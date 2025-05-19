Eşi ve 2 çocuğunu katleden Turgay Gezgin'in bekarım yalanını program ele verdi! Nişanlısının ifadesi ortaya çıktı: Seni bir gece uykunda öldürürüm
Turgay Gezgin, evini kundaklayıp eşini ve 2 çocuğunu öldürdü. Zanlının hemşire nişanlısı Fatma T.'nin ifadesi ortaya çıktı. Fatma T, 'Numara sorgulama programından aratınca, bir kişi tarafından 'Turgay enişte' şeklinde kaydedilmiş olduğunu gördüm ve evli olduğunu öğrendim.' diye söyledi. Ölümle tehdit edildiğini de söylerek, 'Kavga sırasında, 'Seni öldürürüm. Otopside çıkartmam' diye tehdit etti.' dedi.
Aydın'ın Nazilli İlçesinde yaşayan itfaiye eri Turgay Gezgin, evini kundaklayıp eşi Fatma ile çocukları Deniz (11) ve Toprak'ı (4) hayattan kopardı. Katil zanlısı tutuklanırken, Turgay Gezgin'in hemşire nişanlısı Fatma T., serbest kaldı.
Fatma T.'nin polise verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde, "Ölen ailesini tanımıyorum. Turgay Gezgin ile 2024 Eylül ya da Ekim aylarında tanışmıştık. Bana bekar olduğunu söylemişti" diyerek sözlerine şöyle devam etti:
"BİR GECE UYKUNDA ÖLDÜRÜRÜM"
"Numara sorgulama programından aratınca, bir kişi tarafından 'Turgay enişte' şeklinde kaydedilmiş olduğunu gördüm ve o program sayesinde evli olduğunu öğrendim. Boşanacağını söyleyince ilişkimiz devam etti. Bir defasında kavga ettik. Bana, "Evlenince değişirsen, seni bir gece uykunda öldürürüm. Hiçbir otopside çıkarttırmam."