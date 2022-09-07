HDP ile iş tutup 'aynı masaya oturmayız' tiyatrosu! Meral Akşener, teröristbaşı Öcalan'a ev hapsi isteyeni makamla ödüllendirdi

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masa entrikadan, milleti aldatmadan geçilmiyor...
"HDP'ye Bakanlık vaadi" krizi sonrası Meral Akşener, Cumhur İttifakı'na çamur atarak CHP ile yaşadıkları sorunu ve HDP ile yürüttükleri işbirliğini gölgeleme peşine düştü.
Daha evvelden Selahattin Demirtaş'a 'kahvaltı yapalım' diye yanlayan ve Demirtaş'ın CB adayı olması gerektiğini savunan Akşener, şimdilerde ise "HDP ile aynı masaya oturmam" şeklinde sözler sarf ediyor.
İYİ Parti Genel Başkanı, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a ev hapsi verilmesinin daha uygun olduğunu, HDP'ye saygı duyulması gerektiğini söyleyen Salim Ensarioğlu'na Genel Merkez'de makam verdi.
Yine Akşener, 'HDP masada olmalı' diyen İYİ Parti Sarıyer İlçe Başkanı Mustafa Yazıcı'ya da sessiz kaldı. Akşener'in, gizli anayasa komisyonunda HDP ile bir masada yer aldığı da ortaya çıkmıştı.
AKŞENER'İN YAMAN ÇELİŞKİSİ: HDP
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, 'HDP'ye bakanlık elbette verilebilir' sözleri sonrası, "Sayın Gürsel Tekin çok tecrübeli kilit taşlarından birisidir. Böyle bir cümle kurduğuna göre, kanaat belirttiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir. Şimdi biz o masada İYİ Parti olarak hiçbir partinin başka siyasi partilerle nasıl ilişkiler kuracağına dair nasıl ilişkiler kuracağına dair dayatmaya girmedik. İlişki de demeyelim iletişim diyelim, herhangi bir dayatmada bulunmadık. Bu ilişkilere saygı duyduk. Bizim de diğer siyasi partilerle olan iletişimize herkes saygı duymak zorunda." açıklamasını yapmıştı.
Daha önce de, 'Biz HDP'nin olduğu masada olmayız' çıkışı yapan Akşener'in söylemleri ile uygulamaları arasındaki fark ise dikkat çekiyor.