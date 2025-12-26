Son dakika! Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga: Erden Timur ve çok sayıda şüpheli gözaltında!

29 KİŞİLİK GÖZALTI LİSTESİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda Bahis Soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 29 kişinin isimleri belli oldu. 1.Bahattin Berke Demircan 2. Doğukan Çınar 3.Ergün Nazlı 4.Eyüp Can Temiz 5.Furkan Demir 6.Gökhan Payal 7.Hamit Bayraktar 8.Hüseyin Aybars Tüfekçi 9.İbrahim Yılmaz 10.İlke Tankul 11.İsmail Karakaş 12.Mert Aktaş 13.Mustafa Çeçenoğlu 14.Tufan Kelleci 15.Erden Timur 16.Figen Özkaya 17.Emrah Günaydı 18.Burak Söyleyen 19.Fatih Kulaksız 20.Ecem Alkaş 21.Ecrin Korkmaz 22.Esat Bilayak 23.Mirza Şerifoğlu 24.Enes Bartan 25.Hakan Çakır 26.Serhat Ölmez 27.Umut Esel 28.Buğra Cem İmamoğulları 29.Burcu Kurt

TİMUR GÖZALTINA ALINDI Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde yönetici olarak görev yapan Erden Timur gözaltına alındı. Timur, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili olarak görev yapmıştı. 4 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Bir şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edilirken 4 şüpheliyi yakalanma çalışmaları devam ediyor.

KASIMPAŞA SAMSUNSPOR MAÇI MERCEK ALTINDA Bu kapsamda, daha önceki iki eş zamanlı operasyonda işlem yapılan tutuklu bir şüpheliyle irtibatlı olduğu ve soruşturma konusu suç iddialarıyla bağlantılı şüpheli finansal işlemleri bulunduğu değerlendirilen 7 kişi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynadığı tespit edilen 26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa–Samsunspor karşılaşmasına ilişkin 6 şüpheli belirlendi.

Soruşturma çerçevesinde; MASAK ve yasal bahis sitelerinden elde edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analizleri ile önceki iki operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda çeşitli delillere ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Bahis oynanan karşılaşma (DHA)

TFF'DE GÖREVLİ 1 KİŞİ DE LİSTEDE



Banka hesaplarının incelenmesi sonucunda şüpheli finansal işlemleri ve bu işlemlerle bağlantılı bahis hesapları tespit edilen, Türkiye Futbol Federasyonu'nda görevli 1 kişi de soruşturma kapsamında yer aldı. Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idarecilik yaptığı belirtilen Erden Timur hakkında ise banka hesaplarının incelenmesi neticesinde 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi ile 5549 ve 7258 sayılı kanunlara muhalefet kapsamında, birbiriyle bağlantılı şüpheli finansal işlemler bulunduğu değerlendirildi.

14 FUTBOLCU KENDİ MAÇINA BAHİS OYNADI: RAKİP TAKIM KAZANIR



Öte yandan, kendi takımının maçında rakip takımın kazanacağı yönünde bahis oynayarak müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu tespit edilen 14 futbolcu da şüpheli olarak dosyada yer aldı.

11 İLDE OPERASYON



Toplamda 29 şüpheli hakkında, İstanbul merkezli olmak üzere 11 farklı ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri bugün itibarıyla gerçekleştirildi.

Soruşturmanın sürdüğü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.