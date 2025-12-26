PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da kar için geri sayım! Valilik uyardı: 56 il alarm listesinde! Yılbaşında kar yağacak mı?

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yurt genelinde hava sıcaklıkları hızla düşerken birçok bölgede yağışlı ve soğuk hava etkisini artıracak. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenirken İstanbul'da da cuma gününden itibaren sıcaklıkların belirgin şekilde azalacağı, yağışlı ve yer yer kış koşullarının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin yaptığı son değerlendirmelere göre yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini artırmaya hazırlanıyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere birçok bölgede mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken yağışların akşam ve gece saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.

İstanbul'da ise 26 Aralık Cuma gününden itibaren sıcaklıklarda 5 ila 8 derecelik düşüş yaşanacağı, soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği bildirildi. Valilik özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

KUVVETLİ YAĞIŞ YOLDA

Yağışların gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUGÜN YURTTA HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile ilk saatlerde Tekirdağ çevreleri yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, (Denizli hariç) bölgenin iç kesimlerinin yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in (Mersin hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun yüksekleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin (batısında hafif olmak üzere) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri ile gece saatlerinden itibaren genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

RİZE °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BATMAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

(Cumartesi günü yurt genelinde 56 ilde kar yağışı bekleniyor)

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

MARDİN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji uzmanları özellikle İstanbul için dikkat çeken uyarılarda bulunuyor. Yapılan değerlendirmelere göre 27 Aralık Cumartesi günü Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülecek. 29 Aralık Pazartesi günü ise yağışların il genelinde etkili olması ve yüksek kesimlerde kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Uzmanlar cuma akşamından itibaren sıcaklıklarda belirgin bir düşüş yaşanacağını vurguluyor. Uzun süredir İstanbul'da görülmeyen eksi derecelerin tekrar hissedileceği belirtiliyor. Gece sıcaklıklarının eksi 3 ila eksi 5 derecelere kadar düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının etkili olacağı ifade ediliyor.

Kaynak: MGM, Takvim arşiv foto, AA, İstanbul Valiliği