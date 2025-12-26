Atv Müge Anlı 26 Aralık 2025 canlı izle! Müge Anlı’da son bölüm neler oldu?

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 09:03

26 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Programda ele alınan son gelişmeler ve dikkat çeken anlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte günün öne çıkan başlıkları…

Müge Anlı 'nın 15 Aralık tarihli yayınında, Emine Yıldırımcan'ın üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığı ve ardından akıl almaz bir yöntemle öldürüldüğü iddia edildi. Bu açıklamalar stüdyoda ve ekran başındaki izleyicilerde büyük şok yarattı.

Programda özellikle Emine'nin üvey babasıyla ilgili dile getirilen "tesbih makinesi" iddiası, olayın vahametini gözler önüne serdi. Bu detay, yaşananların ne kadar korkunç boyutlara ulaştığını ortaya koydu.

4 yaşındayken kaybolan Emine Yıldırımcan'ın ne olduğu, aradan geçen 30 yılın ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme geldi. 1995 yılında ortadan kaybolan küçük Emine'ye dair ortaya atılan iddialar, izleyenleri derinden sarstı ve büyük infial yarattı.

(Kaynak: Atv)

AİLE GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASINI İSTEDİ

Emine Yıldırımcan'ın kuzeni ve amcası, yıllardır cevap bekleyen sorulara yanıt bulabilmek için Müge Anlı'ya başvurdu. Kuzen Aymila, olayla ilgili bildiklerini ayrıntılarıyla paylaşarak uzun süredir devam eden belirsizliğin sona ermesini istediklerini ifade etti.

"ANNESİ GÖRMEMİZİ ENGELLEDİ" İDDİASI

Aymila, yıllar boyunca Emine'yi görmek ve onunla iletişim kurmak istediklerini ancak Emine'nin annesi Raziye Tanrıkulu tarafından bu girişimlerin sürekli engellendiğini öne sürdü.

ŞÜPHELER ÜVEY BABA ÜZERİNDE YOĞUNLAŞTI

Ailenin anlatımına göre Raziye Tanrıkulu, Emine'nin biyolojik babasından ayrıldıktan sonra Ercan Yılmaz ile dini nikâh kıydı ve Emine ile birlikte onun evine taşındı. Emine'nin kaybolmasının da bu dönemden sonra gerçekleştiği belirtildi. Aile üyeleri, o dönemde de şüphelerin Ercan Yılmaz üzerinde yoğunlaştığını ancak herhangi bir sonuç alınamadığını dile getirdi.

Aymila'nın aktardığı bilgilere göre, Ercan Yılmaz'ın önceki evliliğinden olan üç kızı, 2000'li yıllarda babaları hakkında cinsel istismar iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bu şikâyetler sonucunda Yılmaz'ın 2004 yılında tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.