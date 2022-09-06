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    • 06.09.2022 19:08
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    6+1+1, entrika, kaos milleti aldatma! HDP ile iş tutup 'aynı masaya oturmayız' tiyatrosu: İYİ Parti ve Akşener'in ikiyüzlülüğünün deşifresi

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masa entrikadan, milleti aldatmadan geçilmiyor... "HDP'ye Bakanlık vaadi" krizi sonrası Meral Akşener, Cumhur İttifakı'na çamur atarak CHP ile yaşadıkları sorunu ve HDP ile yürüttükleri işbirliğini gölgeleme peşine düştü. Daha evvelden Selahattin Demirtaş'a 'kahvaltı yapalım' diye yanlayan ve Demirtaş'ın CB adayı olması gerektiğini savunan Akşener, şimdilerde ise "HDP ile aynı masaya oturmam" diyerek Habertürk'e demeçler verdi. Bu demeç tüm dikkatleri üzerine toplarken Akşener daha sonra bu haberi sildirtti. İYİ Parti Genel Başkanı'nın milleti aldatarak 'HDP ile iş tutmuyoruz' algısı böylelikle bir kez daha bozguna uğradı. Takvim.com.tr sahnelenen bu ikiyüzlü tutumu sizler için deşifre etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    6+1+1, entrika, kaos milleti aldatma!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde aday olacağını ifade etse de bu durum ittifak ortaklarınca, özellikle İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.

    Masadaki küçük hesaplar ve adaylık savaşlarının gölgesinde iki baş aktör CHP ve İYİ Parti arasında "HDP'ye bakanlık vaadi" krizi patlak verdi.

    CHP'Lİ TEKİN VE İP'LİLER BİRBİRİNE GİRDİ
    CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" çıkışı sonrası Müsavat Dervişoğlu ve Yavuz Ağıralioğlu başta olmak üzere birçok İYİ Partili, Tekin'e çok sert tepki gösterdi.

    YARKADAŞ, İYİ PARTİ'Yİ BOMBALADI: BENİ KONUŞTURMASINLAR HDP'DEN İHALE ALDILAR
    CHP'li Barış Yarkadaş da İYİ Partililere 'Beni konuşturmasınlar, tek tek biliyorum' diyerek HDP üzerinden göz dağı verdi.

    Yarkadaş, "HDP'nin verdiği oyla kazanılan belediyelerden İYİ Partililer ihaleler aldılar, tek tek biliyorum, konuşturmasınlar beni... HDP'lilerin verdiği oylarla belediye başkanları seçilecek, orada daire başkanlarınız genel müdürleriniz olacak ihaleler alınacak ondan sonra da diyeceksiniz ki "biz HDP'yi meşru saymıyoruz." Saymıyorsan kardeşim o zaman HDP'nin katkılarıyla kazanılan belediyelerde daire başkanlığı da yapmayacaksın genel müdürlüğü de kabul etmeyeceksin. Bu nasıl bir siyasi tavırdır" dedi.



    Tüm bu gelişmelerin gölgesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'HDP'ye Bakanlık' polemiği ile ilgili akla ziyan açıklamalarda bulundu.

    Daha önceden HDP ile saman altından su yürütürmüşcesine giriştikleri kirli ittifakı görmezden gelen Akşener, "Cumhur İttifakı ve bileşenleri bizi HDP ile terbiye etmeye çalışıyor" deyip CHP ile yaşadıkları krizi gölgelemeye çalıştı.



    HDP: İYİ PARTİLİLER HDP VE PKK'YA GÖNÜL VERENLERİN OYLARIYLA MECLİSTE
    Bilindiği üzere Akşener, daha evvelden "HDP'nin olduğu masa biz olmayız" açıklamasında bulunmuş, yerel seçimlerde yine aynı HDP ile iş tutmuştu...

    İttifakı HDPKK'lı Fatma Kurtulan ortaya çıkarmış, "İYİ Partililer, HDP ve PKK oylarıyla milletvekili seçilip mecliste oturtabiliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.



    DEMİRTAŞ'A KAHVALTI YANLAMASI, 'CB ADAYI OLMALI' ÇAĞRISI...
    Akşener daha önceden de Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapmak istediğini dile getirmiş, HDP'nin Kürtlerin siyasi temsilcisi olduğunu belirterek "Sayın Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olmalıdır" şeklinde konuşmuştu.

    KİRLİ İTTİFAKI PERDELEMEK İÇİN CUMHUR İTTİFAKI'NA ÇAMUR ATTI
    Aynı Akşener bugün kalkıp, HDP ile yürütülen ittifakı gölgelemek için suçu Cumhur İttifakı'na atarak, yürüttükleri kirli işbilirliğini perdeleme peşine düştü.



        İYİ Parti Genel Başkanı, HDP'ye Bakanlık polemiğine ilişkin çamura yatan bir tutum sergileyerek, "Gürsel Tekin, çok tecrübeli CHP'nin kilit taşlarından biri. Bir kanaat belirttiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir. Biz o masada, İYİ Parti olarak hiçbir siyasi partinin başka siyasi partilerle nasıl ilişki kuracağına dair bir dayatmaya girmedik" dedi.

        HDP mevzusunda ikili oynayan Meral Akşener, 2017 yılında da CHP ile ittifak yapmayız deyip, kısa bir süre sonra Kılıçdaroğlu ile yan yana iş tutmuştu.



        HABERTÜRK'TE YAYINA VERİLİP SİLİNEN HABERE DİKKAT!
        Tüm bu gelişmeler dikkatlice mercek altına alındığında Habertürk'te yer alan bir haber tüm dikkatleri üzerine topladı.

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'ten Mahir Kılıç'a verdiği demeçte HDP'nin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek aynı masada olmayacaklarını söyledi.

        Akşener, "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı" ifadelerini kullandı.

        Söz konusu haberin, Habertürk tarafından yayından kaldırılması da kafalarda ayrı bir soru işareti bıraktı.



        AKŞENER MİLLETİ ALDATIYOR
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP'yi hedef alarak 'aynı masada olmam' dediği haberi, HDP cephesince gösterilen tepkinin akabinde sildirtmesi adeta taşları yerine oturttu.

        Akşener'in milleti aldatarak 'HDP ile iş tutmuyoruz' algısı böylelikle bir kez daha bozguna uğradı.
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