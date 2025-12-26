Ela Rümeysa Cebeci yapımcı Timur Savcı'ya mesaj atıp uyuşturucu istedi
Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ünlü yapımcı Timur Savcı, tutuklu spiker Ela Rümeysa Cebeci ile “up olmak istiyorum” ifadelerinin yer aldığı mesajlaşmaların dosyaya girmesi sonrası gözaltına alındı. Adli Tıp’ta alınan örneklerin ardından Savcı serbest bırakılırken, soruşturmanın rapor sonrası derinleştirileceği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı.
SAVCI'NIN UYUŞTURUCU SUÇLARI
Savcı'ya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçları yöneltilmişti.
CEBECİ TELEFONLARINI TESLİM ETMİŞTİ
Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alınan Savcı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Medya, ünlüler ve iş adamlarının uyuşturucu soruşturmasında kilit isim olan tutuklu Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci, gözaltına alındığında kendisine ait iki farklı cep telefonunun şifrelerini kendi rızasıyla güvenlik birimlerine teslim etmiş, Cebeci ile uyuşturucu teminine ilişkin sohbetleri olan isimler deşifre olmuştu.
YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI
Bu kapsamda TİMS&B prodüksiyon şirketi ortaklarından ünlü yapımcı Timur Savcı'nın da Cebeci ile arasında uyuşturucu teminine ilişkin görüşmeler olduğu yapılan dijital incelemelerde tespit edildi.
SAVCI TİMUR SAVCI'YA İŞ YERİNİN KONUMUNU GÖNDERDİ
25 Ekim 2024'te Cebeci ile Timur Savcı'nın mesajlaştığı, Cebeci'ye iş yerinin konumunu gönderen Savcı ile sunucunun akşam 19.00'da Levent'teki ofislerinde buluştuklarına ilişkin yazışmalar soruşturma dosyasına girdi.
ELA'NIN TORBACISI TİMUR SAVCI MI?
Cebeci'nin 30 Ekim 2024'te Savcı'ya "THC'mi unutma, up olmak (yükselmek) istiyorum" ve "Birlikte deneriz" mesajları gönderdiği, mesajların uyuşturucu temini kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle Savcı'nın hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Takvim'den Halit Turan'ın haberine göre soruşturma Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor sonrasında devam edecek.