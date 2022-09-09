Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.09.2022 11:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.09.2022 12:06
    ABONE OL

    Yuvarlak masanın 'cambaza bak oyunu: CHP-İYİ Parti ortaklığının inkarı, HDP ile 'varmış' gibi gösterilen kavga...

    Muhalefetin etrafında toplandığı 6'lı masa ve gizli ortak HDP arasında son dönemde yaşananlar ülke gündemini meşgul ediyor. Son günlerde Gürsel Tekin'in HDP'ye 'bakanlık verilebilir' ifadesiyle başlayan süreç sonrası İYİ Parti CHP ve HDP kameralar karşısında ihalelerin ve koltuk kıyaklarının ifşasına kadar birbirine girdi. Ancak takvim.com.tr bu yaşananların masayı dağıtmayacağını ve seçimlerde ilk tura çoklu adayla girmek için planlı bir oyun olduğunu yazdı. Son gelişmeler meselenin 'cambaza bak oyunu' olduğunu açıkça ortaya koydu. İşte masada kurulan tiyatro ve 'varmış' gibi gösterilen kavga...

    takvim.com.tr
    Cambaza bak oyunu

    Muhalefetin etrafında toplandığı 6'lı yuvarlak masa ve gizli ortak HDP arasında son günlerde ülke gündemini meşgul eden tartışmalar yaşanıyor.

    Gürsel Tekin'in HDP'ye 'bakanlık verilebilir' çıkışıyla başlayan tartışma sonrası İYİ Parti buna Yavuz Ağıralioğlu, Musavat Dervişoğlu gibi isimlerle sert tepki gösterdi. Hatta Meral Akşener, 'HDP varsa biz yokuz' restini çekti.

    HDP'li Ebru Günay Meral Akşener'i hedef alarak 'Hiçbir HDP'li senin olduğun masaya gelmez' dedi.

    Barış Yarkadaş ise 'belediye seçimlerinde HDP'nin verdiği oylarla İYİ Parti belediyelerden ihale alıyor' açıklamasıyla yangını iyice körüklerken son olarak dün verilen ihaleleri ve çekilen koltuk kıyaklarını ifşa etti.

    TAKVİM.COM.TR YAZDI YAŞANALAR ÇOKLU ADAY İÇİN TİYATRO
    Ancak takvim.com.tr bu kavganın yeni olmadığını hem de ipleri koparmadığını yazdı.

    Meselenin 'cambaza bak oyunu' olduğu son olarak İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ın 'CHP ile ittifak kurmadık' açıklamasıyla açıkça ortaya çıktı.

    BARIŞ YARKADAŞ'IN İHALE İFŞALARI SONRASI İYİ PARTİLİ UĞUR POYRAZ YAYINA ÇIKTI
    Barış Yarkadaş dün gece belgeleriyle "İYİ Parti'de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale alıyor." dedi.

        Yarkadaş İBB'deki kıyağı da, "İBB Ağaç A.Ş. var, başına bir orman mühendisi getiriliyor Ali Sukas. Beyefendinin eşi Berna Hanım İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı. Bir bakıyorsunuz 1 aydır oradaki işçiler grev yapıyorlardı peki Ali Sukas'ı İYİ Parti nasıl gidip denetleyebilecek?" ifadeleriyle ifşa etti.

        Yarkadaş'a yanıt vermek için yayına katılan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise CHP ile ittifak yapmadıklarını iddia etti.

        "CHP İLE İTTİFAK İÇİNDE DEĞİLİZ"
        Partisinin CHP ile ittifak içinde olmadığını söyleyen Poyraz, "Altılı masa olarak tanımladığınız masanın bir tane kuruluş amaç ve tanımı var. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem." ifadelerini kullandı.

        "CHP ile ortak olmadığınız mı söylüyorsunuz şu an?" sorusuna "Evet" yanıtını veren Poyraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Defalarca ifade ettiğimiz çok net bir şey var. Biraz önce de ittifakın tanımını verdim. Seçim kararı alındıktan sonra, Altılı masadaki altı parti seçimden sonra, seçim kararı ile birlikte, altı parti ittifak olabilir. İçlerinde birkaç tanesi ittifak olabilir seçim kararı verildiğinde"

        CAMBAZA BAK OYUNU İFŞA OLDU
        İYİ Partİ'nin HDP ile olan ortaklığını inkarı bu kez içine CHP'yi de alınma meselenin 'cambaza bak' oyunu olduğunu tam olarak açığa çıkardı.

        Uğur Poyraz'ın 'CHP ile ittifak' inkarı | TIKLA İZLE

        "İSTİKAMETTEN MİLİM SAPAMAZLAR"
        Masada özellikle CHP-İYİ Parti ve HDP arasında yaşanan tartışmalara Milliyet yazarı Zafer Şahin de benzer bir bakış açısı ile dikkat çekti.

