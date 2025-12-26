İstanbul'da kar için geri sayım! Valilik uyardı: 56 il alarm listesinde! Yılbaşında kar yağacak mı?

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C , 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

KARS °C , 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA °C , 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

VAN °C , 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı