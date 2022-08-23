6'lı masa, sayısız küçük hesap ve entrika! Kavuncu'nun Mansur Yavaş dayatmasının talimatı Akşener'den
Altı benzemezin bir araya geldiği yuvarlak masa küçük hesaplar ve kavgalara sahne olurken, aday olacak isim belirsizliğini koruyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar aday olmak istese de bu durum ittifak ortakları tarafından karşılık görmüyor. Öte yandan İYİ Parti pozisyonunu netleştirerek Mansur Yavaş'ı aday olarak işaret etti. Partinin İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir zaman ben aday olacağım demedi. Bizim sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş" şeklinde konuştu. Gelişmeleri değerlendiren gazeteci Hulki Cevizoğlu, Kavuncu'nun Mansur Yavaş dayatmasının talimatının Akşener'den olduğunu belirterek "İYİ Parti'nin başkasının tavuğunda gözü var. Bir İmamoğlu bir Yavaş üzerinden Kılıçdaroğlu'nu tehdit ediyor" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta kendi adaylığının zeminini hazırlasa da bu durum ittifak ortakları tarafından özellikle İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.
Hulki Cevizoğlu'ndan 'altılı benzemez'in yuvarlak masasına bomba benzetme | VİDEO
Bir yandan da 2023 emelleri doğrultusunda halka hizmeti bir kenara bırakıp adaylık için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi CHP'li belediye başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında yerini almış vaziyette.
KILIÇDAROĞLU YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU AKŞENER DE KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR
Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu 'belediye başkanlıklarına devam etsinler' diyerek devre dışı bırakmaya çalışırken İYİ Parti ve Meral Akşener de 'Kazanacak aday' olmalı diyerek Kılıçdaroğlu'nu istemediklerini belirtmişti.