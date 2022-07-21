Başarı çok net

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Puanlar rekor kırdı! Şampiyonlar dün başarılarının sırrını anlattı. AYT sayısal birincisi Bahadır Selim Bakla, "Haftada en az 1 gün spor yaptım. Bisiklete bindim. Halk otobüsüyle yolculuk yaptım. Elektrik elektronik ya da bilgisayar mühendisliğini düşünüyorum" açıklaması yaptı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Yusuf Erdoğan ise AYT sözel alanında tam puan aldı. Sırrını "Kendinize güvenmeniz lazım. Okulda öğretmenlerin dediğini dinlemek gerekiyor. Netleriniz düşük gelince moralinizi bozmamalısınız" diyerek anlattı. Eşit ağırlık ikincisi Yusuf Selim Torun ise şu ifadeleri kullandı: Bu, stres yönetiminde biten bir sınav. Çünkü herkes çalışıyor. Sınava girecek arkadaşlara önerilerim, stres yönetimini yapabilmeleri için ülke geneli deneme sınavlara girsinler.



ANKARA'DA çift yumurta ikizleri Deniz Tunç ve Evren Tunç da YKS'de dereceye girdi. Deniz Tunç AYT'de Türkiye 2'ncisi olurken, Evren Tunç ise ilk 800'deydi.



EŞİT AĞIRLIK IKINCISI

YUSUF Selim Torun, gelecek yıl sınava girecek adaylara stres yapmamalarını önerdi. "Bol bol denemeye girin" dedi.