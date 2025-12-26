Dilek İmamoğlu Avrupa’ya sızlandı: Sessizlikleri bizi hayal kırıklığına uğrattı

Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde yer aldığı yolsuzluk soruşturmasının ardından CHP yönetiminin Türkiye'yi uluslararası platformlarda şikayet etme girişimleri sürüyor.

HEM EKREM İMAMOĞLU HEM ÖZEL TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET EDİYOR

İmamoğlu tutukluluğu boyunca ABD basınından Avrupa basınına kadar Türkiye'yi hedef alan söylemleriyle yolsuzluğu perdeleyip Batı'dan yardım istedi. Benzer tutum sergileyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel'de katıldığı Avrupa Sosyalist Partisi Liderler Toplantısı'nda hem Türkiye'yi şikayet etti hem de "Kendilerine beş dakika bile zaman ayrılmadığını" itiraf etti.