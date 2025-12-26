İstanbul'da kar için geri sayım! Valilik uyardı: 56 il alarm listesinde! Yılbaşında kar yağacak mı?
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları hızla düşerken birçok bölgede yağışlı ve soğuk hava etkisini artıracak. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenirken İstanbul'da da cuma gününden itibaren sıcaklıkların belirgin şekilde azalacağı, yağışlı ve yer yer kış koşullarının etkili olacağı tahmin ediliyor.
