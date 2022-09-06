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    • 06.09.2022 10:53
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    • 06.09.2022 11:16
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    Takvim.com.tr aylardır yazdı: 6'lı masadaki kriz büyüyor! Gürsel Tekin HDP'ye 'bakanlık' vaadinde bulundu Akşener resti çekti: HDP varsa biz yokuz

    Cumhur İttifakı'nın karşısında yer alan Millet İttifakı'nın 6'lı masası her gün yaşadığı krizlerle sallanan ayaklarla yaşamaya çalışıyor. Takvim.com.tr geçtiğimiz aylarda yaptığı haberlerle 6'lı masadaki krizleri okuyucularına yansıttı. Son olarak CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir televizyon yayınında HDP'ye bakanlık verilebilmesini söylemesi üzerine masa devrilme noktasına geldi. İYİ Partili isimler Tekin'e üst üste sert tepkiler gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililere "HDP'nin olduğu masada biz olmayız" dedi. Gürsel Tekin ise gelen tepkilere "Başka partinin insanlarının bana had bildirmesini şiddetle reddediyorum. Sayın Akşener'e olan saygımdan dolayı sesimi çıkarmıyorum. Ne demek had bildirmek? Kim bana had bildirecek?" sözleriyle karşılık verdi. İşte 6'lı masadaki son krizin ayrıntıları...

    takvim.com.tr
    Takvim.com.tr aylardır yazdı! 6’lı masada kriz ayyuka çıktı

    Millet İttifakı'nın oluşturduğu 6'lı masada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı her fırsatta istediğini ima ediyor. Kılıçdaroğlu, adaylık için masanın gizli ortaklarından HDP'den de destek buluyor. Buna paralel olarak CHP'li isimler de HDP birlikteliğini hiç saklamıyor. Ancak Gürsel Tekin'in yaptığı "HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışı 6'lı masada bugüne kadar yaşanan en büyük krizin fitilini ateşlemiş gibi görünüyor.

    Takvim.com.tr ise aylardır yaptığı haberlerle 6'lı masada yaşanan krizleri ve durumun buraya geleceğini öngörüp okuyucularına durumu aktarmıştı. İşte 6'lı masada yaşan son HDP krizi ve geçmişte yaşanan krizler:

    GÜRSEL TEKİN'DEN HDP'YE BAKANLIK TEKLİFİ
    HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyleyen Gürsel Tekin'in "Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir." ifadeleri Millet İttifakı'nda büyük bir krize neden oldu.

    MERAL AKŞENER'DEN TEPKİ: HDP'NİN OLDUĞU MASADA BİZ OLMAYIZ
    6'lı masa ortağı partilerin milletvekilleri CHP'li Gürsel Tekin'e tepki gösterirken bir açıklama da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Habertürk'ün haberine göre söz alan birçok il başkanı o sözleri eleştirdi, HDP'nin kırmızı çizgileri olduğunu ifade etti.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı" ifadelerini kullandı.

    İYİ PARTİ'DEN TEPKİ
    İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ise sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak CHP'li Gürsel Tekin'e tepki gösterdi. Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı: "İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız.

    'HDP'ye bakanlık' açıklaması CHP ve İYİ parti'yi gerdi



        "KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ DOSDOĞRU ANLAŞILMALI"
        Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki: Pkk'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan HDP ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır."

        BİR TEPKİ DE CHP'Lİ ÖZCAN'DAN: NE DEMEK HDP'YE BAKANLIK?
        CHP'den ihracı gündemde olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da partisinin milletvekili Gürsel Tekin'e sert tepki gösterdi. Özcan " 'HDP'ye bakanlık verilebilir' ne demek. HDP, terör örgütü ile bağını kesti de bizim mi haberimiz yok? Bu söz en hafif tabirle aymazlıktır. Sözlerin parti adına bağlayıcılığı yok biliyorum. Bu yüzden Partimizin yetkili kurullarının Gürsel Tekin ile ilgili gereğini yapmasını umuyorum" dedi.



        CHP Genel Merkez yöneticilerine de sükut etmeyin çağrısında bulunan Dervişoğlu, "Gürsel Tekin beyefendi kendi namı hesabına verecek bir şeyi varsa, kime isterse ona versin. Densizliğin, hadsizliğin ve ilkelerimize saygısızlığın bir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

        PEŞ PEŞE TEKPKİLER

        Bir tepki de, İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'dan geldi. Ağıralioğlu'nun paylaşımını alıntılayan Dervişoğlu, "İYİ Parti'yi ve onun ilkelerini anlamayanlara karşı ders vermek gerekirse, geri durmayacağımız unutulmamalıdır. Herkes haddini ve hududunu bilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

            İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, genel başkanımızın 'terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız." ifadelerini kullandı.

            Açıklamaya razı olmadıklarını belirten Ağıralioğlu, "Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki: PKK'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan HDP ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır." dedi.



            HP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de, Tekin'i sert sözlerle eleştirdi. Çelebi paylaşımında, "6'lı masaya sinyal çakan eski askerler, en iyi Atatürkçü benim mangalda kül bırakmam diyenler vardı. Niye sustular!?" ifadelerini kullandı.



                Çelebi, "HDP yönetimi ve ona oy veren seçmen ayrıdır. Partilerin görevi PKK'nın siyasi kolu olan HDP yönetimine mesafe koyarken oy vermiş seçmeni politika üreterek kazanmaya çalışmaktır." dedi.

                Sözlerine devam eden Çelebi, bir de HDP'ye bakanlık hayali kuran CHP'ye "PKK-Öcalan severlerle benim işim olmaz!" diyerek yanıt verdi.

                "NE DEMEK HAD BİLDİRMEK?"
                İYİ Parti'den gelen tepkilerle değinen Tekin "40 yıldır siyasetin içindeyim CHP gibi çok önemli bir kurumun, okulun öğrencisiyim, bugüne kadar 6 Genel Başkan'la çalıştım, zamanı geldiği zaman eleştirmesini bilen bir insanım. Başka partinin insanlarının bana had bildirmesini şiddetle reddediyorum. Sayın Akşener'e olan saygımdan dolayı sesimi çıkarmıyorum. Ne demek had bildirmek? Kim bana had bildirecek? Bana tek had bildirecek insan CHP'nin kurumsal Genel Başkanı'dır. Eğer sorununuz milyonlarca seçmeni Cumhur İttifakı'na sevk etmekse bu başka bir şey." diye konuştu.

                TAKVİM.COM.TR 6'LI MASADAKİ KRİZLERİ OKUYUCULARINA AKTARMIŞTI
                6'lı masada yaşanan bu son kriz tam manasıyla perşembenin gelişi çarşambadan belliydi durumu. Çünkü Takvim.com.tr, okuyucularına 6'lı masada yaşanan krizleri neredeyse her gün aktarmıştı. İşte 6'lı masada yaşanan krizler:

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                Haberler Güncel Takvim.com.tr aylardır yazdı: 6'lı masadaki kriz büyüyor! Gürsel Tekin HDP'ye 'bakanlık' vaadinde bulundu Akşener resti çekti: HDP varsa biz yokuz
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