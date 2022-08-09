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    • 10.08.2022 11:19
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    Başkan Erdoğan'a küfreden şahıs CHP'li Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral çıktı! 2 kişi gözaltına alındı

    CHP'li isimler milletin oyuyla seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hazımsızlık içeren nefret dolu söylemlerine her geçen gün bir yenisini ekliyor. Son olarak Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı öncesinde çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntülerle bir skandal ortaya çıktı. Maç öncesi bir restoranda buluşan ve alkol alan Fenerbahçeli bazı şahıslar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a küfretti. Görüntüleri paylaşan ve küfürlere eşlik eden Berkan Oral isimli şahsın CHP'ye yakın iş adamı Ali Oral'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Berkan Oral'ın nikah şahitlerinin CHP'li Engin Altay ve Canan Kaftancıoğlu gibi partinin önde gelen isimlerinin olması da dikkat çekti. CHP'li Ali Oral'ın da yıllar önce adının bir afiş skandalına katıldığı ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında CHP’li Meclis üyesinin oğlu Berkan Oral da bulunuyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Vukuatlı Orallar
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    Cumhuriyet Halk Partili isimlerin imza attığı rezilliklere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Milletin yüzde 50'den fazlasının desteğini alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hazımslık içinde olan her fırsatta 'diktatör'lük iftirasını atan CHP yandaşları her fırsatta nefret kusmaya hakaret etmeye de devam ediyor.

    Bu rezilliğin son örneği dün yaşandı. Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı öncesi çekilen görüntüler "berkanorl" kullanıcı adlı Instagram hesabı üzerinden sosyal medyada paylaşıldı.

    ALKOL MASASINDA BAŞKAN ERDOĞAN'A KÜFÜRLER SAVURDULAR
    Paylaşılan görüntülerde bir restoranda alkol masasında oturan şahısların koro halinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan için ağza alınmayacak küfürler ettiği görüldü.

    CHP'Lİ ALİ ORAL'IN OĞLU BERKAN ORAL OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
    Skandala imza atan ve görüntüleri paylaşan şahsın CHP Avcılar teşkilatının önce gelen isimlerinden olan Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral olduğu ortaya çıktı.

    SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı skandal tezahüratlarla ilgili harekete geçti. Başsavcı İsmail Uçar'ın talimatı üzerine, küfürlü tezahürat yapan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.


    GÖZALTINA ALINDI
    Savcılık, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne şüphelilerin tespit edilmesi için talimat verdi. Kamera görüntülerinden tespit edilmesi çalışmaları sonucu iki kişinin kimlikleri tespit edildi. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri CHP Meclis üyesi Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral ve polis memuru olduğu belirtilen İ.C.'yi gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


    Fotoğrafta; Berkan Oral

        CHP'NİN ÖNDE GELEN İSİMLERİ NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ YAPMIŞ
        Başkan Erdoğan'a terbiyesizce küfürler savuran CHP'li iş adamının oğlu olan Berkan Oral'ın düğününe Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP'li Canan Kaftancıoğlu gibi CHP yöneticilerin de katıldığı ortaya çıktı.

        CHP İl Başkanlığının resmi hesabından yapılan paylaşımlarda Oral'ın düğününden paylaşılan görüntülerin yer aldığı da görüldü.

        REZİLLİĞE TEPKİ YAĞDI
        CHP'li Oral'ın rezilliğine sosyal medyadan tepki yağdı.

        Kullanıcılar Berkan Oral'ı ve rezilliğe sessiz kalan CHP yönetimini eleştirirken savıların gerekeni yapmasını talep etti.

        "SİYASETİ HAKARET ÇUKURUNA ÇEVİREN CHP ÜST YÖNETİMİDİR"
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da skandala tepki gösyerdi. Dağ, "CHP'li bir grubun, dün akşam oynanan bir maç öncesinde alkol alarak Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmeleri en basit ifade ile terbiyesizliktir. Bu terbiyesizliğin ve düşüklüğün sebebi, siyaseti bir yalan ve hakaret çukuruna çeviren CHP üst yönetimidir." ifadelerini kullandı.

        ORAL KIVIRDI
        Daha sonra sosyal medyadan bir açıklama yapan Oral adeta kıvırdı. Adı ve isminin izni dışında kullanıldığını söyleyen Oral, küfürlü paylaşımların kendi hesabından paylaşılmasına rağmen Başkan Erdoğan'ı hedef almadığını iddia etti.

        EŞİ İBB'DE KENDİSİ DE AVCILAR BELEDİYESİ'NDE ÇALIŞIYOR
        Öte yandan Berkan Oral'ın Avcılar Belediyesi çalışanı, eşi Yağmur Geygel Oral'ın da İBB personeli olduğu ortaya çıktı.

        BABASI DA AFİŞ SKANDALINA KARIŞMIŞTI
        CHP'li isimler tarafından 2010 yılında "Müslüman kadınların rahibe gibi örtünmesi için evet" yazan afişler asılmıştı. CHP önce afişlerin parti tarafından hazırlanmadığını savunmuş ancak daha sonra afişleri CHP Avcılar İl Başkanlığı tarafından hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

        Skandala karışlanlardan biri de bugün Erdoğan'a küfürler savuran Berkan Oral'ın babası Ali Oral'dı.

            Dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay konuya ilişkin yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu afişlerin partisince asılmadığını ifade ederek konuyla ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ''hakaret içeren'' sözler sarf ettiğini söylemişti.


            Fotoğrafta; Ali Oral

            Afişler asılırken CHP İl Belediye Meclis Üyesi Ali Oral'ın da bizzat başında bulunduğunu ifade eden Atalay, şunları kaydetmişti

            ''Biz CHP'lilere diyoruz ki, 'Bunu siz yaptınız. Birinizin yaptığından diğerinin haberi olmayabilir. Veya haberiniz var, böyle gösteriyorsunuz ama utanmadan Başbakanımıza zavallı tabirini kullanıyorsunuz. Gelin özür dileyin.' Bunu isim isim ben açıklıyorum. Kimlerin yaptığını, hangi matbaada basıldığını, kimler tarafından asıldığını, İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci'nin bizzat matbaalarla görüşerek bunu sipariş ettiğini, biz bunları açıklıyoruz.''

            KÜFÜR SONRASI BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
            İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı skandal tezahüratlarla ilgili harekete geçti. Başsavcı İsmail Uçar'ın talimatı üzerine, küfürlü tezahürat yapan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

            GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR
            Savcılık, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne şüphelilerin tespit edilmesi için talimat verdi. Kadıköy'deki bir mekanda hakaretler yağdıran şüpheliler kamera görüntülerinden tespit edilmesi çalışmaları devam ediyor. Çalışmayı İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri yürütüyor.
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            Haberler Güncel Başkan Erdoğan'a küfreden şahıs CHP'li Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral çıktı! 2 kişi gözaltına alındı
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