CHP'den Özgür Özel'in rakılı mezar ziyaretine ilginç savunma: Özel bir görüntü her yıl anmaya gider

CHP Sözcüsü Zeynel Emre (Fotoğraf: AA)

Emre şunları söyledi:

"Şimdi bir defa bu görüntünün güncel olmadığının altını çizelim. Bu görüntü 2020 yılına ait bir görüntü. Özel bir görüntü. Orada bir resmi cenaze töreni vesaire de yok. Genel başkanımız o zaman genel başkan değil grup başkan vekili. Geçmişte rahmetli Kamer Genç'le de yakın çalışmış. Abilik, kardeşlik yapmış, dostluk yapmış. Bu bilinen bir durum, bilinen bir isim. Ve her yıl da kendisi anmaya gider. Dolayısıyla anma töreni ya da işte sonrasındaki durumu tertipleyen falan da değil. Yıllar önceki bir görüntü üzerinden bugünün gerçeğini, bugünün düzenini, bugün yaşananlarını merkeze alıp tartışmayı çok sağlıklı bulmuyoruz"