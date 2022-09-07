HDP ile iş tutup 'aynı masaya oturmayız' tiyatrosu! Meral Akşener, teröristbaşı Öcalan'a ev hapsi isteyeni makamla ödüllendirdi





AKŞENER'İN YAMAN ÇELİŞKİSİ: HDP

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, 'HDP'ye bakanlık elbette verilebilir' sözleri sonrası, "Sayın Gürsel Tekin çok tecrübeli kilit taşlarından birisidir. Böyle bir cümle kurduğuna göre, kanaat belirttiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir. Şimdi biz o masada İYİ Parti olarak hiçbir partinin başka siyasi partilerle nasıl ilişkiler kuracağına dair nasıl ilişkiler kuracağına dair dayatmaya girmedik. İlişki de demeyelim iletişim diyelim, herhangi bir dayatmada bulunmadık. Bu ilişkilere saygı duyduk. Bizim de diğer siyasi partilerle olan iletişimize herkes saygı duymak zorunda." açıklamasını yapmıştı.



Daha önce de, 'Biz HDP'nin olduğu masada olmayız' çıkışı yapan Akşener'in söylemleri ile uygulamaları arasındaki fark ise dikkat çekiyor.