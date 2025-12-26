Dilek İmamoğlu Avrupa’ya sızlandı: Sessizlikleri bizi hayal kırıklığına uğrattı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasının ardından CHP’nin Türkiye’yi Batı’ya şikayet etme trafiği sürüyor. Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da Fransız AFP’ye konuştu. Yolsuzluk ve casusluk iddialarını görmezden gelerek Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu "siyasi" olarak gösteren ve Türkiye’de hukuk ve basın özgürlüğü olmadığını iddia eden Dilek İmamoğlu, Avrupa'nın sessizliğinden yakındı,. "Bu sessizlik bizi hayal kırıklığına uğrattı" diyerek Batılı ülkelere sitem etti.
Ekrem İmamoğlu'nun merkezinde yer aldığı yolsuzluk soruşturmasının ardından CHP yönetiminin Türkiye'yi uluslararası platformlarda şikayet etme girişimleri sürüyor.
HEM EKREM İMAMOĞLU HEM ÖZEL TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET EDİYOR
İmamoğlu tutukluluğu boyunca ABD basınından Avrupa basınına kadar Türkiye'yi hedef alan söylemleriyle yolsuzluğu perdeleyip Batı'dan yardım istedi. Benzer tutum sergileyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brüksel'de katıldığı Avrupa Sosyalist Partisi Liderler Toplantısı'nda hem Türkiye'yi şikayet etti hem de "Kendilerine beş dakika bile zaman ayrılmadığını" itiraf etti.
DİLEK İMAMOĞLU SAHNEYE ÇIKTI
Son olarak Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Fransız AFP'ye açıklamalarda bulundu.
Yolsuzluk ve casusluk suçlamalarıyla tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun "siyasi" olduğunu öne süren Dilek İmamoğlu, Türkiye'de hukuk ve basın özgürlüğünün olmadığını iddia ederek Batı'ya çağrıda bulundu.
BİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTILAR
AFP'nin haberinde, "Hak örgütleri Avrupa'yı Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının aşınmasına kulak tıkamakla suçluyor" ifadelerine yer verilirken, Dilek İmamoğlu'nun "Dürüst olmak gerekirse bu sessizlik bizi hayal kırıklığına uğrattı" dedi.
Batılı ülkelere sitem eden Dilek İmamoğlu, "Türkiye'de milyonların iradesi yok sayılırken, demokrasiyi savunduğunu iddia eden ülkeler çoğu zaman sessiz kalmayı tercih etti" dedi.
Açıklamalarının devamında ise en büyük desteğin uluslararası tepkiler değil, Türkiye'de adalet, özgürlük ve demokrasiye inanan milyonların dayanışması olduğunu öne sürdü.
Dilek İmamoğlu ayrıca, "Bugün Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın eşlerinin sabrını ve azmini paylaşıyorum" dedi.