Humus'ta camide patlama, Fotoğraf SANA'dan alınmıştır

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Suriye Sağlık Bakanlığı Sevk, Ambulans ve Acil Durumlar Müdürlüğü Başkanı Dr. Necib en-Naasan, SANA'ya yaptığı açıklamada, Humus'un Vadi ez-Zeheb Mahallesi'nde İmam Ali bin Ebu Talib Camii'nde meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını söyledi.

Patlamanın niteliği ve nedeninin yetkili makamlar tarafından araştırıldığı, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.