Yangın faciasının ardındaki korkunç gerçek ortaya çıktı! İtfaiye eri eşini ve iki çocuğunu öldürmüş
İtfaiye eri Turgay Gezgin'in eşi ve iki çocuğunun öldüğü yangına dair korkunç detaylar ortaya çıktı. Gezgin'in evdeki gazı açıp eşini ve çocuklarını zehirlediği, daha sonra da yangın çıkardığı öğrenildi. Güvenlik kamerası kayıtları yangının planlı bir cinayet olduğunu kanıtladı.
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Aydın Nazilli'de yaşanan yangın faciası Türkiye'nin gündemine oturdu. Tarihler 18 Mart'ı gösterdiğinde itfaiye eri
Turgay Gezgin'in evinde yangın çıktı.
DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI Gezgin'in mesaide olduğu saatte çıkan yangında, eşi Fatma ve çocukları 4 yaşındaki Toprak ile 11 yaşındaki Deniz'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Acı haberi aldığında gözyaşlarına boğulan ve baygınlık geçiren Turgay Gezgin, yangın faciasından iki ay sonra gözaltına alındı. Ortaya çıkan detaylar ise pes dedirtti. Yapılan incelemede anne ve iki evladını hayattan koparan yangının sadece yatak odasında çıktığı anlaşıldı. 4 yaşındaki Toprak ile 11 yaşındaki Deniz, o sırada annelerinin yanındaydı. Yan yana olan üç cesette herhangi bir kaçma ve korunma tepkisinin olmaması ise kafaları karıştırdı.
ÇELİŞKİLİ İFADELERİ KAFA KARIŞTIRDI
Durumu şüpheli bulan savcılık, derinlemesine bir inceleme başlattı. İlk olarak itfaiye eri
Turgay Gezgin'in ifadesine bakıldı. Olay günü işe gittiğini söyleyen Gezgin'in o gün raporlu olduğu, raporunun da psikolojik sıkıntılara dair olduğu ortaya çıktı. Çelişkili ifadeleri ile kafaları karıştıran Gezgin'in telefon görüşmeleri de takibe alındı. Bu dinlemelere göre Turgay Gezgin'in yangından kısa süre sonra hemşire F.T. ile nişanlandığı, genç kadınla yaptığı konuşmalarda ise hayatını kaybeden eşi aleyhinde konuşmalar yaptığı ortaya çıktı.
KAMERA KAYITLARI CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI
Şüpheli
Turgay Gezgin'in eşi Fatma Gezgin ile yaptığı son konuşmalara da bakıldı. Öyle ki yangından bir süre önce Fatma Gezgin'in eşine "Evde bir gaz kokusu var" diye mesaj attığı ancak Turgay Gezgin'in cevap vermediği anlaşıldı. Kamera kayıtları ise olayın kaza değil açık açık cinayet olduğunu kanıtladı. Güvenlik kamerası incelemelerinde Gezgin'in yangından sadece 9 dakika önce evden ayrıldığı ortaya çıktı.
Hürriyet'in haberine göre
Turgay Gezgin evden ayrılmadan önce gazı açtı ve evden öyle çıktı. Ardından eve geldiğinde de eşi ve çocuklarını gazdan bayılmış halde buldu. Çocukları bulundukları yerden alıp annelerinin de olduğu yatak odasına taşıdı. Daha sonra da itfaiye eri olmasının tecrübesini de kullanarak dışarıdan hemen anlaşılmayacak şekilde bir yangın başlattı. Yangın çıkarmadan önce de biriken gazdan dolayı patlama olmasın diye pencereleri açtı, evden ayrıldı. Otopsi raporu daha ürkütücü bir detayı da ortaya çıkardı. Rapora göre sadece 4 yaşındaki çocukta karbonmonoksit izine rastlandı. Bu da Fatma ve 11 yaşındaki çocuğu Deniz'in yangından önce gazdan boğularak öldükleri, 4 yaşındaki Toprak'ın ise yangın sırasında canlı olduğu şüphesine yol açtı.