CHP'den Özgür Özel'in rakılı mezar ziyaretine ilginç savunma: Özel bir görüntü her yıl anmaya gider
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Kamer Genç’i Tunceli’deki mezarı başında rakı ile andığı görüntüler kamuoyunda büyük tepki çekerken, Başkan Erdoğan da olaya sert sözlerle tepki gösterdi. Tartışmalar üzerine CHP’den yapılan savunmada ise görüntülerin 2020 yılına ait olduğu belirtilerek, "Özel bir görüntü, Özgür Özel her yıl Kamer Genç’i anmaya gider" denildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Kamer Genç'i Tunceli'deki kabri başında rakılarla andığı ortaya çıktı.
KADEH TOKUŞTURDULAR RAKI DÖKTÜLER
Mezar kitabesinde yazan "Ruhuna Fatiha" lafzını bile umursamayan CHP'liler, ellerinde rakı bardaklarıyla mezar başında toplandı.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın mezarın "suluk" kısmına rakı boşalttığı görüldü. O anlarda Özgür Özel'in bir hayli neşeli olması dikkatlerden kaçmadı.
BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERDİ
Takvim.com.tr'nin haberleştirdiği skandala Başkan Erdoğan da tepki gösterdi. Erdoğan, "Kabristanda kadeh tokuşturmayı maharet zannediyor. Kendi milletvekiline saygı duymayan, milletine saygı duyar mı?" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre dün (25 Aralık) CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sonrası açıklama yaptı.
Kamer Genç'in mezarı başındaki görüntülerin siyaset gündeminde çok konuşulduğunu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda eleştirisi olduğunun hatırlatılması üzerine Emre "görüntüler güncel değil" savunması yaptı.
Emre şunları söyledi:
"Şimdi bir defa bu görüntünün güncel olmadığının altını çizelim. Bu görüntü 2020 yılına ait bir görüntü. Özel bir görüntü. Orada bir resmi cenaze töreni vesaire de yok. Genel başkanımız o zaman genel başkan değil grup başkan vekili. Geçmişte rahmetli Kamer Genç'le de yakın çalışmış. Abilik, kardeşlik yapmış, dostluk yapmış. Bu bilinen bir durum, bilinen bir isim. Ve her yıl da kendisi anmaya gider. Dolayısıyla anma töreni ya da işte sonrasındaki durumu tertipleyen falan da değil. Yıllar önceki bir görüntü üzerinden bugünün gerçeğini, bugünün düzenini, bugün yaşananlarını merkeze alıp tartışmayı çok sağlıklı bulmuyoruz"
TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI: OLAĞAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Takvim.com.tr infial uyandıran korkunç görüntüler sonrası CHP Genel Merkezi'nde alarm durumuna geçtiğini ve Özgür Özel, Veli Ağbaba ve ekibinin görüntüleri kimin servis ettiğini araştırdığını yazmıştı. Sözcü Emre'nin "Özel bir görüntü" ifadesi de görüntülerin sızdırıldığını ve CHP'nin olağan şüphelileri aradığını gösterdi.