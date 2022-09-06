Takvim.com.tr aylardır yazdı: 6'lı masadaki kriz büyüyor! Gürsel Tekin HDP'ye 'bakanlık' vaadinde bulundu Akşener resti çekti: HDP varsa biz yokuz

Millet İttifakı'nın oluşturduğu 6'lı masada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı her fırsatta istediğini ima ediyor. Kılıçdaroğlu, adaylık için masanın gizli ortaklarından HDP'den de destek buluyor. Buna paralel olarak CHP'li isimler de HDP birlikteliğini hiç saklamıyor. Ancak Gürsel Tekin'in yaptığı "HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışı 6'lı masada bugüne kadar yaşanan en büyük krizin fitilini ateşlemiş gibi görünüyor.

Takvim.com.tr ise aylardır yaptığı haberlerle 6'lı masada yaşanan krizleri ve durumun buraya geleceğini öngörüp okuyucularına durumu aktarmıştı. İşte 6'lı masada yaşan son HDP krizi ve geçmişte yaşanan krizler:

GÜRSEL TEKİN'DEN HDP'YE BAKANLIK TEKLİFİ

HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyleyen Gürsel Tekin'in "Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir." ifadeleri Millet İttifakı'nda büyük bir krize neden oldu.