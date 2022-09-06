HDP ile iş tutup 'aynı masaya oturmayız' tiyatrosuna tam gaz devam! Önce Akşener sonra Yavuz Ağıralioğlu...

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masa entrikadan, milleti aldatmadan geçilmiyor...



"HDP'ye Bakanlık vaadi" krizi sonrası Meral Akşener, Cumhur İttifakı'na çamur atarak CHP ile yaşadıkları sorunu ve HDP ile yürüttükleri işbirliğini gölgeleme peşine düştü.



Daha evvelden Selahattin Demirtaş'a 'kahvaltı yapalım' diye yanlayan ve Demirtaş'ın CB adayı olması gerektiğini savunan Akşener, şimdilerde ise "HDP ile aynı masaya oturmam" şeklinde sözler sarf ediyor.