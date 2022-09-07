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    • 07.09.2022 18:08
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    HDP ile iş tutup 'aynı masaya oturmayız' tiyatrosu! Meral Akşener, teröristbaşı Öcalan'a ev hapsi isteyeni makamla ödüllendirdi

    İYİ Parti'deki HDP ile iş tutup 'aynı masaya oturmayız' tiyatrosu hız kesmeden sürüyor. "HDP'ye Bakanlık vaadi" krizi sonrası Meral Akşener, Cumhur İttifakı'na çamur atarak CHP ile yaşadıkları sorunu ve HDP ile yürüttükleri işbirliğini gölgeleme peşine düştü. Yaşanan bu gelişeler tüm sıcaklığını korurken Akşener, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsi verilmesinin daha uygun olduğunu, HDP'ye saygı duyulması gerektiğini söyleyen Salim Ensarioğlu'na Genel Merkez'de makam verdi. Böylelikle Meral Akşener'in HDP konusundaki yaman çelişkisi bir kez daha gözler önüne serildi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    İYİ Parti ve Akşener’in HDP ikiyüzlülüğü!

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masa entrikadan, milleti aldatmadan geçilmiyor...

    "HDP'ye Bakanlık vaadi" krizi sonrası Meral Akşener, Cumhur İttifakı'na çamur atarak CHP ile yaşadıkları sorunu ve HDP ile yürüttükleri işbirliğini gölgeleme peşine düştü.




    Daha evvelden Selahattin Demirtaş'a 'kahvaltı yapalım' diye yanlayan ve Demirtaş'ın CB adayı olması gerektiğini savunan Akşener, şimdilerde ise "HDP ile aynı masaya oturmam" şeklinde sözler sarf ediyor.

    İYİ Parti Genel Başkanı, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsi verilmesinin daha uygun olduğunu, HDP'ye saygı duyulması gerektiğini söyleyen Salim Ensarioğlu'na Genel Merkez'de makam verdi.

    Yine Akşener, 'HDP masada olmalı' diyen İYİ Parti Sarıyer İlçe Başkanı Mustafa Yazıcı'ya da sessiz kaldı. Akşener'in, gizli anayasa komisyonunda HDP ile bir masada yer aldığı da ortaya çıkmıştı.



    AKŞENER'İN YAMAN ÇELİŞKİSİ: HDP
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, 'HDP'ye bakanlık elbette verilebilir' sözleri sonrası, "Sayın Gürsel Tekin çok tecrübeli kilit taşlarından birisidir. Böyle bir cümle kurduğuna göre, kanaat belirttiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir. Şimdi biz o masada İYİ Parti olarak hiçbir partinin başka siyasi partilerle nasıl ilişkiler kuracağına dair nasıl ilişkiler kuracağına dair dayatmaya girmedik. İlişki de demeyelim iletişim diyelim, herhangi bir dayatmada bulunmadık. Bu ilişkilere saygı duyduk. Bizim de diğer siyasi partilerle olan iletişimize herkes saygı duymak zorunda." açıklamasını yapmıştı.

    Daha önce de, 'Biz HDP'nin olduğu masada olmayız' çıkışı yapan Akşener'in söylemleri ile uygulamaları arasındaki fark ise dikkat çekiyor.



        ÖCALAN'A EV HAPSİ DİYEN ENSARİOĞLU'NUN MAKAM İLE ÖDÜLLENDİRDİ
        HDP konusunda yaman bir çelişki yaşayan Akşener, Mehmet Salim Ensarioğlu'nu İYİ Parti Ortadoğu Politikaları Başkanı yaparak Genel Merkez'de koltuk verdi. Akşener'in Genel Merkez'e aldığı Ensarioğlu, 'Abdullah Öcalan'a ev hapsi verilmeli.' ve 'HDP'ye saygı duyulmalı' çıkışları ile biliniyor.

        "HDP KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ OLARAK MASADA OLMALI"
        Yine Meral Akşener'in, İYİ Parti Sarıyer İlçe Başkanı Mustafa Yazıcı'nın, 'HDP masada olmalı, Kürtleri temsil etmeli.' sözlerine de kayıtsız kaldığı belirtiliyor.




        GİZLİ ANAYASA İÇİN MASAYA OTURDUĞUNU UNUTTU
        'İYİ Parti'yi, CHP ile, HDP ile yan yana getirme çabalarını çok çirkin buluyorum' diyen Akşener'in gizli anayasa çalışmaları için HDP ile masaya oturan partiler arasında yer aldığı da biliniyor.

        Anayasa taslağını hazırladığı belirtilen CHP'li İbrahim Kaboğlu iddiaları doğrularken, o zaman İYİ Parti vekili olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da skandal anayasa taslağını yayınlayarak Akşener'e sert çıkmıştı.



        DEMİRTAŞ'A KAHVALTI YANLAMASI, 'CB ADAYI OLMALI' ÇAĞRISI...
        Akşener daha önceden de Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapmak istediğini dile getirmiş, HDP'nin Kürtlerin siyasi temsilcisi olduğunu belirterek "Sayın Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olmalıdır" şeklinde konuşmuştu.

        HDP mevzusunda ikili oynayan Meral Akşener, 2017 yılında da CHP ile ittifak yapmayız deyip, kısa bir süre sonra Kılıçdaroğlu ile yan yana iş tutmuştu.
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        İYİ Parti ve Akşener’in HDP ikiyüzlülüğü!
        Haberler Güncel HDP ile iş tutup 'aynı masaya oturmayız' tiyatrosu! Meral Akşener, teröristbaşı Öcalan'a ev hapsi isteyeni makamla ödüllendirdi
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