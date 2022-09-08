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HDP'nin kötü polisi Ebru Günay yine devrede! Akşener'e sert çıktı

HDP'nin kötü polisi Ebru Günay yine devrede! Akşener'e sert çıktı
08.09.2022 13:53

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Meral Akşener'e karşı daha önce de 'kötü polis' rolünü oynayan Ebru Günay bir kez daha sahaneye çıktı ve Akşener'e yönelik "Meral Akşener veya onun sözcülerinin işi HDP'ye konum belirlemek değil. Bir kere halk; seni Mehmet Ağar ve Tansu Çiller ile çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor. Hiç merak etme, senin bu ülkeye vaat ettiğin tek şey 90'ların karanlığıdır. Hiçbir HDP'li zaten senin olduğun masaya gelmez, hatta oturduğun kıraathanede çay içmez. Defalarca söyledik, yine söyleyelim; HDP'nin masası ve ittifakı bellidir. Bizim birlikteliğimiz Emek ve Özgürlük İttifakı'dır. Bu ittifak gerçekten demokratik değişimi, dönüşümü isteyen gerçek muhaliflerin tek adresidir. Seçimleri önemsiz görmüyoruz ama seçim gününe ve adaylık tartışmalarına odaklanarak değil, mücadele ittifakını büyüterek geliyoruz." ifadelerini kullandı.

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