HDP ile iş tutup 'aynı masaya oturmayız' tiyatrosuna tam gaz devam! Önce Akşener sonra Yavuz Ağıralioğlu...

CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği HDPKK ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masa entrikadan, milleti aldatmadan geçilmiyor...
"HDP'ye Bakanlık vaadi" krizi sonrası Meral Akşener, Cumhur İttifakı'na çamur atarak CHP ile yaşadıkları sorunu ve HDP ile yürüttükleri işbirliğini gölgeleme peşine düştü.
Daha evvelden Selahattin Demirtaş'a 'kahvaltı yapalım' diye yanlayan ve Demirtaş'ın CB adayı olması gerektiğini savunan Akşener, şimdilerde ise "HDP ile aynı masaya oturmam" şeklinde sözler sarf ediyor.
Bu tiyatronun son örneği İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarıyla bir kez daha perçinlendi.
YEREL SEÇİMLERDE İŞ TUTTULAR ŞİMDİ ÇAMURA YATIYORLAR
Ağıralioğlu, daha evvel yerel seçimlerde HDP ile iş tuttukları gerçeğini görmezden gelerek HDP ile aynı masaya oturmayacaklarını söyledi.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili şu ifadeleri kullandı;
Kiminle yol yürüyeceğimize, kiminle hükümet olacağımıza, kime yakın duracağımıza, kime mesafe koyacağımıza kendimiz karar veren bir partiyiz.
Yani diğer partilerin kiminle partner olacağına karışmıyoruz. Ama bizim kırmızı çizgilerimizi doğru anlaşılsın diye ifade ettik. Yani terörle mesafesini kim ayarlayamıyorsa babamız olsa babamıza da aynı mesafeyi koymayı prensip olarak belirliyoruz.HDP bu haliyle bizim olduğumuz masada olamaz
HDP: İYİ PARTİLİLER HDP VE PKK'YA GÖNÜL VERENLERİN OYLARIYLA MECLİSTE
Bilindiği üzere Akşener, daha evvelden "HDP'nin olduğu masa biz olmayız" açıklamasında bulunmuş, yerel seçimlerde yine aynı HDP ile iş tutmuştu...
İttifakı HDPKK'lı Fatma Kurtulan ortaya çıkarmış, "İYİ Partililer, HDP ve PKK oylarıyla milletvekili seçilip mecliste oturtabiliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.