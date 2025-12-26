PODCAST CANLI YAYIN

Suriye'nin Humus kentinde camide patlama: Can kaybı artıyor

Suriye'nin Humus bölgesinde İmam Ali bin Ebu Talib Camii'nde patlama meydana geldi. Suriye Sağlık Bakanlığı Sevk, Ambulans ve Acil Durumlar Müdürlüğü Başkanı Dr. Necib en-Naasan, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 21 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Suriye'nin Humus kentinde camide patlama: Can kaybı artıyor

Suriye'nin Humus kentinde bir camide meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.

Humus'ta camide patlama, Fotoğraf SANA'dan alınmıştırHumus'ta camide patlama, Fotoğraf SANA'dan alınmıştır

SANA muhabiri, patlamanın Humus'un Vadi Ez-Zeheb Mahallesi'nde bulunan İmam Ali bin Ebu Talib Camii içinde gerçekleştiğini bildirdi.

Humus'ta camide patlama, Fotoğraf SANA'dan alınmıştırHumus'ta camide patlama, Fotoğraf SANA'dan alınmıştır

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Suriye Sağlık Bakanlığı Sevk, Ambulans ve Acil Durumlar Müdürlüğü Başkanı Dr. Necib en-Naasan, SANA'ya yaptığı açıklamada, Humus'un Vadi ez-Zeheb Mahallesi'nde İmam Ali bin Ebu Talib Camii'nde meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını söyledi.

Patlamanın niteliği ve nedeninin yetkili makamlar tarafından araştırıldığı, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Humus'ta patlama, Ekran GörüntüsüHumus'ta patlama, Ekran Görüntüsü

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asrın inşasında 455 bin konut tamamlandı! Başkan Erdoğan yeni anahtarları teslim edecek
Son dakika! Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga: Erden Timur ve çok sayıda şüpheli gözaltında!
Türk Telekom
Dilek İmamoğlu Avrupa’ya sızlandı: Sessizlikleri bizi hayal kırıklığına uğrattı
Ankara'da düşen Libya uçağındaydı! Yunan kabin memurunun son mesajları ortaya çıktı
Son dakika! MİT'ten DEAŞ'a nokta operasyon: Yılbaşında eylem hazırlığı yapan terörist yakalandı
D&R KİTAP
2025'e damga vuran manşetlerle TAKVİM 31 yaşında!
CHP'den Özgür Özel'in rakılı mezar ziyaretine ilginç savunma: Özel bir görüntü her yıl anmaya gider
Müge Anlı 30 yıllık cinayeti ortaya çıkardı! İşte son bölüm yaşananlar…
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz! Veerman yerine o gelecek
D&R
Sabunla mesaj notayla şifre: 100 yıllık istihbarat klasiği yeniden gün yüzünde!
Firari Şeyma Subaşı bu sefer kandil akşamı ortaya çıktı: Sorumlusu benim!
Beşiktaş'ta Jadon Sancho gündemi!
Bakan Bayraktar'dan TAKVİM'e özel açıklamalar: Hedef günlük 1 milyon varil üretim
Güllü'nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporu ortaya çıktı: Temas ve dış kuvvet sonucu düştü
Ela Rümeysa Cebeci yapımcıya mesaj atıp uyuşturucu istedi
SDG için süre dolarken Suriye'de son durum | "ABD baskısıyla entegrasyon" iddiası: Abdi'nin kafası değişmedi | Şam'dan yalanlama geldi
Rothschild ailesinden Kasım Garipoğlu’na Divine Circus sırrı! Kubrick'in ölümü sapkın partilerde saklı