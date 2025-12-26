PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta Jadon Sancho gündemi!

Aston Villa'da çıktığı 13 maçta sadece dört defa ilk 11'e girebilen Jadon Sancho, gol veya asist katkısı yapamadı. Sancho'nun devre arası takımdan ayrılıp, sürekli oynayabileceği bir kulüpte oynamak istediği belirtildi. Siyah beyazlılar, sezon başında da transferi gündeme gelen Jadon Sancho'ya yeniden talip oldu.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ta Jadon Sancho gündemi!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Rizespor maçı sonrası, "Görüştüğümüz oyuncular var. 5-6 takviye yapmamız lazım" sözleriyle sinyalini verdiği ara transfer çalışmalarında hangi futbolcuların hedefte olduğu ortaya çıktı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, siyah beyazlılar öncelikle, sezon başında da transferi gündeme gelen Jadon Sancho'ya talip.



ASTON VILLA'YA GİTMİŞTİ

Kulübü Manchester United ile anlaşma sağlanmasına rağmen, kariyerine Premier Lig'de devam etmek istediği için Aston Villa'ya kiralık giden İngiliz sol kanat oyuncusu, burada umduğunu bulamadı.



AYRILMAK İSTİYOR

Çıktığı 13 maçta sadece dört defa ilk 11'e girebilen Jadon Sancho, gol veya asist katkısı yapamadı. Sancho'nun devre arası takımdan ayrılıp, sürekli oynayabileceği bir kulüpte oynamak istediği belirtildi.

Öncelikle Jadon Sancho transferini bitirmeye çalışan ve bu yolda bütün imkanlarını seferber eden yönetimin, yıldız oyuncunun menajeriyle yaptığı ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi.

Sergen Yalçın'ın da onay verdiği transfer gerçekleşirse Beşiktaş sol kanada çok güçlü bir takviye yapmış olacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga: Erden Timur ve çok sayıda şüpheli gözaltında!
VEPARA'ya kara para operasyonu! 6 ilde 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi!
Türk Telekom
Futbolda FETÖ soruşturmasında 3 Temmuz tezgahı! Kumpas sonrası Galatasaray yönetimine girdiler
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz! Veerman yerine o gelecek
Bakan Bayraktar'dan TAKVİM'e özel açıklamalar: Hedef günlük 1 milyon varil üretim
D&R KİTAP
Beşiktaş'ta Jadon Sancho gündemi!
Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı: Temas ve dış kuvvet sonucu düştü
Ela Rümeysa Cebeci yapımcıya mesaj atıp uyuşturucu istedi
Hizmet parası mitinge gitti: CHP'li Mansur Yavaş hakkında soruşturma
Memurlar ve emekliler dikkat! Ocak zammı için yeni ipucu
Yargı paketi kabul edildi: 45 bin kişiye tahliye yolu açıldı
500 bin sosyal konutta ilk kura çekiliyor! Bakan Kurum tarihi ve ili açıkladı
SDG için süre dolarken Suriye'de son durum | "ABD baskısıyla entegrasyon" iddiası: Abdi'nin kafası değişmedi | Şam'dan yalanlama geldi
Kim Milyoner Olmak İster’de Gazze ve Doğu Türkistan mesajı damga vurdu
Rothschild ailesinden Kasım Garipoğlu’na Divine Circus sırrı! Kubrick'in ölümü sapkın partilerde saklı
CHP 'Dikbayır'da tıkandı! Vekiller birbirine saydırdı... Genel Merkez karıştı | "CHP adına 40 yıllık CHP'liymiş gibi konuşmasın"
"Onlar" yalana doymaz! Barış Terkoğlu'na yurt dışı çıkış yasağı: "Kütüphane'deki savcı" iddiası asılsız çıktı
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı