Başkan Erdoğan'a küfreden şahıs CHP'li Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral çıktı! 2 kişi gözaltına alındı

Cumhuriyet Halk Partili isimlerin imza attığı rezilliklere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Milletin yüzde 50'den fazlasının desteğini alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hazımslık içinde olan her fırsatta 'diktatör'lük iftirasını atan CHP yandaşları her fırsatta nefret kusmaya hakaret etmeye de devam ediyor.

Bu rezilliğin son örneği dün yaşandı. Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı öncesi çekilen görüntüler "berkanorl" kullanıcı adlı Instagram hesabı üzerinden sosyal medyada paylaşıldı.