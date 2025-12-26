Epstein listesinde 10 gizli suç ortağı! Hepsi sansürlendi: Kritik isim Victoria’s Secret’ın sahibi mi?

Epstein ve Wexner, Sosyasl medya

ZENGİN İŞ ADAMI VICTORIA'S SECRET'IN SAHİBİ Mİ?

Sansürlenmiş e-postada dikkat çekici bir referans olarak "Ohio'da zengin bir iş adamından" bahsediliyor. Bazı bağımsız araştırmacılar ve yorumcular, bunun, Epstein ile olan bağları uzun süredir inceleme altında olan Victoria's Secret'ın eski milyarder sahibi Leslie Wexner'e yapılan daha önce bildirilen atıflarla örtüşebileceğini belirtiyor.

Son bir rapora göre, Wexner'ın adı, komplo kuranlarla ilgili olarak yayımlanan en az bir e-postada geçiyor ancak avukatı, müvekkilinin hiçbir zaman soruşturma altında olmadığını iddia ediyor.