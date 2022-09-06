Takvim.com.tr aylardır yazdı: 6'lı masadaki kriz büyüyor! Gürsel Tekin HDP'ye 'bakanlık' vaadinde bulundu Akşener resti çekti: HDP varsa biz yokuz

Millet İttifakı'nın oluşturduğu 6'lı masada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı her fırsatta istediğini ima ediyor. Kılıçdaroğlu, adaylık için masanın gizli ortaklarından HDP'den de destek buluyor. Buna paralel olarak CHP'li isimler de HDP birlikteliğini hiç saklamıyor. Ancak Gürsel Tekin'in yaptığı "HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışı 6'lı masada bugüne kadar yaşanan en büyük krizin fitilini ateşlemiş gibi görünüyor.
Takvim.com.tr ise aylardır yaptığı haberlerle 6'lı masada yaşanan krizleri ve durumun buraya geleceğini öngörüp okuyucularına durumu aktarmıştı. İşte 6'lı masada yaşan son HDP krizi ve geçmişte yaşanan krizler:
GÜRSEL TEKİN'DEN HDP'YE BAKANLIK TEKLİFİ
HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyleyen Gürsel Tekin'in "Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir." ifadeleri Millet İttifakı'nda büyük bir krize neden oldu.
MERAL AKŞENER'DEN TEPKİ: HDP'NİN OLDUĞU MASADA BİZ OLMAYIZ
6'lı masa ortağı partilerin milletvekilleri CHP'li Gürsel Tekin'e tepki gösterirken bir açıklama da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi. Habertürk'ün haberine göre söz alan birçok il başkanı o sözleri eleştirdi, HDP'nin kırmızı çizgileri olduğunu ifade etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de "HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı" ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİ'DEN TEPKİ
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ise sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak CHP'li Gürsel Tekin'e tepki gösterdi. Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı: "İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız.