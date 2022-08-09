Başkan Erdoğan'a küfreden şahıs CHP'li Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral çıktı! 2 kişi gözaltına alındı

"SİYASETİ HAKARET ÇUKURUNA ÇEVİREN CHP ÜST YÖNETİMİDİR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da skandala tepki gösyerdi. Dağ, "CHP'li bir grubun, dün akşam oynanan bir maç öncesinde alkol alarak Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmeleri en basit ifade ile terbiyesizliktir. Bu terbiyesizliğin ve düşüklüğün sebebi, siyaseti bir yalan ve hakaret çukuruna çeviren CHP üst yönetimidir." ifadelerini kullandı.

ORAL KIVIRDI

Daha sonra sosyal medyadan bir açıklama yapan Oral adeta kıvırdı. Adı ve isminin izni dışında kullanıldığını söyleyen Oral, küfürlü paylaşımların kendi hesabından paylaşılmasına rağmen Başkan Erdoğan'ı hedef almadığını iddia etti.

EŞİ İBB'DE KENDİSİ DE AVCILAR BELEDİYESİ'NDE ÇALIŞIYOR

Öte yandan Berkan Oral'ın Avcılar Belediyesi çalışanı, eşi Yağmur Geygel Oral'ın da İBB personeli olduğu ortaya çıktı.

BABASI DA AFİŞ SKANDALINA KARIŞMIŞTI

CHP'li isimler tarafından 2010 yılında "Müslüman kadınların rahibe gibi örtünmesi için evet" yazan afişler asılmıştı. CHP önce afişlerin parti tarafından hazırlanmadığını savunmuş ancak daha sonra afişleri CHP Avcılar İl Başkanlığı tarafından hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

Skandala karışlanlardan biri de bugün Erdoğan'a küfürler savuran Berkan Oral'ın babası Ali Oral'dı.