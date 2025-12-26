Suriye'nin Humus kentinde camide patlama: Can kaybı artıyor
Suriye'nin Humus bölgesinde İmam Ali bin Ebu Talib Camii'nde patlama meydana geldi. Suriye Sağlık Bakanlığı Sevk, Ambulans ve Acil Durumlar Müdürlüğü Başkanı Dr. Necib en-Naasan, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 21 kişinin ise yaralandığını bildirdi.
SANA muhabiri, patlamanın Humus'un Vadi Ez-Zeheb Mahallesi'nde bulunan İmam Ali bin Ebu Talib Camii içinde gerçekleştiğini bildirdi.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Suriye Sağlık Bakanlığı Sevk, Ambulans ve Acil Durumlar Müdürlüğü Başkanı Dr. Necib en-Naasan, SANA'ya yaptığı açıklamada, Humus'un Vadi ez-Zeheb Mahallesi'nde İmam Ali bin Ebu Talib Camii'nde meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını söyledi.
Patlamanın niteliği ve nedeninin yetkili makamlar tarafından araştırıldığı, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.