Atv Müge Anlı 26 Aralık 2025 canlı izle! Müge Anlı’da son bölüm neler oldu?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen gündüz kuşağı programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert” her sabah yaşanan çarpıcı olaylar ve yeni detaylarla izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Peki Müge Anlı’da son bölüm neler oldu?

26 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Programda ele alınan son gelişmeler ve dikkat çeken anlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte günün öne çıkan başlıkları…

KORKUNÇ OLAYDA ŞOKE EDEN İTİRAFLAR

4 yaşındayken kaybolan Emine Yıldırımcan'ın ne olduğu, aradan geçen 30 yılın ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme geldi. 1995 yılında ortadan kaybolan küçük Emine'ye dair ortaya atılan iddialar, izleyenleri derinden sarstı ve büyük infial yarattı.

"TESPİH MAKİNESİ" DETAYI KAN DONDURDU

Programda özellikle Emine'nin üvey babasıyla ilgili dile getirilen "tesbih makinesi" iddiası, olayın vahametini gözler önüne serdi. Bu detay, yaşananların ne kadar korkunç boyutlara ulaştığını ortaya koydu.

Müge Anlı'nın 15 Aralık tarihli yayınında, Emine Yıldırımcan'ın üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığı ve ardından akıl almaz bir yöntemle öldürüldüğü iddia edildi. Bu açıklamalar stüdyoda ve ekran başındaki izleyicilerde büyük şok yarattı.

AİLE GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASINI İSTEDİ

Emine Yıldırımcan'ın kuzeni ve amcası, yıllardır cevap bekleyen sorulara yanıt bulabilmek için Müge Anlı'ya başvurdu. Kuzen Aymila, olayla ilgili bildiklerini ayrıntılarıyla paylaşarak uzun süredir devam eden belirsizliğin sona ermesini istediklerini ifade etti.

"ANNESİ GÖRMEMİZİ ENGELLEDİ" İDDİASI

Aymila, yıllar boyunca Emine'yi görmek ve onunla iletişim kurmak istediklerini ancak Emine'nin annesi Raziye Tanrıkulu tarafından bu girişimlerin sürekli engellendiğini öne sürdü.

ŞÜPHELER ÜVEY BABA ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTI

Ailenin anlatımına göre Raziye Tanrıkulu, Emine'nin biyolojik babasından ayrıldıktan sonra Ercan Yılmaz ile dini nikâh kıydı ve Emine ile birlikte onun evine taşındı. Emine'nin kaybolmasının da bu dönemden sonra gerçekleştiği belirtildi. Aile üyeleri, o dönemde de şüphelerin Ercan Yılmaz üzerinde yoğunlaştığını ancak herhangi bir sonuç alınamadığını dile getirdi.

Aymila'nın aktardığı bilgilere göre, Ercan Yılmaz'ın önceki evliliğinden olan üç kızı, 2000'li yıllarda babaları hakkında cinsel istismar iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bu şikâyetler sonucunda Yılmaz'ın 2004 yılında tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.

ÖZ KIZINDAN CANLI YAYINDA ŞOK SÖZLER

Telefonla programa bağlanan Ercan Yılmaz'ın öz kızı Selin, canlı yayında dehşet verici iddialarda bulundu. Selin, babasının Emine'ye şiddet uyguladığını, küçük çocuğu duvara savurduktan sonra hareketsiz kaldığını ve ardından cesedi yok etmek için tesbih makinesinde parçaladığını öne sürdü.

ANNENİN GÖZYAŞLARI İÇİNDEKİ İTİRAFI

Emine'nin annesi Raziye Tanrıkulu ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Ercan, her şeyi benim üstüme yıkamakla ve ailemi öldürmekle tehdit etti. Hala yaşadıklarımın etkisindeyim."

Raziye Hanım, yaşadığı travmayı şu ifadelerle dile getirdi:
"Çektiğim çileleri bir bilseniz… Bazen bir noktaya dalıp kalıyorum, kızımın her parçası gözümün önüne geliyor. Ercan beni de öldürmeye çalıştı. Dilimi penseyle çekti, bana şiddet uyguladı."

Müge Anlı, reklam arasında Selin'in anlattıklarını hatırlatarak Raziye Hanım'a, "Selin'in dediği gibi çocuğun öldürüldüğünü gördün mü, sonrasında Ercan seni dövdü mü?" diye sordu.

"PARÇALARI ELİME VERDİ"

Raziye Tanrıkulu ise yaşananları şu sözlerle aktardı:
"Günler öncesinden dayak başlamıştı. Oda karanlıktı, kaç gün geçtiğini bile bilmiyordum. Bir leğenin içinde tesbih poşeti vardı, parçaları içine koymuştu. Sonra o poşeti elime verdi. Evladımı nereye götürdüğünü bilmiyorum. Bilsem susar mıydım?"

"KORKTUĞUM İÇİN POLİSE ANLATAMADIM"

Müge Anlı'nın "Neden polise anlatmadın?" sorusu üzerine Raziye Hanım, Ercan Yılmaz'ın kendisini cinayeti üstüne yıkamakla ve ailesine zarar vermekle tehdit ettiğini söyleyerek, korku nedeniyle susmak zorunda kaldığını ifade etti.

