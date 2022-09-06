6+1+1, entrika, kaos milleti aldatma! HDP ile iş tutup 'aynı masaya oturmayız' tiyatrosu: İYİ Parti ve Akşener'in ikiyüzlülüğünün deşifresi

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde aday olacağını ifade etse de bu durum ittifak ortaklarınca, özellikle İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.



Masadaki küçük hesaplar ve adaylık savaşlarının gölgesinde iki baş aktör CHP ve İYİ Parti arasında "HDP'ye bakanlık vaadi" krizi patlak verdi.

CHP'Lİ TEKİN VE İP'LİLER BİRBİRİNE GİRDİ

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" çıkışı sonrası Müsavat Dervişoğlu ve Yavuz Ağıralioğlu başta olmak üzere birçok İYİ Partili, Tekin'e çok sert tepki gösterdi.



YARKADAŞ, İYİ PARTİ'Yİ BOMBALADI: BENİ KONUŞTURMASINLAR HDP'DEN İHALE ALDILAR

CHP'li Barış Yarkadaş da İYİ Partililere 'Beni konuşturmasınlar, tek tek biliyorum' diyerek HDP üzerinden göz dağı verdi.



Yarkadaş, "HDP'nin verdiği oyla kazanılan belediyelerden İYİ Partililer ihaleler aldılar, tek tek biliyorum, konuşturmasınlar beni... HDP'lilerin verdiği oylarla belediye başkanları seçilecek, orada daire başkanlarınız genel müdürleriniz olacak ihaleler alınacak ondan sonra da diyeceksiniz ki "biz HDP'yi meşru saymıyoruz." Saymıyorsan kardeşim o zaman HDP'nin katkılarıyla kazanılan belediyelerde daire başkanlığı da yapmayacaksın genel müdürlüğü de kabul etmeyeceksin. Bu nasıl bir siyasi tavırdır" dedi.