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    • Güncel
    • 08.09.2022 12:50
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    • 08.09.2022 13:06
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    Takvim.com.tr 6'lı masadaki krizin nedenini deşifre ediyor: Göstermelik kavgalar.... Amaç seçime çoklu adayla girmek

    Millet İttifakı'nın kurduğu 6'lı masa ve gizli ortak HDP arasında son günlerde suların iyiden iyiye kızıştığı görülüyor. Son haftada şunlar yaşandı: Gürsel Tekin, HDP'ye 'bakanlık verilebilir' dedi. İYİ Parti buna sert tepki gösterdi. Hatta Meral Akşener, 'onlara bakanlık verilirse biz yokuz' restini çekti. Barış Yarkadaş ise 'belediye seçimlerinde HDP'nin verdiği oylarla İYİ Parti belediyelerden ihale alıyor' açıklamasıyla yangını iyice körükledi. HDP'li Ebru Günay ise Akşener'i hedef alarak 'Hiçbir HDP'li senin olduğun masaya gelmez' dedi. Ancak bu kavga, hem yeni değil hem de ipleri tam manasıyla koparmıyor. Takvim.com.tr işte tam bu noktada 6'lı masada olan biteni özetliyor: Millet İttifakı'nın hedefi seçimlerde ilk tura çoklu adayla girmek...

    takvim.com.tr
    Takvim.com.tr 6’lının oyununu anlatıyor

    Bu haber, 2023 yılında yapılacak seçim günü geldiğinde tekrar okunacak bir haber. Takvim.com.tr 6'lı masa ve gizli ortak HDP'nin yer aldığı Millet İttifakı'ndaki kamuoyunda görünen kavgaların nedenini kısa ve öz bir şekilde geçmişte yaptığı haberlerle özetliyor. Haberlere baktığınızda ise kafanızda Millet İttifakı'nın kurguladığı oyunu daha net anlayacaksınız: Amaç cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turuna çoklu adayla girmek.

    İşte 4 Eylül'de Gürsel Tekin'in çıkışıyla başlayan süreç:

    HDP'YE BAKANLIK VEREBİLİRİZ
    CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP için de sıradan bir isim değil. Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın ve uzun yılllardır parti içinde yer alan bir milletvekili. Dolayısıyla söylediği sözlerin de bir anlamı var. İşte o Tekin, 4 Eylül'de 'HDP'ye bakanlık verebiliriz' dedi. Bu sözler sonrası ise İYİ Parti resmen ayağa kalktı.

    CHP, HDP'DEN VAZGEÇEMİYOR
    Gürsel Tekin'in sözleri malumun ilamı. Öyle ki CHP, HDP'ye muhtaç. Bunun en güzel örneği ise belediye seçimleri. CHP, İstanbul'da HDP desteğiyle Ekrem İmamoğlu'nu İBB Başkanı seçtirebildi. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığı adaylığında da CHP'nin HDP'den vazgeçmesi mümkün değil.

    BUĞRA KAVUNCU 'YAVAŞ' ADINI ORTAYA ATTI
    Biraz geçmişe gittiğimizde ise akıllara hemen şu geliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in prensi olan İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş adını ortaya attı.

        MERAL AKŞENER, GÜRSEL TEKİN'E TEPKİ GÖSTERDİ
        Tekrar gelelim önceki güne. Meral Akşener, Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebileceği sözlerine tepki gösterdi. Akşener, 'HDP varsa biz yokuz' açıklamasıyla 6'lı masada HDP ile bağlarını kestiğini gösterdi.

        BARIŞ YARKADAŞ: BENİ KONUŞTURMASINLAR HDP'NİN OYUYLA KAZANDIĞI BELEDİYELERDEN İHALE ALDI
        CHP'nin bir diğer önemli isimlerinden Barış Yarkadaş da İYİ Parti'den gelen HDP restine karşılık "İYİ Parti HDP'nin oyuyla belediyelerden ihale aldı' açıklamasıyla İYİ Parti'nin de HDP'ye muhtaç olduğunu gözler önüne serdi.

        TAKVİM.COM.TR OYNANAN OYUNU GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR
        Millet İttifakı'nde bu yaşananlardan sonra akıllara ilk gelen, "Millet İttifakı'nda 6'lı masa çatırdadı ve ittifak dağılıyor" oldu. Ancak aslına olan bu değil. Bunun en güzel ispatı ise Meral Akşener'in son günlerde attığı adımlar. İşte onlara örnekler:

        HDP'NİN KÖTÜ POLİSİ YİNE DEVREDE! AKŞENER'E SERT ÇIKTI
        Tüm bunlar olurken HDP'den sert tepki geldi. Meral Akşener'e karşı daha önce de 'kötü polis' rolünü oynayan Ebru Günay bir kez daha sahaneye çıktı ve Akşener'e yönelik "Meral Akşener veya onun sözcülerinin işi HDP'ye konum belirlemek değil. Bir kere halk; seni Mehmet Ağar ve Tansu Çiller ile çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor. Hiç merak etme, senin bu ülkeye vaat ettiğin tek şey 90'ların karanlığıdır. Hiçbir HDP'li zaten senin olduğun masaya gelmez, hatta oturduğun kıraathanede çay içmez. Defalarca söyledik, yine söyleyelim; HDP'nin masası ve ittifakı bellidir. Bizim birlikteliğimiz Emek ve Özgürlük İttifakı'dır. Bu ittifak gerçekten demokratik değişimi, dönüşümü isteyen gerçek muhaliflerin tek adresidir. Seçimleri önemsiz görmüyoruz ama seçim gününe ve adaylık tartışmalarına odaklanarak değil, mücadele ittifakını büyüterek geliyoruz." ifadelerini kullandı.

        GÜNAY'IN BU ÇIKIŞLARI İLK DEĞİL
        Ebru Günay, böyle bir çıkışı ilk defa yapsa bir anlamı olurdu. Ancak Günay, geçmiş zamanlarda da Meral Akşener'i kendisine hep hedef olarak belirledi.

        İşte Ebru Günay'ın Akşener ve CHP'yle ilgili sözleri:

        TARİHE NOT: AMAÇ ÇOKLU ADAYLA SEÇİME GİRMEK
        Takvim.com.tr tarihe not düşüyor. Buğra Kavuncu'nun Mansur Yavaş açıklamasıyla başlayan ve Gürsel Tekin'in HDP desteğiyle devam eden süreçte İYİ Partililer her ne kadar tepki gösteriyorlar gibi gözükse de gizli ortaklık devam ediyor. CHP, HDP'den vazgeçemiyor. İYİ Parti ise milliyetçi tabanını kaybetmek istemiyor. Ancak HDP'siz de yapamıyor. Millet İttifakı'nın görünen planı ise: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk tura çoklu adayla girmek.

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        Balkan turunda 3. durak
        Haberler Güncel Takvim.com.tr 6'lı masadaki krizin nedenini deşifre ediyor: Göstermelik kavgalar.... Amaç seçime çoklu adayla girmek
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