        Şahin, "HDP üzerinden yürütülen son tartışma da aslında bir cambaza bak oyunu. 90'larda "Şeriat geliyor, laiklik tehlikede" diyerek bankaları soydular. Bugün de sözde karşı oldukları HDP üzerinden aynı oyunu oynuyorlar." dedi.

        Şahin, "CHP-İyi Parti ve HDP arasında seçime kadar 'varmış' gibi gösterilen kavga ve tartışmaların tamamı belediye rantının paylaşılmasında ortaya çıkan duygusal sorunlarla ilgilidir. Altılı masanın sakinleri masayı dağıtsalar da kendilerine çizilen istikametten milim sapamazlar." ifadelerini kullandı.

        İşte Zafer Şahin'in o yazısı ve Takvim.com.tr'nin masadaki oyunu ifşa eden o haberi...

        Zafer Şahin şunları yazdı:

        "Her yönüyle Türkiye tarihinin en karanlık dönemiydi 90'lar.

        "Verdimse ben verdim" deyip geçiştirilen yolsuzluklar… Faili meçhuller… Beyaz Toros hikâyeleri… Birbiri ardına kurulan ama hiçbir derde deva olamayan koalisyon hükümetlerinin sebep olduğu siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar… Mafyanın devlete egemen olduğu, gerek gördüğünde ülkenin Başbakanını bile darp ederek hükümetleri hizaya çektiği kaotik bir dönem…

        Dağılma işaretleri veren altılı masada son bir ayda yaşanan gerilim ve artık gizlenemeyen kavgalar buram buram 90'lar kokuyor.

        Masanın iki büyük ortağı daha iktidara gelmeden belediyeler üzerinden ihale kavgasına tutuşmuş durumda! Rant kavgası o kadar büyük ki en büyük ortağın genel başkanının mezhebini bile tartışma konusu haline getirmekten çekinmiyor ikinci büyük parti!

        Gönlünden Cumhurbaşkanı adaylığı geçtiğini havada uçan kuşların bile bildiği belediye başkanları kendilerine kapıları kapatan genel başkanlarına karşı küçük partinin lideriyle dirsek temasında. İhale kavgasının tam da bu süreçte kopması asla tesadüf değil. Belediyelerin millete hizmet için kullanılması gereken şehir rantı adaylık yarışında öne çıkmak isteyen başkanlar tarafından kan emici siyaset esnafına cömertçe sunuluyor.

        Sabahtan akşama meydanlarda, ekranlarda açlık ve yolsuzluk edebiyatı yapanlar bu kirli tezgâhı bildikleri halde susuyor. Çünkü hepsi aslında o ranttan pay alma derdinde. Tıpkı 90'ların siyaset ve medya figürleri gibi.

        HDP üzerinden yürütülen son tartışma da aslında bir cambaza bak oyunu. 90'larda "Şeriat geliyor, laiklik tehlikede" diyerek bankaları soydular. Bugün de sözde karşı oldukları HDP üzerinden aynı oyunu oynuyorlar.

        Kimse de çıkıp "Madem HDP'nin olduğu masada yoksunuz, belediyelere atadığınız genel müdür, daire başkanı ve şirket yöneticilerini neden istifa ettirmiyorsunuz?" diye sormuyor! Ya da HDP ile beraber Libya tezkeresine neden 'Hayır' oyu verdiklerini sorgulamıyor.

        HDP'nin CHP'li büyükşehir belediyelerinde ne kadar etkili olduğunu herkes biliyor ama bu arkadaşlar bilmiyor öyle mi? Geçiniz…

        Yıllardır tekrarlıyoruz… 6'lı masanın ve onlara dışardan destek veren HDP'nin tek amacı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmektir. HDP dışındaki partilerin Erdoğan sonrasına dair bir planları, programları yoktur. Onlar 'Erdoğan'sız Türkiye' görevini tamamladıklarında okyanus ötesinin planı devreye girecektir. O plan Türkiye'nin 90'ların Türkiye'sine dönmesinden başka bir şey değildir.

        CHP-İyi Parti ve HDP arasında seçime kadar 'varmış' gibi gösterilen kavga ve tartışmaların tamamı belediye rantının paylaşılmasında ortaya çıkan duygusal sorunlarla ilgilidir. Altılı masanın sakinleri masayı dağıtsalar da kendilerine çizilen istikametten milim sapamazlar.

        İMAMOĞLU TAKIMDAN AYRI DÜZ KOŞULARA DEVAM
        CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun işi zor. Bir taraftan Cumhurbaşkanı adaylığına cansiperane bir duruşla karşı çıkan gazeteci ve anketçilerle uğraşıyor.

        Diğer taraftan Ekrem İmamoğlu'nu kontrol altında tutmaya çalışıyor.

