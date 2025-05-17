Bakan Bayraktar’dan önemli açıklamalar: Keşif Türkiye’yi üst lige taşıyacak

Çok önemli bir keşif. Bu ülkemize ayrı bir zenginlik olarak katılmış oldu. Hedefimiz en kısa sürede oradaki bu rezervi kullanabilmek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar. (AA)

Türkiye Yüzyılı vizyonunda bizim hedefimiz Türkiye'yi enerjide tam bağımsız hale getirmek. Bu doğrultuda son 23 yılda çok büyük işler yaptık. 2016 yılından sonra ise biz petrol ve doğal gaz arama çalışmalarımızda yeni bir safhaya geçtik

Türkiye bugün 81 ilinde doğal gaza erişmiş durumda. Fakat bu doğal gazı hep ithal ediyorduk. İşte Karadeniz'deki Sakarya'daki ve Göktepe-3 kuyusundaki 75 metreküplük yeniş keşif artık bizim bu alandaki dışa bağımlılığımızı düşürecek.

Allaha hamdolsun bu çok önemli bir keşif. Ülkemize ayrı bir zenginlik, ayrı bir varlık olarak katılmış oldu. Hedefimiz en kısa sürede oradaki bu rezervi vatandaşımızın hizmetine sunmak.