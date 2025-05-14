Kuruluş Osman bu akşam var mı, yok mu? 14 Mayıs ATV yayın akışı ile Kuruluş Osman 192. bölümü yayınlanacak mı?

Atv 'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman 'ın 192. bölümü, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Seyirciler, büyük bir ilgiyle bekledikleri yeni bölümün ekrana gelmesini sabırsızlıkla takip ediyor. Peki Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte Atv yayın akışı…

Kuruluş Osman , her Çarşamba akşamı saat 20:00'da yeni bölümü ile Atv ekranlarında yayınlanıyor. Ancak bu akşam Trabzonspor-Galatasaray maçı saat 20:45'te ATV ekranlarında yayınlanacak.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kayı Obası'nda fetih hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Osman Bey, fetih ateşini yakarak yeni hedeflere yönelirken, obada büyük bir sefer hazırlığı başlatıyor. Bu süreçte alp ve beyler de büyük bir motivasyonla Osman Bey'in izinden ilerliyor.

Bizans İmparatoru Andronikos'un davetiyle İznik'e gitmeye karar veren Osman Bey, bu yolculuğuyla diplomatik hamleler yaparken yeni fetih planlarının da zeminini hazırlıyor.

Uzun süredir obadan ayrı olan Turgut Gazi'nin dönüşü ise büyük heyecan yaratıyor. Osman Bey ile Turgut Gazi'nin yeniden karşılaşması, hem duygusal hem de stratejik açıdan önemli gelişmelere yol açacak gibi görünüyor.