PODCAST CANLI YAYIN

Dilek İmamoğlu Avrupa’ya sızlandı: Sessizlikleri bizi hayal kırıklığına uğrattı

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının ardından CHP’nin Türkiye’yi Batı’ya şikayet etme trafiği sürüyor. Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da Fransız AFP’ye konuştu. Yolsuzluk ve casusluk iddialarını görmezden gelerek Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu "siyasi" olarak gösteren ve Türkiye’de hukuk ve basın özgürlüğü olmadığını iddia eden Dilek İmamoğlu, Avrupa'nın sessizliğinden yakındı,. "Bu sessizlik bizi hayal kırıklığına uğrattı" diyerek Batılı ülkelere sitem etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dilek İmamoğlu Avrupa’ya sızlandı: Sessizlikleri bizi hayal kırıklığına uğrattı

Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde yer aldığı yolsuzluk soruşturmasının ardından CHP yönetiminin Türkiye'yi uluslararası platformlarda şikayet etme girişimleri sürüyor.

Özgür Özel yine şikayet turunda! Brükselde Başkan Erdoğanı hedef aldıÖzgür Özel yine şikayet turunda! Brükselde Başkan Erdoğanı hedef aldı

HEM EKREM İMAMOĞLU HEM ÖZEL TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET EDİYOR
İmamoğlu tutukluluğu boyunca ABD basınından Avrupa basınına kadar Türkiye'yi hedef alan söylemleriyle yolsuzluğu perdeleyip Batı'dan yardım istedi. Benzer tutum sergileyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel'de katıldığı Avrupa Sosyalist Partisi Liderler Toplantısı'nda hem Türkiye'yi şikayet etti hem de "Kendilerine beş dakika bile zaman ayrılmadığını" itiraf etti.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu Fransız AFP'ye konuştuEkrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu Fransız AFP'ye konuştu

DİLEK İMAMOĞLU SAHNEYE ÇIKTI
Son olarak Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Fransız AFP'ye açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu Fransız AFP'ye konuştuEkrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu Fransız AFP'ye konuştu

Yolsuzluk ve casusluk suçlamalarıyla tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun "siyasi" olduğunu öne süren Dilek İmamoğlu, Türkiye'de hukuk ve basın özgürlüğünün olmadığını iddia ederek Batı'ya çağrıda bulundu.

Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğluEkrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu

BİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTILAR
AFP'nin haberinde, "Hak örgütleri Avrupa'yı Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının aşınmasına kulak tıkamakla suçluyor" ifadelerine yer verilirken, Dilek İmamoğlu'nun "Dürüst olmak gerekirse bu sessizlik bizi hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Batılı ülkelere sitem eden Dilek İmamoğlu, "Türkiye'de milyonların iradesi yok sayılırken, demokrasiyi savunduğunu iddia eden ülkeler çoğu zaman sessiz kalmayı tercih etti" dedi.

Açıklamalarının devamında ise en büyük desteğin uluslararası tepkiler değil, Türkiye'de adalet, özgürlük ve demokrasiye inanan milyonların dayanışması olduğunu öne sürdü.

Dilek İmamoğlu ayrıca, "Bugün Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın eşlerinin sabrını ve azmini paylaşıyorum" dedi.

Ekosistem için hesap zamanı: Tarih belli oldu!Ekosistem için hesap zamanı: Tarih belli oldu!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! MİT'ten DEAŞ'a nokta operasyon: Yılbaşında eylem hazırlığı yapan terörist yakalandı
Son dakika! Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga: Erden Timur ve çok sayıda şüpheli gözaltında!
Türk Telekom
Dilek İmamoğlu Avrupa’ya sızlandı: Sessizlikleri bizi hayal kırıklığına uğrattı
CHP'den Özgür Özel'in rakılı mezar ziyaretine ilginç savunma: Özel bir görüntü her yıl anmaya gider
VEPARA'ya kara para operasyonu! 6 ilde 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi!
D&R KİTAP
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz! Veerman yerine o gelecek
Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi Turkuvaz Medya'da! Ödüller sahiplerini bulacak
İstanbul'da kar için geri sayım! Valilik uyardı: 56 il alarm listesinde! Yılbaşında kar yağacak mı?
Futbolda FETÖ soruşturmasında 3 Temmuz tezgahı! Kumpas sonrası Galatasaray yönetimine girdiler
Beşiktaş'ta Jadon Sancho gündemi!
Bakan Bayraktar'dan TAKVİM'e özel açıklamalar: Hedef günlük 1 milyon varil üretim
Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı: Temas ve dış kuvvet sonucu düştü
Ela Rümeysa Cebeci yapımcıya mesaj atıp uyuşturucu istedi
Memurlar ve emekliler dikkat! Ocak zammı için yeni ipucu
Yargı paketi kabul edildi: 45 bin kişiye tahliye yolu açıldı
500 bin sosyal konutta ilk kura çekiliyor! Bakan Kurum tarihi ve ili açıkladı
SDG için süre dolarken Suriye'de son durum | "ABD baskısıyla entegrasyon" iddiası: Abdi'nin kafası değişmedi | Şam'dan yalanlama geldi
Rothschild ailesinden Kasım Garipoğlu’na Divine Circus sırrı! Kubrick'in ölümü sapkın partilerde saklı