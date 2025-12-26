Asrın inşasında 455 bin konut tamamlandı! Başkan Erdoğan yeni anahtarları teslim edecek

Hatay'daki konutlar (İHA) CANLI BAĞLANTILARLA ANAHTAR TESLİMİ VE KURA ÇEKİMİ YAPILACAK Törende canlı bağlantılar ile Malatya ve Adıyaman'da anahtar teslimi, Ankara'da ise AFAD Genel Merkezi'nde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılacak. Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerinin yanı sıra yapımı tamamlanan 157 yatırım da hizmete sunulacak. Bu yatırımların arasında aralarında ilk ve orta dereceli okulların da bulunduğu 84 eğitim binası da yer alacak. 455 bin konut tamam!



YENİDEN İNŞA İRADESİ TARİHE GEÇTİ



Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran şu ifadeleri kullandı: "Asrın felaketinin ardından devlet ve millet el ele vererek yaraları sarmak için tarihî bir mücadele verdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 11 ilde, 174 ayrı alanda, 3.481 şantiyede gece gündüz süren çalışmalarla "Asrın İnşa Seferberliği" hayata geçirildi. Umudu büyüten, dayanışmayı güçlendiren bu büyük seferberlik, kararlılığın ve inancın en somut göstergesi oldu. Millet olarak, gösterdiğimiz dayanışma ve yeniden inşa iradesi tarihe geçti. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Hatay'da düzenlenecek "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı programla bu büyük emek taçlanacak, bağımsız bölümlerin tamamı hak sahibi kardeşlerimize teslim edilecek. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Asrın İnşa Seferberliği 42 GÜNDE 105 BİN 179 TESLİMAT DAHA 15 Kasım'da Adıyaman'da düzenlenen 9. kura törenin ardından geçen 42 günde 105 bin 179 ev ve iş yeri daha tamamlandı. Böylece asrın inşa seferberliği 367 bin 995'i konut, 65 bin 672'si köy evi, 21 bin 690'ı iş yeri olmak üzere toplam 455 bin 357 bağımsız bölümün inşasının bitirilmesiyle tamamlanmış olacak. 27 Aralık'taki törende Adana'da 692, Adıyaman'da 4 bin 833, Bingöl'de 27, Diyarbakır'da 887, Elazığ'da 2 bin 568, Gaziantep'te 1.620, Hatay'da 55 bin 681, Kahramanmaraş'ta 22 bin 81, Kayseri'de 224, Kilis'te 308, Malatya'da 11 bin 367, Osmaniye'de 3 bin 357, Şanlıurfa'da 1.333, Tunceli'de 201 ev ve iş yerinin daha kurası çekilecek. HANGİ İLDE KAÇ EV VE İŞ YERİ İNŞA EDİLDİ? Asrın inşa seferberliğinin tamamlanacağı 27 Aralık'taki törenin ardından deprem bölgesinde inşa edilen ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye yükselecek. İllere göre dağılım ise şöyle olacak: Hatay'da 153 bin 755, Malatya'da 79 bin 660, Kahramanmaraş'ta 73 bin 956, Adıyaman'da 43 bin 366, Gaziantep'te 31 bin 53, Diyarbakır'da 17 bin 206, Elazığ'da 14 bin 894, Şanlıurfa'da 13 bin 429, Osmaniye'de 12 bin 557, Adana'da 12 bin 73, Kilis 2 bin 569, Tunceli'de 298, Kayseri'de 288, Sivas 164, Bingöl'de 89.

Asrın İnşa Seferberliği 108 BİN KİLOMETRELİK BİR AVRUPA ÜLKESİ BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ALANDA İNŞA Asrın inşa seferberliği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile; 11 ilde 174 ayrı alandaki 3.481 şantiyede başlatıldı. Bakan Kurum'un "Öyle büyük bir afetti ki; 14 milyon insanımızın yaşadığı tam 108 bin kilometrekarelik alanı etkiledi. Binlerce canımızı, kardeşimizi toprağa verdik. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla ilk konutlarımızın temellerini 15. günde attık. Yine 45. günde ilk evlerimizi teslim ettik. Bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanda inşa faaliyeti yürüttük" sözleriyle özetlediği çalışmalar, kapsamıyla Türkiye tarihine geçti. YIKIMA UĞRAYAN 4 ŞEHİRDE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞANTİYELERİ KURULDU Depremde en ağır yıkımın yaşandığı Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta Türkiye'nin en büyük şantiyeleri kuruldu. Bakan Kurum, düzenli il ziyaretleriyle bölgeyi anbean takip etti. Bakan Kurum, gittiği tüm illerde İl Afet Koordinasyon toplantılarına başkanlık etti. Tüm partilerin belediye başkanlarının ve milletvekillerinin davet edildiği bu toplantılarda kentlerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etti.

Asrın İnşa Seferberliği BAKAN KURUM, DEPREM BÖLGESİNİN "FAHRİ HEMŞEHRİSİ" OLDU Yıkıma uğrayan kentleri siyaset üstü bir bakış açısıyla yeniden ayağa kaldırma çabası Bakan Kurum'a bölgeden peş peşe fahri 'hemşehrilik' unvanlarını getirdi. Bakan Kurum, belediye meclislerinde oy birliği ile alınan kararlarla sırasıyla Gaziantep, Malatya, Hatay, Elazığ ve Osmaniye'nin fahri hemşehrisi ilan edildi. Yine Osmaniye'de depremin ardından yeni inşa edilen bölgeye "Murat Kurum Bey Mahallesi" isminin verilmesi kararlaştırıldı. 2 YILDA 455 BİN KONUT VE YENİ UYDU KENTLER İNŞA EDİLDİ Sistemli ve 7/24 vardiya esaslı bu çalışmalar sayesinde 2 yılda deprem bölgesinde 455 bin ev ve iş yeri inşa edildi, Türkiye'nin ilk akıllı şehirleri ve uydu kentleri bu bölgelerde yükseldi. Türkiye'nin en büyük şantiyesi 28 bin 289 bağımsız bölümün inşa edildiği Malatya İkizce'deki TOKİ şantiyesi oldu. İkizce'yi Adıyaman İndere, Hatay Dikmece ve Kahramanmaraş Altınova takip etti.