        Düşünün, CHP'nin televizyonu Halk TV'de bile Kemal Bey'in değil İmamoğlu'nun sözü geçiyor.

        İmamoğlu'nun son bombası, kurdurduğu bir enstitü. Sözde belediyeye nitelikli ve kaliteli personel bulmak için görüşmeler yapılıyor bu enstitüde. Ama asıl amaç Kılıçdaroğlu sonrası için ekip kurmak.

        Eski milletvekilleri, belediye başkanları, akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar. Hepsi tek tek aranıp görüşmeye çağırılıyor. Peki, İmamoğlu neye hazırlanıyor?

        Yakın çevresine "Kemal Bey aday olursa karşısına çıkmam. Ama masadan onay alamazsa beni kimse tutamaz" dediği biliniyor. Günün sonunda aday olamazsa yedek planı da hazır: CHP Genel Başkanlığı'na yürüyecek.

        Tüm o görüşmelerin, ekip kurma gayretlerinin, takımdan ayrı düz koşuların sebebi bu. Bakalım bu işin sonu nereye varacak?"

        Takvim.com.tr'nin oyunu açık eden haberi:

        Bu haber, 2023 yılında yapılacak seçim günü geldiğinde tekrar okunacak bir haber. Takvim.com.tr 6'lı masa ve gizli ortak HDP'nin yer aldığı Millet İttifakı'ndaki kamuoyunda görünen kavgaların nedenini kısa ve öz bir şekilde geçmişte yaptığı haberlerle özetliyor. Haberlere baktığınızda ise kafanızda Millet İttifakı'nın kurguladığı oyunu daha net anlayacaksınız: Amaç cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turuna çoklu adayla girmek.

        İşte 4 Eylül'de Gürsel Tekin'in çıkışıyla başlayan süreç:

        HDP'YE BAKANLIK VEREBİLİRİZ
        CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP için de sıradan bir isim değil. Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın ve uzun yılllardır parti içinde yer alan bir milletvekili. Dolayısıyla söylediği sözlerin de bir anlamı var. İşte o Tekin, 4 Eylül'de 'HDP'ye bakanlık verebiliriz' dedi. Bu sözler sonrası ise İYİ Parti resmen ayağa kalktı.

        CHP, HDP'DEN VAZGEÇEMİYOR
        Gürsel Tekin'in sözleri malumun ilamı. Öyle ki CHP, HDP'ye muhtaç. Bunun en güzel örneği ise belediye seçimleri. CHP, İstanbul'da HDP desteğiyle Ekrem İmamoğlu'nu İBB Başkanı seçtirebildi. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığı adaylığında da CHP'nin HDP'den vazgeçmesi mümkün değil.

        BUĞRA KAVUNCU 'YAVAŞ' ADINI ORTAYA ATTI
        Biraz geçmişe gittiğimizde ise akıllara hemen şu geliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in prensi olan İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş adını ortaya attı.

            MERAL AKŞENER, GÜRSEL TEKİN'E TEPKİ GÖSTERDİ
            Tekrar gelelim önceki güne. Meral Akşener, Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebileceği sözlerine tepki gösterdi. Akşener, 'HDP varsa biz yokuz' açıklamasıyla 6'lı masada HDP ile bağlarını kestiğini gösterdi.

            Barış Yarkadaş İYİ Parti'yi bombaladı VİDEO

            BARIŞ YARKADAŞ: BENİ KONUŞTURMASINLAR HDP'NİN OYUYLA KAZANDIĞI BELEDİYELERDEN İHALE ALDI
            CHP'nin bir diğer önemli isimlerinden Barış Yarkadaş da İYİ Parti'den gelen HDP restine karşılık "İYİ Parti HDP'nin oyuyla belediyelerden ihale aldı' açıklamasıyla İYİ Parti'nin de HDP'ye muhtaç olduğunu gözler önüne serdi.

            TAKVİM.COM.TR OYNANAN OYUNU GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR
            Millet İttifakı'nde bu yaşananlardan sonra akıllara ilk gelen, "Millet İttifakı'nda 6'lı masa çatırdadı ve ittifak dağılıyor" oldu. Ancak aslına olan bu değil. Bunun en güzel ispatı ise Meral Akşener'in son günlerde attığı adımlar. İşte onlara örnekler:

            HDP'NİN KÖTÜ POLİSİ YİNE DEVREDE! AKŞENER'E SERT ÇIKTI
            Tüm bunlar olurken HDP'den sert tepki geldi. Meral Akşener'e karşı daha önce de 'kötü polis' rolünü oynayan Ebru Günay bir kez daha sahaneye çıktı ve Akşener'e yönelik "Meral Akşener veya onun sözcülerinin işi HDP'ye konum belirlemek değil. Bir kere halk; seni Mehmet Ağar ve Tansu Çiller ile çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor.

