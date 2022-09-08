Takvim.com.tr 6'lı masadaki krizin nedenini deşifre ediyor: Göstermelik kavgalar.... Amaç seçime çoklu adayla girmek

Bu haber, 2023 yılında yapılacak seçim günü geldiğinde tekrar okunacak bir haber. Takvim.com.tr 6'lı masa ve gizli ortak HDP'nin yer aldığı Millet İttifakı'ndaki kamuoyunda görünen kavgaların nedenini kısa ve öz bir şekilde geçmişte yaptığı haberlerle özetliyor. Haberlere baktığınızda ise kafanızda Millet İttifakı'nın kurguladığı oyunu daha net anlayacaksınız: Amaç cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turuna çoklu adayla girmek.
İşte 4 Eylül'de Gürsel Tekin'in çıkışıyla başlayan süreç:
HDP'YE BAKANLIK VEREBİLİRİZ
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP için de sıradan bir isim değil. Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın ve uzun yılllardır parti içinde yer alan bir milletvekili. Dolayısıyla söylediği sözlerin de bir anlamı var. İşte o Tekin, 4 Eylül'de 'HDP'ye bakanlık verebiliriz' dedi. Bu sözler sonrası ise İYİ Parti resmen ayağa kalktı.
CHP, HDP'DEN VAZGEÇEMİYOR
Gürsel Tekin'in sözleri malumun ilamı. Öyle ki CHP, HDP'ye muhtaç. Bunun en güzel örneği ise belediye seçimleri. CHP, İstanbul'da HDP desteğiyle Ekrem İmamoğlu'nu İBB Başkanı seçtirebildi. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığı adaylığında da CHP'nin HDP'den vazgeçmesi mümkün değil.
BUĞRA KAVUNCU 'YAVAŞ' ADINI ORTAYA ATTI
Biraz geçmişe gittiğimizde ise akıllara hemen şu geliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in prensi olan İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş adını ortaya attı.