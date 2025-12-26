Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi Turkuvaz Medya'da! Yeşil dönüşümde yol haritası masaya yatırıldı

Samed Ağırbaş (Takvim.com.tr)

"SIFIR ATIK, EVLERDE BAŞLAYAN VE DÜNYAYA YAYILAN BİR ORTAK AKIL HAREKETİ"



Zirvenin "Sıfır Atıktan Döngüsel Ekonomiye" oturumunda konuşan Sıfır Atık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Samed Ağırbaş, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel bir başlık değil; ekonomi, toplumsal dönüşüm ve rekabet gücüyle doğrudan ilişkili bütüncül bir kalkınma alanı olduğuna dikkat çekti. Ağırbaş, "2017 yılında daha yaşanabilir bir Türkiye ve daha adil bir dünya için başlatılan Sıfır Atık yolculuğu, en başından itibaren toplumun tüm kesimleri tarafından sahiplenilen bir dönüşüm hareketi oldu. Bu hareketin merkezinde özellikle kadınlar var; çünkü Sıfır Atık evlerde, ailelerde başlıyor. Biz Sıfır Atık Vakfı olarak bu süreci 7'den 70'e herkesin dahil olduğu, eğitimle, bilimle ve ortak akılla büyüyen bir yapı olarak ele alıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızla Sıfır Atık'ı müfredata dahil ettik, YÖK iş birliğiyle üniversitelerde kulüpler ve akademik programlar başlattık. Bugün Birleşmiş Milletler paydaşlığında, İstanbul Teknik Üniversitesi çatısı altında kurduğumuz Sıfır Atık Enstitüsü ile bu alanda lisansüstü eğitimden akademik üretime uzanan kalıcı bir altyapı inşa ediyoruz. Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz ve 108 ülkeden katılımla dünyanın en büyük Sıfır Atık buluşması olan Sıfır Atık Forumu, bu vizyonun küresel karşılığını açıkça ortaya koydu. Önümüzdeki yıl COP sürecine giden yolda, Sıfır Atık ve kadın, enerji, sanayi, tasarım ve yeşil dönüşüm gibi başlıklarda çok paydaşlı çalışmalarla bu yolculuğu derinleştirmeyi hedefliyoruz. Kendimizi İstanbul'da 16 milyonun, Türkiye'de 86 milyonun ve dünyada milyarlarca insanın vakfı olarak görüyoruz. Çevre meselesinin siyaset üstü bir konu olduğuna inanıyor, eleştiriye açık, katılımcı ve kapsayıcı bir anlayışla Türkiye'nin 81 ilinde, köyden sanayiye tüm paydaşlarla birlikte yol yürümek istiyoruz. Çünkü Sıfır Atık ancak birlikte düşünür, birlikte üretir ve birlikte hareket ederse gerçek bir dönüşüme dönüşebilir" dedi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, GÜNLÜK HAYATIN İÇİNDE BAŞLAYAN BİR SORUMLULUK"



ATMA Derneği'nin yola çıkış noktasının çok basit ama bir o kadar güçlü bir çağrıya dayandığını ifade eden ATMA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Ersoy konuşmasına şöyle devam etti: "Atma! Amacımız, yaşadığımız çevreye saygıyı günlük hayatın doğal bir parçası hâline getirmek ve bu bilinci toplumun her kesimine yaymak. Dayanıklı, yeniden kullanılabilir, onarılabilir ve geri dönüştürülebilir ürünleri merkeze alan; döngüsel ekonomiyi üretim süreçlerinin kalbine yerleştiren şirketlerin artması hepimiz için umut verici. Çünkü biliyoruz ki yere atılmayan her atık, doğru tasarlanmış her ürün ve daha az tüketilen her kaynak; şehirlerimizin temiz kalmasına ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmamıza katkı sağlıyor. ATMA Derneği olarak hedefimiz yalnızca sokakları temiz tutmak değil; bireylerin, kurumların ve yerel yönetimlerin birlikte hareket ettiği güçlü bir farkındalık ekosistemi oluşturmak. Belediyelerle, özel sektörle ve sivil toplumla kurduğumuz iş birlikleriyle 'Atma!' çağrısını toplumsal bir refleks hâline getirmek istiyoruz. Bu zirvede bir araya gelen tüm kurumlar aslında aynı mesajı veriyor: Daha az atık, daha çok sorumluluk; daha temiz bir çevre, daha güçlü bir gelecek. Biz de herkesi, elindeki çöpü yere atmadan önce bir kez daha düşünmeye ve yaşadığı kente sahip çıkmaya davet ediyoruz. Çünkü inanıyorum ki Türkiye, çöp atılmayan sokakları ve döngüsel ekonomiyle güçlenen üretim anlayışıyla çok daha güzel olacak."

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE ASIL DÖNÜŞÜM ATIK YÖNETİMİNDEN BAŞLIYOR"



Konuşmasında, sürdürülebilirliğin Türkiye'de son yıllarda daha fazla gündeme gelse de uygulama tarafında henüz yolun başında olunduğuna dikkat çeken ATMA Derneği Başkan Yardımcısı Şila Gök, dünyada yeşil dönüşüm ve karbon ayak izi konularının artık ticaretin ön koşulu haline geldiğini vurguladı. Atık yönetiminden ambalaj kullanımına kadar tüm süreçlerin bu dönüşümün merkezinde yer aldığını belirten konuşmacı, bireylerin ve kurumların bu alanda daha bilinçli ve denetleyici bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Toplumsal farkındalık arttıkça her bireyin çevresi için bir "müfettişe" dönüşebileceğini söyleyen konuşmacı, hedeflerinin Türkiye genelinde temiz şehirleri görünür kılan, farkındalığı ödüllendiren bir sürdürülebilirlik haritası oluşturmak olduğunu dile getirdi.