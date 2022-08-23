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Haberler Güncel 6'lı masa, sayısız küçük hesap ve entrika! Kavuncu'nun Mansur Yavaş dayatmasının talimatı Akşener'den

6'lı masa, sayısız küçük hesap ve entrika! Kavuncu'nun Mansur Yavaş dayatmasının talimatı Akşener'den

Altı benzemezin bir araya geldiği yuvarlak masa küçük hesaplar ve kavgalara sahne olurken, aday olacak isim belirsizliğini koruyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar aday olmak istese de bu durum ittifak ortakları tarafından karşılık görmüyor. Öte yandan İYİ Parti pozisyonunu netleştirerek Mansur Yavaş'ı aday olarak işaret etti. Partinin İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Kemal Kılıçdaroğlu hiçbir zaman ben aday olacağım demedi. Bizim sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş" şeklinde konuştu. Gelişmeleri değerlendiren gazeteci Hulki Cevizoğlu, Kavuncu'nun Mansur Yavaş dayatmasının talimatının Akşener'den olduğunu belirterek "İYİ Parti'nin başkasının tavuğunda gözü var. Bir İmamoğlu bir Yavaş üzerinden Kılıçdaroğlu'nu tehdit ediyor" dedi.

takvim.com.tr
23.08.2022 23:51 - Son Güncelleme: 24.08.2022 00:01
6’lı masa, sayısız küçük hesap ve entrika! Kavuncu’nun Mansur Yavaş dayatmasının talimatı Akşener’den

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.

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6’lı masa, sayısız küçük hesap ve entrika! Kavuncu’nun Mansur Yavaş dayatmasının talimatı Akşener’den

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta kendi adaylığının zeminini hazırlasa da bu durum ittifak ortakları tarafından özellikle İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.

Hulki Cevizoğlu'ndan 'altılı benzemez'in yuvarlak masasına bomba benzetme | VİDEO

6’lı masa, sayısız küçük hesap ve entrika! Kavuncu’nun Mansur Yavaş dayatmasının talimatı Akşener’den

Bir yandan da 2023 emelleri doğrultusunda halka hizmeti bir kenara bırakıp adaylık için kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi CHP'li belediye başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında yerini almış vaziyette.

6’lı masa, sayısız küçük hesap ve entrika! Kavuncu’nun Mansur Yavaş dayatmasının talimatı Akşener’den

KILIÇDAROĞLU YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU AKŞENER DE KILIÇDAROĞLU'NU İSTEMİYOR
Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu 'belediye başkanlıklarına devam etsinler' diyerek devre dışı bırakmaya çalışırken İYİ Parti ve Meral Akşener de 'Kazanacak aday' olmalı diyerek Kılıçdaroğlu'nu istemediklerini belirtmişti.

6’lı masa, sayısız küçük hesap ve entrika! Kavuncu’nun Mansur Yavaş dayatmasının talimatı Akşener’den

AKŞENER GERİ Mİ ÇEKİLDİ?
Son olarak Meral Akşener'in "Ben aday değilim. Kadından imam olmaz" şeklinde ilginç bir açıklama yapması Meral Akşener'in HDP'den çekinmesi ve "Adaylık yolunda belediye başkanlarının (İmamoğlu - Yavaş) yolunu açma girişimi" olarak yorumlandı.

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