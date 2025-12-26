PODCAST CANLI YAYIN

Epstein listesinde 10 gizli suç ortağı! Hepsi sansürlendi: Kritik isim Victoria’s Secret’ın sahibi mi?

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile ilgili yayımlanan belgelerde suç ortağı olarak bahsedilen 10 kişinin isminin sansürlenmesi dikkat çekti. FBI'ın New York ofisine ait dahili bir e-posta 10 suç 4'ünün hala yakalanamadığını belirtiyor. Bunlardan birinin zengin bir iş adamı olduğu bilinirken gözler Victoria's Secret'ın eski milyarder sahibi Leslie Wexner'e çevrildi.

Epstein listesinde 10 gizli suç ortağı! Hepsi sansürlendi: Kritik isim Victoria’s Secret’ın sahibi mi?

ABD Adalet Bakanlığı, pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile ilgili belgeler yayımlamaya devam ediyor. Binlerce belge ortaya çıksa da neredeyse yüzde 90'ının sansürlü olması tartışmalara yol açıyor.

Trump ve Epstein, ArşivTrump ve Epstein, Arşiv

TRUMP EPSTEIN İLE SEKİZ KEZ UÇTU

Belgelerde ABD Başkanı Donald Trump'ın da Epstein'ın uçağına en az sekiz kez bindiği ortaya çıktı fakat Trump, Epstein ile görüşmeyi çok eski bir dönemde kestiğini açıkladı.

Sansürlü Epstein belgeleriSansürlü Epstein belgeleri

10 SUÇ ORTAĞI SANSÜRLENDİ

Adalet Bakanlığı'nın Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında yayımladığı, büyük ölçüde sansürlenmiş dosyaların içinde bomba etkisi yaratan bir bilgi bulunuyor. 2019 tarihli bir FBI e-posta zinciri, açıkça 10 suç ortağından bahsediyor.

Şu anda internette dolaşan FBI'ın New York ofisine ait dahili bir e-posta, büyük jüri celpleriyle aranan 10 potansiyel suç ortağına atıfta bulunuyor. İşte e-postada yer alan ifadeler:

10 suç ortağından 3'ü Florida'da bulundu ve kendilerine GJ mahkeme celbi tebliğ edildi; 1'i Boston'da, 1'i New York'ta ve 1'i Connecticut'ta bulundu ve onlara da celp tebliğ edildi. 10 kişiden 4'ü hala yakalanmadı ve haklarında girişimlerde bulunuldu. 1'i Ohio'da zengin bir iş adamı, hakkında CV'ye bilgi gönderildi; kalan 3'ü ise şu anda firarda.

MAĞDUR DEĞİLLER NEDEN SANSÜRLENDİLER?

Söz konusu listede yer alan isimler sansürleniyor fakat bunların hiçbiri mağdur değil, aksine soruşturma konusu olan kişiler.

Yasa metnine göre, aşağıdaki hususları korumak amacıyla metinde değişiklikler yapılabilir :

Mağdurların kimlik bilgilerinin,

Çocuk cinsel istismarı materyali,

İstismar veya ölüm görüntüleri,

Devam eden soruşturmaları tehlikeye atacak bilgiler,

Gizli ulusal güvenlik materyali.

ABD basınının da dikkat çektiği üzere suç ortaklarının isimleri bu kategorilere girmiyor. Bu da sansürle ilgili ciddi ihlallere işaret ediyor.

Epstein ve Wexner, Sosyasl medyaEpstein ve Wexner, Sosyasl medya

ZENGİN İŞ ADAMI VICTORIA'S SECRET'IN SAHİBİ Mİ?

Sansürlenmiş e-postada dikkat çekici bir referans olarak "Ohio'da zengin bir iş adamından" bahsediliyor. Bazı bağımsız araştırmacılar ve yorumcular, bunun, Epstein ile olan bağları uzun süredir inceleme altında olan Victoria's Secret'ın eski milyarder sahibi Leslie Wexner'e yapılan daha önce bildirilen atıflarla örtüşebileceğini belirtiyor.

Son bir rapora göre, Wexner'ın adı, komplo kuranlarla ilgili olarak yayımlanan en az bir e-postada geçiyor ancak avukatı, müvekkilinin hiçbir zaman soruşturma altında olmadığını iddia ediyor.

Epstein belgeleri, ArşivEpstein belgeleri, Arşiv

MANKEN YAPACAĞIZ DİYE KANDIRDILAR

Daha önce Epstein kurbanlarının Victoria's Secret mankeni olma yalanıyla kandırıldığı ve sapkın ağa düşürüldüğü iddia edilmişti.

Kirli arşivden yeni kareler! Epstein'ın küçük çocuklarla olan fotoğrafları ortaya çıktı

