Son dakika! Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga: Erden Timur ve çok sayıda şüpheli gözaltında!
Son dakika haberi! Futbolda bahis soruşturması kapsamında 11 ilde 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur da gözaltına alındı. Bir şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edilirken 4 şüpheliyi yakalanma çalışmaları devam ediyor. Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynadığı tespit edilen 26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa–Samsunspor karşılaşmasına ilişkin 6 şüpheli belirlendi. Öte yandan, kendi takımının maçında rakip takımın kazanacağı yönünde bahis oynayarak müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu tespit edilen 14 futbolcu da şüpheli olarak dosyada yer aldı.
Futbolda bahis soruşturmasında 14'ü futbolcu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
TİMUR GÖZALTINA ALINDI
Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde yönetici olarak görev yapan Erden Timur gözaltına alındı. Timur, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili olarak görev yapmıştı.
4 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Bir şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edilirken 4 şüpheliyi yakalanma çalışmaları devam ediyor.
29 KİŞİLİK GÖZALTI LİSTESİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda Bahis Soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 29 kişinin isimleri belli oldu.
1.Bahattin Berke Demircan
2. Doğukan Çınar
3.Ergün Nazlı
4.Eyüp Can Temiz
5.Furkan Demir
6.Gökhan Payal
7.Hamit Bayraktar
8.Hüseyin Aybars Tüfekçi
9.İbrahim Yılmaz
10.İlke Tankul
11.İsmail Karakaş
12.Mert Aktaş
13.Mustafa Çeçenoğlu
14.Tufan Kelleci
15.Erden Timur
16.Figen Özkaya
17.Emrah Günaydı
18.Burak Söyleyen
19.Fatih Kulaksız
20.Ecem Alkaş
21.Ecrin Korkmaz
22.Esat Bilayak
23.Mirza Şerifoğlu
24.Enes Bartan
25.Hakan Çakır
26.Serhat Ölmez
27.Umut Esel
28.Buğra Cem İmamoğulları
29.Burcu Kurt
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma çerçevesinde; MASAK ve yasal bahis sitelerinden elde edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analizleri ile önceki iki operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda çeşitli delillere ulaşıldı.
KASIMPAŞA SAMSUNSPOR MAÇI MERCEK ALTINDA
Bu kapsamda, daha önceki iki eş zamanlı operasyonda işlem yapılan tutuklu bir şüpheliyle irtibatlı olduğu ve soruşturma konusu suç iddialarıyla bağlantılı şüpheli finansal işlemleri bulunduğu değerlendirilen 7 kişi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynadığı tespit edilen 26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa–Samsunspor karşılaşmasına ilişkin 6 şüpheli belirlendi.
TFF'DE GÖREVLİ 1 KİŞİ DE LİSTEDE
Banka hesaplarının incelenmesi sonucunda şüpheli finansal işlemleri ve bu işlemlerle bağlantılı bahis hesapları tespit edilen, Türkiye Futbol Federasyonu'nda görevli 1 kişi de soruşturma kapsamında yer aldı. Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idarecilik yaptığı belirtilen Erden Timur hakkında ise banka hesaplarının incelenmesi neticesinde 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi ile 5549 ve 7258 sayılı kanunlara muhalefet kapsamında, birbiriyle bağlantılı şüpheli finansal işlemler bulunduğu değerlendirildi.
14 FUTBOLCU KENDİ MAÇINA BAHİS OYNADI: RAKİP TAKIM KAZANIR
Öte yandan, kendi takımının maçında rakip takımın kazanacağı yönünde bahis oynayarak müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu tespit edilen 14 futbolcu da şüpheli olarak dosyada yer aldı.
11 İLDE OPERASYON
Toplamda 29 şüpheli hakkında, İstanbul merkezli olmak üzere 11 farklı ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri bugün itibarıyla gerçekleştirildi.
Soruşturmanın sürdüğü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.
DAKİKA DAKİKA BAHİS ŞÜPHESİ
Bahis soruşturması kapsamında mercek altına alınan Kasımpaşa-Samsunspor maçında ev sahibi takım ilk yarıyı 1-0 önce kapatmıştı. İkinci yarı 18 dakikada 4 gol atan Samsunpor müsabakadan 4-1 galip ayrılmıştı.
İşte dakika dakika o maçta yaşananlar:
31. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Brekalo'nun sağdan ortasında aut çizgisine yönelen topu takip eden Winck'in içeri çevirdiği meşin yuvarlağı Aytaç Kara, altıpastan kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
68. dakikada sağ tarafta Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Holse'nin uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
71. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Soner Aydoğdu, yakın köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
77. dakikada sol taraftan Zeki Yavru'nun paslaşarak kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Holse, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3
86. dakikada savunmada Opoku'nun yükselip vurmadığı top sol tarafta Dimata'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun içeri çevirdiği pozisyonda altıpasın gerisinde Flavien Tait'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşla kaleci Gianniotis'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4
Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında;
MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda,
Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen (7) şüpheli,
Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli,
Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli (1) şüpheli,
Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli,
Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."