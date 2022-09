Takvim.com.tr aylardır yazdı: 6'lı masadaki kriz büyüyor! Gürsel Tekin HDP'ye 'bakanlık' vaadinde bulundu Akşener resti çekti: HDP varsa biz yokuz

Sözlerine devam eden Çelebi, bir de HDP'ye bakanlık hayali kuran CHP'ye "PKK-Öcalan severlerle benim işim olmaz!" diyerek yanıt verdi.

"NE DEMEK HAD BİLDİRMEK?"

İYİ Parti'den gelen tepkilerle değinen Tekin "40 yıldır siyasetin içindeyim CHP gibi çok önemli bir kurumun, okulun öğrencisiyim, bugüne kadar 6 Genel Başkan'la çalıştım, zamanı geldiği zaman eleştirmesini bilen bir insanım. Başka partinin insanlarının bana had bildirmesini şiddetle reddediyorum. Sayın Akşener'e olan saygımdan dolayı sesimi çıkarmıyorum. Ne demek had bildirmek? Kim bana had bildirecek? Bana tek had bildirecek insan CHP'nin kurumsal Genel Başkanı'dır. Eğer sorununuz milyonlarca seçmeni Cumhur İttifakı'na sevk etmekse bu başka bir şey." diye konuştu.

6'lı masada yaşanan bu son kriz tam manasıyla perşembenin gelişi çarşambadan belliydi durumu. Çünkü Takvim.com.tr, okuyucularına 6'lı masada yaşanan krizleri neredeyse her gün aktarmıştı. İşte 6'lı masada yaşanan krizler: