Ankara'da düşen Libya uçağındaydı! Yunan kabin memurunun son mesajları ortaya çıktı

Pappa'nın erkek arkadaşı "Kazadan bir gece öncesinde konuştuk. Bana 'Seni seviyorum, vardığımda konuşuruz' dedi. Hayatımın anlamı beni terk etti ve bir daha asla geri gelmeyecek" dedi.

2006 yılında Yunan havayolu şirketinde tanıştıklarını aktaran erkek arkadaşı, birlikte geçirdikleri yılları "O kabin görevlisiydi, ben uçak bakım sorumlusuydum. Birkaç kez birlikte uçtuk. Çalıştığımız firmadan sonra yaklaşık 15 şirket değiştirdi. Bu şirkete yeni girmişti ve bu onun ilk uçuşuydu. Maria korkmazdı. Bu işte korkulacak bir şey olmadığını söyler 'Korkan uçağa binmez' derdi" diyerek anlattı.

"BU ŞİRKETE YENİ GİRMİŞTİ VE İLK UÇUŞUYDU"

Uçağın düştüğü alanda inceleme (AA)

Pappa'nın erkek kardeşi ise acı veren bir tesadüfe dikkat çekerek annelerini de yalnızca birkaç hafta önce kaybettiklerini dile getirdi ve "Annemizi daha çok yeni kaybetmiştik. Benim hayatımdaki yerini ifade edecek kelime yok. Sen çok şefkatli, nazik, iyi kalpli ve cömert bir insandın. Seni seviyorum küçük meleğim, annemize kavuştun" dedi.

NE OLMUŞTU? Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad'ın da aralarında olduğu Libya heyetini taşıyan 23 Aralık'ta Haymana yakınlarında düşmüş uçaktaki 5 kişilik askeri heyet ve 3 kişilik mürettebat ile birlikte 8 kişi hayatını kaybetmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, düşen uçağa ilişkin yürütülen soruşturmada, enkaz bölgesinin korunması, kara kutunun incelemesi, mürettebatın otopsi işlemleri ve teknik kusur ihtimallerini titizlikle incelendiği aktarılmıştı ayrıca bilirkişi raporunun istendiği de belirtilmişti. Libya uçağın düşmesinin hemen ardından konunun takibi için Türkiye'ye bir heyet göndermişti.