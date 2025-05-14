Yangın faciasının ardındaki korkunç gerçek ortaya çıktı! İtfaiye eri eşini ve iki çocuğunu öldürmüş

Hürriyet'in haberine göre Turgay Gezgin evden ayrılmadan önce gazı açtı ve evden öyle çıktı. Ardından eve geldiğinde de eşi ve çocuklarını gazdan bayılmış halde buldu. Çocukları bulundukları yerden alıp annelerinin de olduğu yatak odasına taşıdı. Daha sonra da itfaiye eri olmasının tecrübesini de kullanarak dışarıdan hemen anlaşılmayacak şekilde bir yangın başlattı. Yangın çıkarmadan önce de biriken gazdan dolayı patlama olmasın diye pencereleri açtı, evden ayrıldı. Otopsi raporu daha ürkütücü bir detayı da ortaya çıkardı. Rapora göre sadece 4 yaşındaki çocukta karbonmonoksit izine rastlandı. Bu da Fatma ve 11 yaşındaki çocuğu Deniz'in yangından önce gazdan boğularak öldükleri, 4 yaşındaki Toprak'ın ise yangın sırasında canlı olduğu şüphesine yol açtı.