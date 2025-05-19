Eşi ve 2 çocuğunu katleden Turgay Gezgin’in bekarım yalanını program ele verdi! Nişanlısının ifadesi ortaya çıktı: Seni bir gece uykunda öldürürüm

Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025

Fatma T.'nin polise verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde, "Ölen ailesini tanımıyorum. Turgay Gezgin ile 2024 Eylül ya da Ekim aylarında tanışmıştık. Bana bekar olduğunu söylemişti" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

(Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

"BİR GECE UYKUNDA ÖLDÜRÜRÜM"

"Numara sorgulama programından aratınca, bir kişi tarafından 'Turgay enişte' şeklinde kaydedilmiş olduğunu gördüm ve o program sayesinde evli olduğunu öğrendim. Boşanacağını söyleyince ilişkimiz devam etti. Bir defasında kavga ettik. Bana, "Evlenince değişirsen, seni bir gece uykunda öldürürüm. Hiçbir otopside çıkarttırmam."