            HDP'nin kötü polisi Ebru Günay yine devrede | Video

            Hiç merak etme, senin bu ülkeye vaat ettiğin tek şey 90'ların karanlığıdır. Hiçbir HDP'li zaten senin olduğun masaya gelmez, hatta oturduğun kıraathanede çay içmez. Defalarca söyledik, yine söyleyelim; HDP'nin masası ve ittifakı bellidir. Bizim birlikteliğimiz Emek ve Özgürlük İttifakı'dır. Bu ittifak gerçekten demokratik değişimi, dönüşümü isteyen gerçek muhaliflerin tek adresidir. Seçimleri önemsiz görmüyoruz ama seçim gününe ve adaylık tartışmalarına odaklanarak değil, mücadele ittifakını büyüterek geliyoruz." ifadelerini kullandı.

            GÜNAY'IN BU ÇIKIŞLARI İLK DEĞİL
            Ebru Günay, böyle bir çıkışı ilk defa yapsa bir anlamı olurdu. Ancak Günay, geçmiş zamanlarda da Meral Akşener'i kendisine hep hedef olarak belirledi.

            İşte Ebru Günay'ın Akşener ve CHP'yle ilgili sözleri:

            TARİHE NOT: AMAÇ ÇOKLU ADAYLA SEÇİME GİRMEK
            Takvim.com.tr tarihe not düşüyor. Buğra Kavuncu'nun Mansur Yavaş açıklamasıyla başlayan ve Gürsel Tekin'in HDP desteğiyle devam eden süreçte İYİ Partililer her ne kadar tepki gösteriyorlar gibi gözükse de gizli ortaklık devam ediyor. CHP, HDP'den vazgeçemiyor. İYİ Parti ise milliyetçi tabanını kaybetmek istemiyor. Ancak HDP'siz de yapamıyor. Millet İttifakı'nın görünen planı ise: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk tura çoklu adayla girmek.

            CHP'liler çoklu aday planlarını ise Sözcü yazarı Aytunç Erkin'e sızdırdı. Erkin, köşesinde konuyla ilgili şunları yazdı "Kemal Kılıçdaroğlu'na çok yakın isimlerden biri. Kulis notu olarak aktarmakta fayda var o yöneticinin kurduğu cümleleri:

            "Başından bu yana Kemal Bey'e masanın bu kadar büyümesinin doğru olmadığı söylendi. Ancak Genel Başkan demokrat bir isim ve herkesle buluşmanın doğru olduğunu savundu. Bugün geldiğimiz noktada CHP'nin adayı Kemal Bey. Gönüllerin adayı değil bunu kimse unutmasın ve sık sık masaya çağrı yaptı şu ana kadar karşılık alamadı. Süreç böyle giderse çoklu adaya doğru gidecek ve ikinci tura kim kalırsa o isim ittifak tarafından desteklenir. " Bu cümlelerin ardından CHP'nin ağır toplarından Gürsel Tekin'in "HDP'ye de bakanlık verilebilir" açıklamasının ardından İYİ Parti'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan ülkücü kanadından ciddi eleştiriler geldi. Bu açıklamalara İYİ Parti lideri Meral Akşener de Yeniçağ TV'de öfkeli bir şekilde destek verdi.

            "Gürsel Tekin çok tecrübeli CHP'nin kilit taşlarından birisidir. Böyle bir cümle kurduğuna göre, kanaat belirttiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir. Bizim de diğer siyasi partilerle olan iletişimimize herkes saygı duymak zorunda."

            Aynı röportajda Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu masadan çıkacak adayın vasıflarına dair ilan ettiği vasıflar var, ben onların her fırsatta 'doğru olduğunu' söyledim. Benim eklediğim şey, kazanacak bir adayla yola çıkmamız gerekli. Hala burada duruyoruz" dedi. Yani… Daha önce partinin ağır toplarından Koray Aydın'ın 7 Aralık 2021'de Habertürk'te kurduğu cümleyi (Kazanmama ihtimali olan bir ismin adaylığına evet demeyeceğiz) kurdu Akşener.

            "Kazanacak bir adayla yola çıkmamız gerekli."

            SONUÇ: Kılıçdaroğlu'nun kendi kurduğu masada aday olması konusunda ciddi engeller var. Bu konuda CHP'nin "çoklu adaya" dönülebileceği konusunda da B planı yaptığı net! Bakalım… CHP lideri ile İYİ parti lideri arasında yapılacak özel sohbette neler konuşulacak?

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Kardeşlerim
            Haberler Güncel Yuvarlak masanın 'cambaza bak oyunu: CHP-İYİ Parti ortaklığının inkarı, HDP ile 'varmış' gibi gösterilen kavga...
                SON DAKİKA