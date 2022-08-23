6’lı masa, sayısız küçük hesap ve entrika! Kavuncu’nun Mansur Yavaş dayatmasının talimatı Akşener’den

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta kendi adaylığının zeminini hazırlasa da bu durum ittifak ortakları tarafından özellikle İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.

Hulki Cevizoğlu'ndan 'altılı benzemez'in yuvarlak masasına bomba benzetme | VİDEO