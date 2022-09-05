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    • Güncel
    • 06.09.2022 00:47
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    • 06.09.2022 01:07
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    "HDP'ye bakanlık vaadi" krizi! CHP, İYİ Parti'yi bombaladı: Beni konuşturmasınlar HDP’nin oyuyla kazanılan belediyelerden ihale aldılar

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin "HDP'ye bakanlık verebiliriz" çıkışı sonrası CHP ve İYİ Parti birbirine girdi. Masadaki HDP kaosunun gölgesinden CHP'li Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Yarkadaş, "HDP’nin verdiği oyla kazanılan belediyelerden İYİ Partililer ihaleler aldılar, tek tek biliyorum, konuşturmasınlar beni" ifadelerini kullandı. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP, İYİ Parti’yi bombaladı! HDP, ihale...

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala 6 benzemezin bir araya geldiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+2'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.

    Masadaki küçük hesaplar ve adaylık savaşlarının gölgesinde CHP ve İYİ Parti arasında HDP krizi baş gösterdi.


    CHP'DEN HDP'YE 'BAKANLIK VEREBİLİRİZ' ÇIKIŞI
    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir programda 'HDP'ye bakanlık verebiliriz' çıkışında bulundu.




    Tekin şu ifadeleri kullandı;

    "Benim hiç geri vitesim yok. Ben ne söylediğimi biliyorum. Tarih beni haklı çıkaracak. HDP konusu Çiçek'e başka bir TV'de sorulmuş. O da 'Elbette, neden olmasın' demiş. Şimdi bir akıl tutulması yaşanıyor. Demokrasi diyoruz... Millet iradesi diyoruz... Siyasi partiler olarak seçime gideceğiz ve milletimiz de onlara oy verecek. Milletin oy verdiği bir siyasi parti seçilecek. HDP Meclis'te temsil ediliyor. Bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için HDP'yi saymayacaksınız. O zaman millet iradesi nerede kaldı? O zaman bu seçmen yarın nasıl oy verecek? HDP'ye Bakanlık verilebilir. Her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir

    CHP'li Gürsel Tekin'in bu sözlerine Yavuz Ağıraloğlu ve Müsavat Dervişoğlu başta olmak üzere birçok İYİ Partili'den sert tepki geldi.

        HDP'NİN VERDİĞİ OYLA KAZANILAN BELEDİYELERDEN İHALE ALAN İYİ PARTİLİLER
        CHP ve İYİ Parti arasında çıkan HDP kaosunun gölgesinden CHP'li Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

        Yarkadaş, "HDP'nin verdiği oyla kazanılan belediyelerden İYİ Partililer ihaleler aldılar, tek tek biliyorum, konuşturmasınlar beni" ifadelerini kullandı.



        CHP VE İYİ PARTİ'NİN İPLİĞİ PAZARA ÇIKTI
        CHP'li Barış Yarkadaş'ın bu sözleri HDP ile saman altından su yürüten CHP ve İYİ Parti'nin ipliğini bir kez daha pazara çıkardı.

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        Haberler Güncel "HDP'ye bakanlık vaadi" krizi! CHP, İYİ Parti'yi bombaladı: Beni konuşturmasınlar HDP’nin oyuyla kazanılan belediyelerden ihale aldılar
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