHP'nin kilit taşlarından birisidir. Böyle bir cümle kurduğuna göre, kanaat belirttiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir. Bizim de diğer siyasi partilerle olan iletişimimize herkes saygı duymak zorunda."

Aynı röportajda Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu masadan çıkacak adayın vasıflarına dair ilan ettiği vasıflar var, ben onların her fırsatta 'doğru olduğunu' söyledim. Benim eklediğim şey, kazanacak bir adayla yola çıkmamız gerekli. Hala burada duruyoruz" dedi. Yani… Daha önce partinin ağır toplarından Koray Aydın'ın 7 Aralık 2021'de Habertürk'te kurduğu cümleyi (Kazanmama ihtimali olan bir ismin adaylığına evet demeyeceğiz) kurdu Akşener.

"Kazanacak bir adayla yola çıkmamız gerekli."

SONUÇ: Kılıçdaroğlu'nun kendi kurduğu masada aday olması konusunda ciddi engeller var. Bu konuda CHP'nin "çoklu adaya" dönülebileceği konusunda da B planı yaptığı net! Bakalım… CHP lideri ile İYİ parti lideri arasında yapılacak özel sohbette neler konuşulacak?