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    • 04.09.2022 22:15
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    • 04.09.2022 22:40
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    CHP'nin HDP'ye bakanlık vaadi masada kriz çıkardı! İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu: Kime neyi veriyorsunuz?

    6+1+1'de adaylık tartışmaları sürerken, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında "HDP'ye bakanlık verilebilir mi?" sorusuna "Bizde geri vites yok" diyerek HDP'ye bakanlık verecekleri söylemesine masada kriz çıkardı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, bu açıklamaya razı olmadıklarını belirterek "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’nin HDP’ye bakanlık vaadi masada kriz çıkardı

    CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları HDP'ye ilişkin oldukça konuşulacak açıklamalarda bulundu.



    Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP'ye bakanlık verilebileceğini belirten Gürsel Tekin, "Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir." diye konuştu.

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    "GERİ VİTES YOK, HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLİR"
    "HDP'ye bakanlık verilebilir mi?" sorusuna Gürsel Tekin şu ifadelerle yanıt verdi:



    "Benim hiç geri vitesim yok. Ben ne söylediğimi biliyorum. Tarih beni haklı çıkaracak. HDP konusu Çiçek'e başka bir TV'de sorulmuş. O da 'Elbette, neden olmasın' demiş. Şimdi bir akıl tutulması yaşanıyor. Demokrasi diyoruz... Millet iradesi diyoruz... Siyasi partiler olarak seçime gideceğiz ve milletimiz de onlara oy verecek. Milletin oy verdiği bir siyasi parti seçilecek.



        O zaman seçime sokmayın kardeşim. Hatta mümkünse Kürltere de deyin ki 'Sizin oyunuzu askıya aldık'. Ne olacak şimdi? Bir seçime girdik ve seçimde ne çıkacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. HDP Meclis'te temsil ediliyor. Bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için HDP'yi saymayacaksınız. O zaman millet iradesi nerede kaldı? O zaman bu seçmen yarın nasıl oy verecek? HDP'ye Bakanlık verilebilir. Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir.".



        "NEDEN BAKANLIK YAPMASINLAR?"
        CHP'li Gürsel Tekin, daha önce de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TBMM yasama organı, burada başkan vekilliği yapan bir insan neden bakanlık yapmasın?" diyerek HDP'ye bakanlık verebileceklerini belirtmişti.



        İYİ PARTİ'DEN TEPKİ
        İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ise sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak CHP'li Gürsel Tekin'e tepki gösterdi. Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı: "İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız.

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            "KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ DOSDOĞRU ANLAŞILMALI"
            Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki: Pkk'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan Hdp ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır."

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            Haberler Güncel CHP'nin HDP'ye bakanlık vaadi masada kriz çıkardı! İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu: Kime neyi veriyorsunuz?
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