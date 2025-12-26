Beşiktaş'ta Jadon Sancho gündemi!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Rizespor maçı sonrası, "Görüştüğümüz oyuncular var. 5-6 takviye yapmamız lazım" sözleriyle sinyalini verdiği ara transfer çalışmalarında hangi futbolcuların hedefte olduğu ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, siyah beyazlılar öncelikle, sezon başında da transferi gündeme gelen Jadon Sancho 'ya talip.

ASTON VILLA'YA GİTMİŞTİ Kulübü Manchester United ile anlaşma sağlanmasına rağmen, kariyerine Premier Lig'de devam etmek istediği için Aston Villa'ya kiralık giden İngiliz sol kanat oyuncusu, burada umduğunu bulamadı.





AYRILMAK İSTİYOR



Çıktığı 13 maçta sadece dört defa ilk 11'e girebilen Jadon Sancho, gol veya asist katkısı yapamadı. Sancho'nun devre arası takımdan ayrılıp, sürekli oynayabileceği bir kulüpte oynamak istediği belirtildi.



Öncelikle Jadon Sancho transferini bitirmeye çalışan ve bu yolda bütün imkanlarını seferber eden yönetimin, yıldız oyuncunun menajeriyle yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.



Sergen Yalçın'ın da onay verdiği transfer gerçekleşirse Beşiktaş sol kanada çok güçlü bir takviye yapmış olacak.