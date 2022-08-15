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    CHP’li Canan Kaftancıoğlu'nun nefret siyasetine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sert tepki

    CHP’li Canan Kaftancıoğlu, Başkan Erdoğan’a hakaret etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten tepki gecikmedi: Bu, demokrasi düşmanlığıdır. İşte habere ilişikin detaylar...

    Nefret siyasetine tepki

    Canan Kaftancıoğlu, önceki gün CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! Hakaretlerie, Türkiye'den tepki yağdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kaftancıoğlu'nun milli iradeyi hedef alan söylemlere sert çıktı. "Örgütlü nefret siyasetinin İstanbul temsilcilerinden biri Cumhurbaşkanımızı 'diktatör' diyerek hedef almış. Bu siyasi ahlaksızlığı yapanlar Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar. Demokrasi düşmanlığı budur" ifadesini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da sosyal medyadan tepkisini şöyle paylaştı: Partide rakip bırakmasınlar, 11 yılda 10 seçim kaybetsinler, kasetle genel başkan olsunlar, ülkede tehdit etmedikleri kesim kalmasın; ama "diktatörü göndereceğiz", öyle mi!

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    Haberler Güncel CHP’li Canan Kaftancıoğlu'nun nefret siyasetine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sert tepki
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