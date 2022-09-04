CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları HDP'ye ilişkin oldukça konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'ye bakanlık verilebileceğini belirten Gürsel Tekin, "Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir." diye konuştu.
CHP'NİN GÜNDEMİ HDP'YE BAKANLIK | VIDEO
"GERİ VİTES YOK, HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR"
"HDP'ye bakanlık verilebilir mi?" sorusuna Gürsel Tekin şu ifadelerle yanıt verdi:
"Benim hiç geri vitesim yok. Ben ne söylediğimi biliyorum. Tarih beni haklı çıkaracak. HDP konusu Çiçek'e başka bir TV'de sorulmuş. O da 'Elbette, neden olmasın' demiş. Şimdi bir akıl tutulması yaşanıyor. Demokrasi diyoruz... Millet iradesi diyoruz... Siyasi partiler olarak seçime gideceğiz ve milletimiz de onlara oy verecek. Milletin oy verdiği bir siyasi parti seçilecek.